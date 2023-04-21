Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 21 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press

21 апреля в Москве состоится третий матч финала Кубка Гагарина, в котором ЦСКА сразится с «Ак Барсом». Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 19.00 мск. Счет в серии равный — 1:1.

Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Динамо»: Малком и Сантос отомстят Смолову и Захаряну за поражение в Кубке России

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящей встречи. На победу москвичей в основное время выставлен коэффициент 2.08, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (23%), успех «Ак Барса» — за близкие 3.40 (29%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша по итогам трех периодов принесет выплату в 3400 рублей.

Казанцы не проиграли москвичам в основное время в четырех из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 предложен за 1.73.

ТБ 4.5 идет за 2.14, ТМ 4.5 — 1.70. «Верх» прошел в трех из четырех последних матчей между командами.

В первых двух матчах финала соперники не определили самый результативный период. На то, что в третьей встрече в двух или трех двадцатиминутках будет заброшено одинаковое количество шайб, котировка — 3.00.

Федерико Гатти (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Наполи»: «Старая синьора» добьет ослабших Осимхена и Хвичу

Победа ЦСКА в основное время доступна за 1.60, «Ак Барса» — за 2.32.

Армейцы выиграли второй матч и сравняли счет в серии, что позволило им вернуть себе статус фаворитов финала. Их триумф оценен в 1.67, казанцев — в 2.20.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Букмекеры назвали фаворита Лиги Европы после стыдного вылета «МЮ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости