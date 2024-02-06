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Сегодня, 13:13

Гуляев заявил, что все сильнейшие конькобежцы России выступят на Спартакиаде

Виктория Кравченко
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что на Спартакиаде выступят сильнейшие российские конькобежцы.

«У нас все лидеры выступят на Спартакиаде. Все здоровы, те, кто травмировался, восстановились, кто болел — подлечились. Мы ждем хороших секунд, и я хочу пожелать ребятам честной, бескомпромиссной борьбы», — цитирует Гуляева ТАСС.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Источник: https://tass.ru/sport/19908829
Всероссийская Спартакиада 2024
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