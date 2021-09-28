«Каждый человек должен понять, что ошибка на дороге может стоить жизни». Советы водителям и пешеходам от Лещенко и Лозы

Главное — быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В рамках проекта «Твой ход! Пешеход» мы рассказали немало историй, в которые попадали известные спортсмены, — трагичных, грустных, поучительных, а порой даже курьезных. Дорога не прощает ошибок, а пешеходы, как известно, наименее защищенные участники движения.

А на этот раз мы попросили поделиться своим опытом двух известных людей — знаменитого певца, народного артиста России Льва Лещенко, а также композитора и исполнителя Юрия Лозу. Они рассказали нам, чему учат детей, часто ли сталкиваются с неправильным поведением на дорогах со стороны водителей и пешеходов и как избежать неприятностей и аварий.

Прежде всего мы выяснили, в какой роли наши эксперты чаще оказываются на дороге, — и оказывается, что знаменитости не чураются оставлять машины на парковке.

— Вы сами чаще выступаете участником дорожного движения как водитель или как пешеход?

Лещенко: — Конечно, как водитель. Я по улицам особо не хожу. Большую часть времени перемещаюсь на транспорте. Очень хорошо знаю Москву, езжу по ней больше семи десятков лет.

Лоза: — В Москве чаще всего как водитель. А если нахожусь вне столицы, то больше передвигаюсь на ногах.

При этом оба артиста отмечают, что не в восторге от стиля вождения российских автомобилистов.

Юрий Лоза. Фото Павел Бедняков, «Известия»

— Насколько часто вы сталкиваетесь с неправильным поведением водителей на дорогах?

Лещенко: — К сожалению, очень часто. Очень надеюсь, что ситуация будет как-то выправляться.

Лоза: — Каждый день. Люди ездят как попало. Очень много Шумахеров. Все вечно куда-то спешат. Для многих машина — не средство передвижения, а игрушка. Из-за этого ДТП и случаются.

При этом заядлый водитель Лещенко высоко оценивает дисциплинированность пешеходов. А вот у Лозы есть вопросы и к тем, кто передвигается на своих двоих.

— Насколько правильно ведут себя пешеходы на дорогах?

Лещенко: — Сейчас пешеходы стали осмотрительнее. Наверное, люди насмотрелись страшных эпизодов в интернете и теперь ведут себя внимательно на каждом повороте. Вижу, что в Москве пешеходы в большинстве случаев ведут себя корректно на дорогах. Это радует.

Лоза: — Они ведут себя так же, как и водители. Очень часто пересекают дорогу в неположенном месте, иногда через несколько полос. Многим лень дойти до подземного перехода. Пешеходы тоже очень много говорят по телефону, теряя внимание полностью. Это и приводит к ДТП.

Как мы уже знаем, очень важно не только соблюдать правила дорожного движения самому, но и подавать пример своим детям, ведь они часто копируют родителей. Как выясняется, наши герои учат подрастающее поколение одним и тем же вещам.

— Чему учите детей в плане поведения на дорогах?

Лещенко: — Конечно, объясняю и подсказываю молодым ребятам то, чего они не знают. Но внимательность на дорогах придет к ним только с опытом. Каждый человек должен понять, что ошибка на дороге может стоить жизни. Родителям нужно с ранних лет твердо объяснять детям всю серьезность пешеходного перехода и другие вещи.

Лоза: — Максимальной осторожности. ДТП происходят даже на пешеходных переходах. Нужно быть готовым всегда смотреть по сторонам, а не в телефон.

— Как можно обеспечить пешеходную безопасность для пожилых людей?

Лещенко: — Во-первых, пожилые люди сами должны думать о своей безопасности. За них думать никто не сможет. Им могут помочь перейти улицу или что-то еще. А всем находящимся на дороге стоит понять и пропустить старого человека. Мы были воспитаны так: старшим всегда уступи, а потом уже сам. Все когда-то состарятся, думать о пожилых людях нужно всегда и везде.

Лоза: — Так же, как и для всех остальных. Никакой разницы между людьми на пешеходных переходах нет. Единственное, что пожилым людям нужно помогать переходить дорогу, если это требуется.

Одинаковые советы дают эксперты и водителям, которые не хотят попадать в аварии с пешеходами. Ключевой момент здесь — знать правила и выполнять их требования.

Лев Лещенко. Фото Никита Успенский, —

— Какие базовые вещи посоветовали бы обычным водителям, чтобы избегать ДТП с пешеходами?

Лещенко: — Думаю, нужно тщательнее учить правила дорожного движения. Надо быть за рулем не агрессивным, а добродушным человеком. Хамство присутствует повсюду, нужно избавляться от него. Необходимо уважительно относиться к людям, которые тебя окружают, кем бы ты ни был.

Лоза: — Не гонять по дорогам, быть внимательными, качественно учить правила дорожного движения. Это самое важное.

Световозвращающие элементы тоже очень нужны, они помогают водителям быстрее реагировать и могут спасти чью-то жизнь. Хотя можно поступать и как Лоза — сидеть дома после наступления темноты.

— Есть ли у вас примеры из жизни ДТП с пешеходами, может быть, вашей, может, знакомых, которые были бы поучительными, на ваш взгляд?

Лоза: — Да, была история с моим знакомым. Он сбил трех людей на пешеходном переходе. Человек ехал спокойно, 60 километров в час. Но пешеходы спешили на автобус, вылетели на дорогу, не посмотрев по сторонам, и попали под колеса. В итоге два летальных исхода, а знакомый сел в тюрьму на три года.