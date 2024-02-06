Гуляев заявил, что все сильнейшие конькобежцы России выступят на Спартакиаде

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что на Спартакиаде выступят сильнейшие российские конькобежцы.

«У нас все лидеры выступят на Спартакиаде. Все здоровы, те, кто травмировался, восстановились, кто болел — подлечились. Мы ждем хороших секунд, и я хочу пожелать ребятам честной, бескомпромиссной борьбы», — цитирует Гуляева ТАСС.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.