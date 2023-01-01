Фаткулина рассказала, что за прошедший год стала сильнее

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о том, как для нее прошел 2022 год.

«Этот год для меня был удивительным — столько принес всяких болезней, много пережитого. Я столько пережила, что стала морально только сильнее. Поэтому хоть он и был тяжелым и морально, и физически, но это был колоссальный опыт. Думаю, этот опыт пригодится будущим поколениям спортсменов, мне, моим детям», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

Фаткулина является серебряной призеркой Олимпиады-2014. Конькобежка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем российской команды на церемонии открытия Игр 2022 года.