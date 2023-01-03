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Сегодня, 20:36

Гуляев назвал 2022 год необычным и специфическим для российского конькобежного спорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что прошедший 2022 год стал необычным и специфическим для конькобежного спорта в России, что связано с санкциями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских атлетов.

«Прошедший год получился необычным и очень специфическим. Мы его преодолели, все идет по плану. Мы все в новой ситуации, я имею в виду отсутствие международных стартов, но вместе с этим справляемся. Контакты с ISU есть, но они пока ни к чему не привели — коммюнике, которое не позволяет нашим спортсменам и братьям-белорусам принимать участие в международных стартах, продолжает действовать. Более того, было прислано официальное письмо об отзыве у нас права проведения чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и по шорт-треку, это было ожидаемое решение», — приводит слова Гуляева ТАСС.

1 марта Международный союз конькобежцев принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/16737923
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