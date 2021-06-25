По всей России запускают социальную кампанию «Твой ход! Пешеход».

Безопасность дорожного движения — один из приоритетов любого государства. Каждому хочется, чтобы дорога была местом, где все мы чувствуем себя спокойно, а происшествий случается как можно меньше. По статистике Всемирной организации здравоохранения, на Земле в ДТП всего за один год гибнет больше миллиона человек, от 20 до 50 миллионов получают различные травм.

Смерть на дороге

В апреле ленты новостных агентств облетело трагическое сообщение из Еревана. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Симон Мартиросян вернулся с первенства Европы с пустыми руками. Но главная неприятность поджидала его дома — в тот же день поздно вечером он сбил пешехода. Тот решил перебежать улицу в неположенном месте, не заметил приближающийся автомобиль, и это стоило ему жизни.

Пешеходный переход и светофор. Фото Александр Казаков, «Известия»

Как легко понять, даже тренированные спортсмены высшего уровня, несмотря на все свои навыки, умение сохранять концентрацию и реакцию быстрее, чем у других людей, порой становятся участниками и даже жертвами ДТП.

Российские любители спорта могут вспомнить, как в неприятной ситуации в 2006-м побывал олимпийский чемпион по бегу, а впоследствии главный тренер сборной России Юрий Борзаковский: из-за припаркованной машины на улице в темное время суток внезапно вышел мужчина, и избежать столкновения с ним спортсмену не удалось.

Футбольные болельщики со стажем также хорошо знают историю Юрия Севидова — игрок сборной СССР и будущий популярный эксперт в далеком 1965 году также стал участником ДТП, в котором пострадал известный ученый-химик Дмитрий Рябчиков, впоследствии скончавшийся. В похожей аварии побывал и известный стронгмен Михаил Кокляев — в 2009 году в родном Челябинске под его машину попал пешеход, переходивший дорогу на красный свет.

Но не всегда спортсмены находятся за рулем в момент подобных происшествий. Многим памятен трагический случай, унесший жизнь олимпийского чемпиона по лыжным гонкам и главного тренера женской сборной России Алексея Прокуророва: в родном Владимире он рано утром переходил улицу, когда его сбил водитель. Буквально несколько месяцев назад в Великобритании при схожих обстоятельствах погибла член национальной сборной по бобслею Наташа Льюис, попавшая под машину во время пробежки.

Конечно, все эти случаи чем-то похожи, но не идентичны, обстоятельства у каждого свои. Но главный вывод — и пешеходу, и водителю на дороге необходимо соблюдать правила, быть собранным и просчитывать ситуацию на шаг вперед.

А еще и тем и другим нужно помнить, что у пешехода есть не только права, но и обязанности. Иначе можно попасть в такую неприятную историю, как чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин: прошедшей весной он в центре Москвы попытался перейти улицу вне пешеходного перехода, а затем вступил в конфликт с водителем, в итоге прокатившим спортсмена на капоте своего авто.

Пешеходный переход. Фото Татьяна Полевая/"Известия"

Защитить пешеходов

А теперь — немного цифр. По статистике, в 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в стране снизилось почти на 20 процентов, но все равно осталось внушительным — 38716 ДТП, в которых погибло 4368 человек и еще 35 838 пострадали.

При этом наиболее незащищенным участником дорожного движения был и остается обычный пешеход — то есть тот, у кого даже нет транспортного средства. Ни автомобиля, ни мотоцикла, ни даже велосипеда. Поэтому в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации запускается всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход».

Ее целью является профилактика происшествий и снижение тяжести их последствий. При этом основная работа в нынешнем году будет сконцентрирована в 15 российских регионах, где, в отличие от страны в целом, в 2020-м наблюдался рост числа ДТП с участием пешеходов. Это Астраханская, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Магаданская, Омская, Пензенская, Тверская, Ярославская области, город Севастополь, республики Бурятия, Мордовия, Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ. В каждом из них состоится около 180 мероприятий — для проведения семинаров, тренингов, консультаций, игр будут задействованы наиболее людные места. Особое внимание уделят детям, которые во время каникул много времени проводят на улице.

— Наша задача — обратить внимание автомобилистов на пешеходов и самих пешеходов на то, что грамотное, внимательное поведение на дорогах — обязанность всех участников дорожного движения, — говорит заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. — Масштабные социальные кампании, которые мы организуем из года в год, постепенно формируя культуру поведения на дорогах, доказали свою эффективность и со временем принесут еще более значимые результаты. Это позволит сделать еще один шаг к стремлению достичь нулевой смертности на дорогах страны.

Действительно, пешеходов опасности могут поджидать буквально везде — на дороге, в городе и за его пределами, на переходах, на обочине и даже во дворах жилых районов. И пусть примерно 65 процентов ДТП с участием пешеходов случается по вине водителей транспортных средств, оставшаяся треть — а это 15044 происшествия — следствие невнимательности самих пешеходов. И их тоже нужно воспитывать, учить соблюдать основные правила, например, не переходить дорогу на красный сигнал светофора, правильно использовать обочину, использовать на одежде световозвращающие элементы.

Все эти вещи нужно постоянно держать в уме, а также не терять сосредоточенности в непосредственной близости от дороги. Очень много аварий происходит оттого, что один из участников дорожного движения, будь то пешеход или водитель, отвлекся, снизил концентрацию, не просчитал маневры другого человека или условия на дороге.

Еще к списку перечисленных выше качеств стоит добавить и взаимоуважение. Вместе водители и пешеходы могут если и не свести количество ДТП к нулю, то значительно его сократить.