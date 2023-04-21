«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ 21 апреля 2023 года
21 апреля в 32-м туре АПЛ лидер чемпионата «Арсенал» сыграет с одним из аутсайдеров — «Саутгемптоном». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит игру арбитр Саймон Хупер.
Букмекеры считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, вероятность этого исхода — примерно 81%. Ничья доступна за 7.19 (13%), успех «Саутгемптона» — за 14.0 (6%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет жирненькую выплату в 14 000 рублей.
«Саутгемптон» не проиграл «Арсеналу» в двух матчах подряд. Вариант Х2 оценен в 4.68.
Если же считаете, что «святые» некрупно уступят, возьмите Ф2(+1.5) за 2.33. А вот на «канониров» с форой (-1.5) котировка — 1.64.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за небольшие 1.50, ТМ 2.5 — за 2.61. В восьми из девяти последних матчей с участием лондонцев прошел «верх».
Также команда Артеты обменялась голами с соперниками в семи из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.73.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.23.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»
«Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей кряду во всех турнирах, из них семь завершились в пользу команды Артеты. Однако в последних двух встречах лондонцы допустили обидные осечки — вели 2:0 у «Ливерпуля» и «Вест Хэма», но зазевались и в обоих случаях сыграли вничью (2:2).
Замыкающие таблицу АПЛ «святые» проиграли четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате, а от поражения в игре с «Тоттенхэмом» чудом спаслись на 93-й минуте (3:3). Теперь им предстоит выдержать агрессию разозленного последними неудачами «Арсенала», так еще и на его поле — рассчитывать на положительный исход вряд ли придется.
В предыдущих двух домашних встречах Артета и компания разгромили «Кристал Пэлас» и «Лидс» (по 4:1). «Саутгемптон», который выступает слабее этих команд, тоже ждет крупная неудача.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4