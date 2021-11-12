Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека

Немецкая звезда конькобежного спорта Клаудиа Пехштайн стала одной из первых жертв паспорта крови и проиграла борьбу с карательной антидопинговой машиной

Немка Клаудия Пехштайн — настоящая легенда конькобежного спорта. Вот неполный список ее достижений — пять золотых олимпийских медалей, два серебра и две бронзы. Чемпионка мира в классическом многоборье, пятикратная чемпионка мира на отдельных дистанциях, трехкратная чемпионка Европы в многоборье и обладательница медалей другого достоинства на чемпионатах мира и Европы. Трехкратная обладательница Кубка мира. Наконец, обладательница шести мировых рекордов — пяти личных и шести вместе с эстафетной командой Германии.

Клаудия Пехштайн завоевала золото Олимпиады в Лиллехаммере

Всего этого вполне достаточно, чтобы золотыми буквами вписать свое имя в историю конькобежного спорта. Да и спорта в целом. Увы, Клаудия прославилась не только этим. С ее именем связан громкий допинговый скандал.

Дисквалификация

В 2009 году Пехштайн сначала была временно отстранена от соревнований, а затем и дисквалифицирована из-за паспорта крови. Ее обвинили в применении допинга. Виной всему аномальные показатели ретикулоцитов (клетки — предшественники эритроцитов в процессе кроветворения, составляющие около 1 процента от всех циркулирующих в крови эритроцитов) в ее крови. Если коротко, кровяной допинг — это повышение выносливости благодаря переливанию крови или применения ЭПО. Несмотря на то что паспорт крови тогда был еще не слишком распространен в большом спорте, ISU (Международный союз конькобежцев) дисквалифицировал спортсменку на два года. При этом прямых доказательств, что она использовала переливания для повышения результатов, не было. Таким образом, спортсменка была дисквалифицирован на основании косвенных улик. Свою вину немка отрицала. Началась ее упорная борьба за доброе имя.

Клаудиа Пехштайн. Фото Global Look Press

Разбирательство

В первую очередь была подана апелляция в Спортивный арбитражный в Лозанне (CAS). Каковы были доводы спортсменки? Во-первых, она настаивала: ISU должна доказать, что применение кровяного допинга имело место, а все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого. Пехштайн говорила, что это ISU должен доказать отсутствие альтернативных причин повышения уровня ретикулоцитов в крови, кроме запрещенной гемотрансфузии. Кроме того, спортсменка ставила под сомнение точность и надежность сбора допинг-проб. Еще конькобежка усомнилась в том, что установленный пороговый показатель ретикулоцитов в 2,4 процента является правильным. По ее утверждениям, 3,49 процента, как было в той самой ее злосчастной пробе, — это нормальный показатель для женщины. Отметим, что через две недели ее протестировали снова, и показатель упал до 1,37 процента. В ISU сочли это свидетельством применения кровяного допинга. Апелляция в итоге была отклонена.

Клаудиа Пехштайн. Фото Global Look Press

Борьба продолжается

Обычно после апелляции в CAS и ее отклонения разбирательство заканчивается. Но не в нашем случае. Здесь все только начиналось. Пехштайн обратилась в Федеральный суд Швейцарии., где отдельных случаях можно оспорить решение CAS. Здесь к чемпионке неожиданно пришел успех — она смогла добиться разрешения участвовать в Кубке мира. На этапе в Солт-Лейк-Сити у нее был шанс отобраться на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Но длительный простой, судебные разбирательства и не лучшее психологическое состояние сыграли свою роль. Ей нужно было попасть в восьмерку на дистанции 3000 метров, но необходимый результат ей не покорился — только 13-е место. На самих соревнованиях соперницы и болельщики ее игнорировали. Это в лучшем случае. Были и неодобрительные отклики. Этот этап состоялся в декабре 2009 года. В январе 2010 года тот же Федеральный суд Швейцарии отказался снять дисквалификацию Пехштайн на время Олимпиады. Такое же решение приняла временная панель CAS через месяц — немка обратились и туда, но вновь получила отказ. Олимпиада-2010 в Ванкувере прошла без нее.

