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Сегодня, 19:15

«Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 27 марта 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» 27 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Игроки «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

27 марта в регулярном сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют дома с «Баффало». Встреча пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 23.59.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно за 1.61 — это примерно 58% вероятности. Триумф «Баффало» оценивается котировкой 4.30 (22%), а ничья идет за 4.50 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Баффало» в основное время потенциальная выплата составит 4 300.

· Ф1(-2) доступна за 2.30;

· Ф2(+1) — за 1.57.

Сделать ставку на первый гол «Рейнджерс» можно за 1.51. Аналогичная ставка на «Баффало» есть в линии за 2.45.

Шансы «Рейнджерс» забить три шайбы или более оцениваются в 1.92. Та же ставка на «Баффало» имеется в линии за 4.70.

· гол на первой минуте — 11.0;

· ТБ 9.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 6.40.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч НХЛ 27 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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