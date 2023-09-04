Умер чемпион мира по конькобежному спорту 1975 года Владимир Кащей

Заслуженный тренер СССР Владимир Кащей умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 1974 года. После завершения выступлений он стал тренером.

За подготовку спортсменов к Олимпийским играм 1984 года был награжден орденом «Дружбы народов». Позже он был удостоен званий Заслуженного тренера СССР, Казахской ССР и РСФСР. Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира, СССР.