Клаудиа Пехштайн. Фото Global Look Press

Попытка самоубийства

В марте 2009 года знаменитая конькобежка чуть не совершила суицид. Она решила свести счеты с жизнью, о чем сообщила супругу Маркусу. Тот выразил готовность идти с ней до конца. Они приняли решение уйти вместе. Клаудия считала, что жизнь потеряла всякий смысл и не приносит ей радости, а суицид принесет ей избавление от страданий. О своих намерениях спортсменка рассказала своему менеджеру Ральфу Гренгелю, написав ему прощальное эсэмэс. Это в итоге и спасло супругам жизнь. Менеджер сразу перезвонил и пусть в резких выражениях, но убедил отказаться от своего намерения и продолжить борьбу. Его доводам Клаудия вняла. Самоубийство отменяется, борьба за честное имя продолжается.

Герхард Энингер.

Новые доводы

У олимпийской чемпионки был и еще один аргумент. В марте 2010 года по инициативе Пехштайн прошла пресс-конференция, на которой выступил Герхард Энингер, руководитель Немецкого общества гематологии и онкологии. Он объяснил, что причина аномального результата анализа — сфероцитоз, который является наследственным заболеванием и одной из форм гемолитической анемии. Если коротко, то из-за болезни организм Пехштайн испытывает нехватку эритроцитов и вынужден постоянно восполнять ее. Это, по словам специалиста, и вызвало избыток ретикулоцитов, который выявила допинг-проба. Если бы не болезнь, такой же эффект могло бы дать употребление ЭПО. Но это запрещенное вещество в организме спортсменки обнаружено не было. Вывод доктора Энингера по итогам его исследований вполне однозначный — всему виной болезнь, передавшаяся спортсменке от отца. А сама Клаудия ни в чем не виновата и стала жертвой несправедливого решения суда.

Клаудиа Пехштайн. Фото Global Look Press

Возвращение

Не сказать чтобы даже после отказа от самоубийства к Клаудии вернулся душевный покой. У нее был нервный срыв, она обращалась к психиатру. А реабилитации, несмотря на научные доводы, добиться не удалось. Тем временем срок дисквалификации подошел к концу. Немка нашла в себе силы вернуться в спорт. Впереди были еще две Олимпиады, чемпионаты мира Европы, довольно многочисленные медали разного достоинства. Вот только золота больше не было.

По словам Пехштайн, в неформальных беседах чиновники ISU извинялись за случившееся. Вот только исправлять что-то было слишком поздно. Извинений ей было недостаточно. Тем более официально организация так и не признала свою ошибку. Конькобежка хотела, чтобы ей заплатили денежную компенсацию — 4,4 миллиона евро. Она прошла все инстанции — что в Швейцарии, что в Германии, — но везде потерпела неудачу. В итоге в 2016 году Федеральный верховный суд Германии окончательно отказал ей в компенсации.

Клаудия Пехштайн на Кубке мира-2017/18

Но даже после этого конькобежка не сдалась. Она обратилась в Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ. В своем иске она указала, что ее дисквалифицировали, несмотря на недостаточность улик и их косвенный характер. Кроме того, у нее были претензии к процедуре рассмотрения дела в CAS — непрозрачность назначения судей, закрытость процесса, зависимость суда от других органов. Но и тут ей отказали. Единственное — признали, что процесс должен был быть открытым. А коллегия Палаты ЕСПЧ и вовсе отказалась от рассмотрения дела.

Эпилог

До сегодняшнего дня добиться признания себя невиновной Клаудии так и не удалось, как и получить какую-либо компенсацию. ЕСПЧ был последней инстанцией, на которую она могла рассчитывать. Дисквалификация, несмотря на все научные данные, также осталась в силе — реабилитации Клаудия так и не дождалась. Впрочем, зная ее упорство, нельзя исключать, что она придумает новый способ продолжить борьбу.

Сейчас ей 49 лет, и вы можете подумать, что мы рассказывали вам о спортсменке, уже закончившей карьеру. А вот и нет. Немка в 40-й раз стала чемпионом страны и намерена побороться за путевку на Олимпиаду, уже восьмую (!) для нее. Если все сложится, то она установит новый рекорд Игр. И кто знает, будет ли это завершающий аккорд ее карьеры. Она ведь Пехштайн, в конце концов.