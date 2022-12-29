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Сегодня, 16:06

Президент Союза конькобежцев России отметил высокий уровень организации чемпионата страны

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Кемерово прошел на самом высоком уровне.

«Я доволен организацией, все было организовано на очень высоком уровне, за что отдельное спасибо администрации и министерству спорта Кемеровской области. Надо учитывать, что это первые соревнования всероссийского масштаба на территории Кемеровской области, первый блин абсолютно не комом, — сказал Гуляев ТАСС. — Согласен с тем, что рекламы не хватало, нужно дорабатывать, сыграла роль совокупность факторов — канун Нового года, понедельник-вторник. Нужно нарабатывать культуру, раньше в Кемерово были успехи в конькобежном спорте, в последнее время там все было не очень».

Чемпионат России по конькобежному спорту проходил с 25 по 29 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16714755
Сборная России по конькобежному спорту
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