Гуляев назвал 2022 год необычным и специфическим для российского конькобежного спорта

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что прошедший 2022 год стал необычным и специфическим для конькобежного спорта в России, что связано с санкциями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских атлетов.

«Прошедший год получился необычным и очень специфическим. Мы его преодолели, все идет по плану. Мы все в новой ситуации, я имею в виду отсутствие международных стартов, но вместе с этим справляемся. Контакты с ISU есть, но они пока ни к чему не привели — коммюнике, которое не позволяет нашим спортсменам и братьям-белорусам принимать участие в международных стартах, продолжает действовать. Более того, было прислано официальное письмо об отзыве у нас права проведения чемпионатов Европы 2024 года по конькобежному спорту и по шорт-треку, это было ожидаемое решение», — приводит слова Гуляева ТАСС.

1 марта Международный союз конькобежцев принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований.