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Сегодня, 11:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: коэффициенты и ставки на матч Кубка лиги 20 января

Егор Сергеев
Юрген Клопп.
Фото AFP

20 января 2022 года «Ливерпуль» отправится в гости к «Арсеналу» на ответный полуфинал Кубка английской лиги. Встреча между ними пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает фаворитом встречи команду Юргена Клоппа. Поставить на победу мерсисайдцев можно за 2.02 — это около 48% вероятности. Триумф «Арсенала» и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Арсенала» можно выиграть 3700 рублей в случае успеха команды Микеля Артеты.

Шансы «Арсенала» выйти в финал оцениваются коэффициентом 2.55. Проход «Ливерпуля» доступен за 1.55.

Ф1(0) идет за 2.75, а Ф2(0) — за 1.49.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов ставок на тотал голов в матче — например:

· тотал больше 2.5 идет за 1.81, а ТМ 2.5 — за 2.06;

· тотал больше 3.5 идет за 3.00, а ТМ 3.5 — за 1.40;

· тотал больше 4.5 идет за 5.70, а ТМ 4.5 — за 1.14.

Вероятность того, что в 1-м тайме будет минимум два гола, оценивается котировкой 2.65.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Обратный исход доступен за 2.14.

20.01.2022 | Арсенал — Ливерпуль

Поставить на пенальти можно за 2.70. Вероятность того, что 11-метровый не будет реализован, оценивается котировкой 8.50.

Уверены, что «Арсенал» воспользуется фактором поля и забьет больше одного мяча? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.80.

Шансы «Ливерпуля» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце-2021/22: расписание и трансляции 20-23 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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27 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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