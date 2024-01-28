Конькобежцы Захаров и Кошелева стали чемпионами России
Конькобежцы Руслан Захаров и Екатерина Кошелева выиграли золотые медали в классическом многоборье чемпионата России, проходящем в Кемерове.
По сумме четырех забегов Захаров набрал 155,768 балла и установил рекорд катка. Второе место занял Павел Таран с результатом 159,193 балла. Тройку сильнейших замкнул Даниил Найденышев (159,572).
В женском зачете Кошелева набрала 169,680 балла, также установив рекорд катка. На второй строчке — Александра Саютина с 170,247 баллами, третья — Анастасия Григорьева (171,660).
28 января в Кемерове также будут разыграны медали в спринтерском многоборье.
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