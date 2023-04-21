ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
21 апреля в Москве состоится третий матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск. Счет в серии равный — 1:1.
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящей встречи. На победу москвичей в основное время выставлен коэффициент 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (23%), успех «Ак Барса» — за близкие 3.40 (29%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам трех периодов принесет выплату в 3400 рублей.
Казанцы не проиграли москвичам в основное время в четырех из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 предложен за 1.73.
ТБ 4.5 идет за 2.14, ТМ 4.5 — 1.70. «Верх» прошел в трех из четырех последних матчей между командами.
В первых двух матчах финала соперники не определили самый результативный период. На то, что в третьей встрече в двух или трех двадцатиминутках будет заброшено одинаковое количество шайб, котировка — 3.00.
Победа ЦСКА в основное время доступна за 1.60, «Ак Барса» — за 2.32.
Армейцы выиграли второй матч и сравняли счет в серии, что позволило им вернуть себе статус фаворитов финала. Их триумф оценен в 1.67, казанцев — в 2.20.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4