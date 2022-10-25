«Люди писали, что на кол посадят». Российский лыжник Гонтарь заявил, что не получал украинское гражданство

В разговоре с «СЭ» спортсмен опроверг слухи.

На прошлой неделе «Чемпионат» дал яркую новость, ссылаясь на свои источники: победитель универсиады-2017 Валерий Гонтарь сменил российское гражданство на украинское и пытается трудоустроиться в Австрии. Комментариев самого спортсмена по этому вопросу не было.

Корреспондент «СЭ» пытался связаться с лыжником, но его телефон в региональных федерациях, за которые он выступал, получить не удалось. Спустя несколько дней Валерий ответил на запрос «СЭ» в соцсетях и рассказал, как на самом деле обстоят дела.

Получил много негативных сообщений, в том числе с угрозами

— Расскажите, где вы находитесь и правда ли, что получили гражданство Украины?

— Шум непонятно от чего, почему и откуда. Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. У меня больше вопросов, чем у вас. Вы же понимаете, что такие заголовки в нынешней ситуации берут большой интерес. Это понятно.

Неужели люди думают, что паспорта раздают направо и налево? Расскажите, где их раздают. Может, я тоже схожу и получу. Помимо украинского паспорта, который мне приплели, оболгав меня.

— Может, вы этим вопросом занимаетесь давно. Такой вариант же тоже вероятен.

— В нашей жизни все возможно, но не все это можно воплотить. Почему Украина? Почему я живу в Австрии? Как это все написали? Я мало читал. Потому что старался избежать негатива — его за эти дни было достаточно. До сих пор получаю. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы.

— Куда пишут эти сообщения?

— Некоторые из них проскальзывали в телефон. Не знаю, откуда у них номер. Удивлен, что вам не дали мой номер, но какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу.

И в соцсетях тоже прилетают сообщения. Я уже сказал друзьям, чтобы не скидывали мне скрины. Все, кто меня хорошо знает, долго смеялись над этим, что насколько просто все: кто-то что-то ляпнул — и расходится.

— С украинским гражданством понятно. Что с переездом в Австрию?

— Да, я был в Австрии. И какой-то период жил там. Это отличная страна. Но гражданства там тоже не имею. Про работу тоже мифы, что я хочу где-то устроиться в Австрии.

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

Я своего последнего слова не сказал

— Где сейчас находитесь и чем занимаетесь?

— В Европе. Продолжаю тренироваться, поддерживать форму. Жду решения своих бытовых и насущных проблем. Карьеру не завершал, меня списали.

— Как так получилось?

— Когда ты не попадаешь в составы — не дают возможности, хотя проходишь вторым-третьим номером... Действует система базарного типа. Когда тренер выбирает, кого он хочет тренировать, кто ему более приятен или за кого заплатили деньги. Я по таким критериям не проходил.

Да, признаю, что невысокий спортсмен на российском поприще. Но мне не дали возможности. Завершать не планирую, хочу продолжать развиваться. Но у нас в России любят так, что тебя проще списать и принудить, чтобы ты завершил. А когда ты меняешь страну, тебя обвиняют изменником родины, предателем, поливают грязью.

Я благодарен за все, что получил в России: замечательное образование в Пензенском университете, тренировался с хорошими тренерами из спортивных школ. У меня были отличные учителя. Я старался, был усердным, но во мне чего-то не разглядели. Может, проблема была в моем характере. Но уверен, что не только в нем. Проблема в самой системе.

— Не дали возможности на региональном уровне или сборной?

— На региональном уровне я выступал достойно, не аутсайдером. Всегда был как твердый середнячок. Не скажу, что случались какие-то резкие взлеты и падения. Но чтобы было развитие, нужно иметь хорошее финансирование, связи, чтобы куда-то пробиться. Со мной был такой момент еще в юниорском возрасте, когда я задавал много вопросов, но до сих пор не получил ответов.

Слышал, когда один из тренеров сборной России сказал: «Зачем тебе нужна сборная, если ты и так сильный?» Я тогда попадал вторым номером в молодежную сборную, но меня не взяли. Это было много раз. Да, я был середнячком, но этого, видимо, было недостаточно для таких масштабных и крупных соревнований. Обошлось все несчастной универсиадой, на которую я уверенно попадал.

Я своего последнего слова не сказал. Я хочу, я буду. Стараюсь делать все, что от меня зависит. Не буду делать громких заявлений. Просто продолжу выполнять работу. Сейчас я тренируюсь и получаю такое удовольствие, просто не можете себе представить. Надеюсь все, что у меня в голове, даст свои плоды.

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

Хотел поменять гражданство

— Почему вы не выступали на российских соревнованиях последние два года?

— Да, пропал на два года, но не просто так. Хотел еще тогда решить все свои вопросы. Но обстоятельства сложились так. И коронавирус жирный минус внес в мои действия и желания.

