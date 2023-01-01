Фаткулина рассказала, что за прошедший год стала сильнее
Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о том, как для нее прошел 2022 год.
«Этот год для меня был удивительным — столько принес всяких болезней, много пережитого. Я столько пережила, что стала морально только сильнее. Поэтому хоть он и был тяжелым и морально, и физически, но это был колоссальный опыт. Думаю, этот опыт пригодится будущим поколениям спортсменов, мне, моим детям», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.
Фаткулина является серебряной призеркой Олимпиады-2014. Конькобежка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Игр 2022 года.
Источник: https://tass.ru/sport/16730557
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