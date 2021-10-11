Водитель без прав насмерть задавил известного спортсмена. Трагедия случилась во время утренней пробежки

Погибший Руслан Захаров — тезка и однофамилец олимпийского чемпиона по шорт-треку.

Еще один известный российский спортсмен стал жертвой нехватки оборудованных мест для тренировок и неосторожности на дорогах. В воскресенье в 6.10 утра, за час до рассвета, 23-летний кандидат в сборную России по конькобежному спорту Руслан Захаров совершал пробежку по обочине дороги на одной из оживленных улиц в городской черте Хабаровска. В сумерках спортсмена не заметил водитель небольшого грузовика Toyota Dyna, двигавшийся в том же направлении. В результате удара со спины Руслан получил множественные ушибы тела и мозга и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался в местной больнице.

Переехал из Хабаровска в Санкт-Петербург

Совершивший наезд на пешехода водитель был трезв, но не имел водительских прав категории С, позволяющих управлять грузовиком. В отчете ГИБДД также говорится, что погибший нарушал правила, поскольку рядом находится тротуар. Как говорится в некрологе Союза конькобежцев России, Захаров был победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократным победителем первенства России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и других международных соревнований. Он — тезка и однофамилец олимпийского чемпиона по шорт-треку Руслана Захарова, который старше погибшего на 10 лет и в последнее время также пробует себя в конькобежном спорте.

— Сначала он увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом, — рассказал «КП Хабаровск» о трагически погибшем спортсмене Евгений Панкратов, тренер ДЮСШ «Максимум». — А после начал показывать определенные результаты. Его отец всегда поддерживал в спорте, и вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Занимался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, выше двух метров. Завести свою семью он не успел.

Руслан Захаров. Фото Аккаунт Руслана Захарова во «ВКонтакте»

Последние сезоны он готовился вне сборной

Сергей Литейкин в прошлом работал в Хабаровске, а сейчас трудится в Санкт-Петербургском училище олимпийского резерва № 2. Среди его бывших учеников — призер Олимпийских игр Иван Скобрев. «Мы, так же как и все, узнали о случившемся из социальных сетей, и, к несчастью, это подтвердилось родителями Руслана, — приводит ТАСС слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой. — На протяжении уже нескольких сезонов он не привлекался к централизованной подготовке, поэтому мы даже не знаем, по какой причине он находился в Хабаровске. Пару лет назад у него была травма, в свое время он был достаточно перспективным юниором. Мы привлекали его на централизованную подготовку, но последние три-четыре сезона он готовился вне команды».

Увы, Захаров не первая жертва тренировок наших спортсменов в необорудованных местах. Правда, чаще всего в результате инцидентов, связанных с неосторожностью со стороны водителей и неоправданным риском со стороны любителей спорта, страдают те, кто выходит на автотрассу на велосипедах. Но известны инциденты и с бегунами, и с теми, кто занимается спортивной ходьбой. Самый громкий случай произошел осенью 2008 года, когда пьяный водитель без прав во Владимире насмерть задавил на обочине олимпийского чемпиона по лыжным гонкам и старшего тренера женской сборной России Алексея Прокуророва. Правда, звездный лыжник в тот момент просто шел по обочине, направляясь на железнодорожный вокзал.