— Говорите немного загадками. Хотели поменять гражданство?

— Никакой загадки нет. Да, хотел поменять гражданство, когда понял, что в России ловить нечего. Обиды никакой нет. Надоело тратить время на переезды из региона в регион. Ежегодно повторялось то же самое. Понял, что это не то, чего бы мне хотелось.

Вы знаете, что в России очень много талантливых спортсменов, большая конкуренция. Как и сказал ранее, спортсмену проще завершить, чем перейти. Если атлет переходит в другую страну, нужно быть сильным и готовым получать такие сообщения, которые приходят мне сейчас, — угрозы, оскорбления.

Многие к этому не готовы. Проще завершить либо стать тренером или гонщиком каких-то соревнований пожарных структур или МВД.

Мне терять нечего. За мной никто не стоит, есть только я. Стараюсь добиться всего сам, пускай и тяжелым путем, через всю грязь. Но я постараюсь дойти до того, что в моей голове, и взять то, что мне хочется.

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

Перед переездом в Европу подготовил финансовую подушку

— Я общался с представителями Татарстанской лыжной федерации, за которую вы выступали. Они сообщили, что вы больше не их спортсмен. Где и за кого собираетесь выступать?

— Да, из Татарстана ушел. После удачного старта в Вершине Теи, где выиграл гонку, приехали в Чусовой. Там я отравился. Гонки в Чусовом уже не пошли, я резко похудел из-за отравления. Покинул сбор, поняв, что это то время, когда дальше ничего не получится. Написал заявление по собственному желанию.

Благодарен всем регионам, за которые выступал, что они принимали меня, поддерживали, терпели меня в чем-то. Все то, чего я достигал, было благодаря поддержке регионов и работе тренеров. За исключением Мордовии.

В России выступать не буду, я переориентировался на европейские страны и делаю все возможное, чтобы остаться здесь. Почему не говорю, какое именно государство? Хочу сохранить определенную конфиденциальность, пока не готов делать громких заявлений. Когда сложится, люди все узнают. Зачем бежать впереди паровоза?

— Простите, что уточняю этот момент: эта страна — не Украина?

— Нет, не Украина. Скорее всего, люди отправили меня туда, потому что у меня украинская фамилия. В нынешней ситуации люди стараются зацепиться за что-то такое и сделать из обычного что-то необычное, провокационное, грязное.

Я не старался, чтобы ко мне какой-то интерес был. Обо мне давно ничего не говорят, не пишут. У меня не было такого желания. Вы же понимаете, что любому адекватному человеку такой пиар не столь приятен. Тем более с такими сообщениями, которые я получаю.

— Жить в Европе — не самое дешевое удовольствие. Как справляетесь?

— Я позаботился. У меня есть определенная подушка безопасности. Я же не бросался в какую-то бездну. Да, я пошел на определенные жертвы. В любом деле приходится чем-то жертвовать. Не побираюсь на улицах городов Евросоюза, не попрошайничаю, под мостом не сплю. Все нормально. Есть, что поесть.

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

Никогда не скрывал, что я из России

— Проблем с российским паспортом не возникает сейчас в Европе?

— Люди, которые имеют голову на плечах, понимают всю суть происходящего — не разбрасываются попросту словами, не устраивают буллинги. В отношении меня ничего такого не происходило. При этом я никогда не скрывал, что из России.

— Допустим, сейчас получаете новое спортивное гражданство. Какие дальнейшие ожидания? Как сами думаете, на что способны?

— Повторюсь, что не люблю делать громкие заявления. Время должно показать, на что я способен. Были определенные обстоятельства, да и в профессиональную карьеру я пришел поздно. Не раскрыл ни себя, ни свой потенциал, но чувствую в себе силы. Со здоровьем проблем нет. Вера в себя есть.

Знаю, что некоторые тренеры тоже верят в меня по сей день. Постараюсь сделать все, что могу. Сейчас для меня открываются новые двери.

— Последний ваш пост в соцсетях — видео, где фоном идет диалог из «Шрека». Там есть слова: «Я не ценил что имел». Смотрится так, что вы жалеете, что сделали этот шаг.

— Если копать глубже, то у меня есть сожаления, что в какой-то момент не смог подстроиться под ту систему, которую мы имеем. Когда у меня были какие-то возможности, я не смог донести до людей, что могу, чтоб дали мне шанс. Возможно, что-то недооценил, недопонял. Сейчас потерял что имел.

Поэтому есть такое чувство. В остальном — стараюсь не жалеть. Зачем это делать? Жизнь дана нам на короткий срок. Грустно, то ли меня не оценили, то ли я не оценил по достоинству то, что у меня было. Сейчас мне надо начинать новую жизнь с нуля.