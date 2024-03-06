Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Автомобилист» — «Ак Барс»: где смотреть матч Кубка Гагарина 6 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» 6 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ак Барс».
Фото Global Look Press

6 марта в Екатеринбурге состоится четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Команды выйдут на лед «Уралец Арены» в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. «Авто» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Фил Фоден. «Сити» задавил «МЮ» и сделает то же с «Копенгагеном». В прошлый раз дома Холанн и Альварес забили датчанам пять

Аналитики букмекерских компаний считают, что у казанцев чуть больше шансов на успех. Взять их победу в основное время можно с коэффициентом 2.45, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.70 (23%), триумф «Автомобилиста» — за 2.80 (36%).

Вариант, при котором хозяева не уступят по итогам 60 минут чистого времени (1Х), предложено оформить за 1.55.

В трех предыдущих матчах команды ни разу не пробили ТБ 4.5 шайбы. На то, что они наконец это сделают, коэффициент — 2.25, на ТМ 4.5 — 1.65.

Если соперники забьют минимум по два гола каждая, сыграет пари за 2.15. Если нет — 1.62.

Юрген Клопп и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Клопп потерял Салаха, Алиссона, Жоту и Трента. У «Спарты» есть шанс выбить «Ливерпуль» из Лиги Европы?

Можете повторить ставку с условием, которое сработало в каждом из трех матчей плей-офф: «Автомобилист» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.40.

Победа хозяев с учетом овертайма идет за 2.00, гостей — за 1.80.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет
Пленный ВСУ заявил о сокрытии командирами данных о погибших
В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза
Популярное видео
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
СКА проиграл «Торпедо» в первом матче серии
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
Первые неожиданные результаты в Кубке Гагарина-2024
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» в шаге от провала в Кубке Гагарина. Один из фаворитов может вылететь от «Автомобилиста» в четырех матчах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости