27 марта 2022 года «Салават Юлаев» примет «Трактор» в шестой встрече четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч состоится в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», начало в 15.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале KHL. Эфир стартует в 14.55 и 14.45, соответственно.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время матча можно за 2.30 — это примерно 41% вероятности. Успех «Салавата» оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Трактора» можно выиграть 2 300 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на выход «Салавата» в следующий раунд можно за 2.10. Проход «Трактора» оценивается котировкой 1.73.

Ф1(0) идет за 2.15, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Шансы «Салавата» отличиться трижды минимум оцениваются котировкой 2.50.

Уверены, что «Трактор» забросит минимум три шайбы? ИТБ2 (2.5) идет за 2.12.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 2.13.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:2 — коэффициент 6.70;

· 1:1 — 8.70;

· 3:3 — 11.0.