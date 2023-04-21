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«Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз на матч АПЛ 21 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» 21 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Арсенал».
Фото Global Look Press

21 апреля в 32-м туре АПЛ лидер чемпионата «Арсенал» сыграет с одним из аутсайдеров — «Саутгемптоном». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит игру арбитр Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Саутгемптон

Букмекеры считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, вероятность этого исхода — примерно 81%. Ничья доступна за 7.19 (13%), успех «Саутгемптона» — за 14.0 (6%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет жирненькую выплату в 14 000 рублей.

«Саутгемптон» не проиграл «Арсеналу» в двух матчах подряд. Вариант Х2 оценен в 4.68.

Если же считаете, что «святые» некрупно уступят, возьмите Ф2(+1.5) за 2.33. А вот на «канониров» с форой (-1.5) котировка — 1.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за небольшие 1.50, ТМ 2.5 — за 2.61. В восьми из девяти последних матчей с участием лондонцев прошел «верх».

Также команда Артеты обменялась голами с соперниками в семи из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» предложен за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 6.23.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»

«Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей кряду во всех турнирах, из них семь завершились в пользу команды Артеты. Однако в последних двух встречах лондонцы допустили обидные осечки — вели 2:0 у «Ливерпуля» и «Вест Хэма», но зазевались и в обоих случаях сыграли вничью (2:2).

Замыкающие таблицу АПЛ «святые» проиграли четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате, а от поражения в игре с «Тоттенхэмом» чудом спаслись на 93-й минуте (3:3). Теперь им предстоит выдержать агрессию разозленного последними неудачами «Арсенала», так еще и на его поле — рассчитывать на положительный исход вряд ли придется.

В предыдущих двух домашних встречах Артета и компания разгромили «Кристал Пэлас» и «Лидс» (по 4:1). «Саутгемптон», который выступает слабее этих команд, тоже ждет крупная неудача.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
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ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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 8
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Максим Глушенков

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