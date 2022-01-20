«Арсенал» — «Ливерпуль»: коэффициенты и ставки на матч Кубка лиги 20 января

20 января 2022 года «Ливерпуль» отправится в гости к «Арсеналу» на ответный полуфинал Кубка английской лиги. Встреча между ними пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает фаворитом встречи команду Юргена Клоппа. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.02 — это около 48% вероятности. Триумф «Арсенала» и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» можно выиграть 3700 рублей в случае успеха команды Микеля Артеты.

Шансы «Арсенала» выйти в финал оцениваются коэффициентом 2.55. Проход «Ливерпуля» доступен за 1.55.

Ф1(0) идет за 2.75, а Ф2(0) — за 1.49.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов ставок на тотал голов в матче — например:

· тотал больше 2.5 идет за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06;

· тотал больше 3.5 идет за 3.00, а ТМ 3.5 — за 1.40;

· тотал больше 4.5 идет за 5.70, а ТМ 4.5 — за 1.14.

Вероятность того, что в 1-м тайме будет минимум два гола, оценивается котировкой 2.65.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Обратный исход доступен за 2.14.

Поставить на пенальти можно за 2.70. Вероятность того, что 11-метровый не будет реализован, оценивается котировкой 8.50.

Уверены, что «Арсенал» воспользуется фактором поля и забьет больше одного мяча? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.80.

Шансы «Ливерпуля» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.90.