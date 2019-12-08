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Юсков и Шихова не стартуют на 1500 м в Нур-Султане

11:34
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Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков и призер Олимпийских игр Екатерина Шихова не стартуют на этапе Кубка мира в Нур-Султане на дистанции 1500 м, это было запланировано заранее. Об этом сообщил тренер спортсменов Константин Полтавец.

Также спортсмены его группы пропустят следующий этап Кубка мира в Нагано.

— Это стратегическое решение, которое мы принимали заранее, что Денис и Катя пропустят этот старт, — цитирует «РИА Новости» Полтавца. — Мы также пропускаем и этап Кубка мира в Нагано, о чем уже говорили. Наша задача сейчас на сборе в Коллальбо продолжить подготовку к чемпионату Европы.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191208/1562116874.html

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