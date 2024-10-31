Гаврилов: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА — это будет важно для будущего Станковича»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал матч красно-белых против ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«Спартак» должен обыгрывать любого соперника, каждая победа важна. Если «Спартак» в дерби обыграет ЦСКА, то это будет важно для будущего Станковича. Если Барко не сыграет, не знаю, кто его заменит. Он пытается вести игру команды, но будем верить в победу с ним или без него», — итирует Гаврилова Legalbet.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20.45 мск.