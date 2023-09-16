Российская конькобежка Лаленкова исключена из международного пула допинг-тестирования

Абсолютная чемпионка России в конькобежном многоборье Евгения Лаленкова исключена из пула допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС.

Лаленкова была включена в международный пул тестирования на сезон-2023/24 в июле. В этом списке продолжают находиться Павел Кулижников, Ангелина Голикова, планирующая выступать за Казахстан Елизавета Голубева, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

На счету 33-летней Лаленковой одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира.