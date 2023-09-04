Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 12:38

Умер чемпион мира по конькобежному спорту 1975 года Владимир Кащей

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Владимир Кащей умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 1974 года. После завершения выступлений он стал тренером.

За подготовку спортсменов к Олимпийским играм 1984 года был награжден орденом «Дружбы народов». Позже он был удостоен званий Заслуженного тренера СССР, Казахской ССР и РСФСР. Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира, СССР.

1
0
Читайте также
Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»
Кузяев забил за «Гавр» в чемпионате Франции и получил прозвище «Царь»
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
NYT объяснила отставку министра обороны Украины Резникова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны подробности дела об избиении конькобежки Епифановой из-за дорогих коньков
Новости
RSS RSS
Все новости