Дарья Качанова одержала победу на дистанции 500 м на Спартакиаде 2024
Российская конькобежка Дарья Качанова стала победительницей на дистанции 500 м на Всероссийской спартакиаде 2024. Результат Качановой — 38,26 секунды.
Второй стала Ангелина Голикова (38,62), тройку лучших замкнула белорусская конькобежка Анна Доморацкая (38,67). Среди российских спортсменок третьей стала Елизавета Агафошина (38,75).
Соревнования конькобежцев проходят в Челябинске.
Всероссийская спартакиада 2024. Челябинск
Конькобежный спорт. 500 м
Женщины
1. Дарья Качанова — 38,26
2. Ангелина Голикова — 38,62
3. Анна Доморацкая (Белоруссия) — 38,67
3. Елизавета Агафошина — 38,75
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