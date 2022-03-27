27 марта в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют дома с «Баффало». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 23.59.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно за 1.61 — это примерно 58% вероятности. Триумф «Баффало» оценивается котировкой 4.30 (22%), а ничья идет за 4.50 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Баффало» в основное время потенциальная выплата составит 4 300.

· Ф1(-2) доступна за 2.30;

· Ф2(+1) — за 1.57.

Сделать ставку на первый гол «Рейнджерс» можно за 1.51. Аналогичная ставка на «Баффало» есть в линии за 2.45.

Шансы «Рейнджерс» забить три шайбы или более оцениваются в 1.92. Та же ставка на «Баффало» имеется в линии за 4.70.

· гол на первой минуте — 11.0;

· ТБ 9.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 6.40.