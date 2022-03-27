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Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 27 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина-2022 «Салават Юлаев» — «Трактор» 27 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Александр Кадейкин и Андрей Стась (справа).
Фото ХК «Трактор»

27 марта 2022 года «Салават Юлаев» примет «Трактор» в шестой встрече четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале KHL. Эфир стартует в 14.55 и 14.45, соответственно.

Алексей Миранчук. Миранчук сразится за Лигу Европы с Хави, экс-тренером «Спартака» и Ярмоленко

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время матча можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Салавата» оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Трактора» можно выиграть 2 300 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на выход «Салавата» в следующий раунд можно за 2.10. Проход «Трактора» оценивается котировкой 1.73.

Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Шансы «Салавата» отличиться трижды минимум оцениваются котировкой 2.50.

Уверены, что «Трактор» забросит минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) идет за 2.12.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 2.13.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 6.70;

· 1:1 — 8.70;

· 3:3 — 11.0.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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