«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство

Двукратный чемпион универсиады-2017 Валерий Гонтарь уехал из России, получил гражданство Украины и пытается трудоустроиться в Австрии. Такую информацию сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Официальных подтверждений нет, но история хотя бы частично выглядит правдивой.

Гонтарь действительно находится не в России

Если посмотреть на соцсети лыжника, то можно заметить, что в последний раз российский геотег он использовал в начале декабря прошлого года. Дальше идут посты из различных городов Европы. Подписи к постам преимущественно сделаны на английском языке.

О том, что Гонтарь, вероятнее всего, находится именно в Австрии, «СЭ» подтвердил знакомый с ним российский тренер Михаил Куклин: «Может, месяц назад с ним переписывался. Я так понял, что он живет в Австрии. Но это плавающая информация. Он особо не афиширует. Подробно не расспрашивал, чем занимается».

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

О смене российского гражданства на украинское утверждать на данный момент сложно. Судя по фамилии, спортсмен может иметь украинские корни. Если же взглянуть на его соцсети, то в описании профиля насчитывается 12 флагов стран. Похоже, это страны, в которых он побывал, помимо своей родины. Так, первым флагом идет австрийский, есть белорусский и казахстанский, но нет ни российского, ни украинского.

«СЭ» обратился к Валерию за комментарием, но на момент публикации статьи не получил ответа.

Кажется, лыжник закончил с профессиональным спортом

28-летний Гонтарь несколько раз за карьеру менял региональные команды. Сборную Мордовии он покинул из-за конфликта с руководством местной лыжной федерации и министерства спорта. В 2016-м стал представлять Самарскую область. Так как новостей по лыжнику было мало, именно в лыжную федерацию этого региона обратился «СЭ» за комментарием:

— Первый раз слышу о его переходе в сборную Украины. Он уже два года не выступает за Самарскую область. Перебрался в Татарстан. Но, по моим сведениям, там он бросил, перестал заниматься лыжами вообще. Больше я о нем ничего не слышал, — сообщил председатель президиума Самарской областной федерации лыжных гонок Юрий Козлов.

В Федерации лыжных гонок Республики Татарстан подтвердили информацию о том, что Гонтарь больше не выступает за регион, но от дальнейших комментариев отказались.

Сейчас выглядит так, что Гонтарь просто завершил спортивную карьеру и не будет выступать ни за Украину, ни за какую-то другую страну. Хотя лыжник давно не появлялся на международных соревнованиях, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

С другой стороны, в конце октября Гонтарю исполнится 29 лет. Это далеко не тот возраст, в котором надо заканчивать с лыжными гонками.

Валерий Гонтарь. Фото Соцсети

Почему Гонтарь уехал?

После двойной победы на универсиаде-2017 карьера Гонтаря не пошла вверх. Действительно заметных достижений на последующих стартах у него не наблюдалось. Поэтому, возможно, причиной уезда стали несбывшиеся ожидания и непопадание в олимпийскую сборную на Олимпиаду-2022. Ведь в 2017-м лыжнику пророчили успех именно на зимних Играх в Пекине. Наверняка он сам ставил их своим ориентиром.

Учитывая отсутствие комментариев самого спортсмена, приходится в соцсетях искать ответы на вопрос, почему он уехал. Вот что писал спортсмен:

2 декабря 2021-го: «Уверен, что многие согласятся с тем, что лучше получить отказ или подтверждение, чем большую часть времени находиться в ожидании! Часто задаваемые вопросы: куда пропал, почему не соревнуюсь, в какой стране. Не готов говорить громкие слова и делать громкие заявления. Все нормально, я в строю, но есть временные трудности».

3 февраля 2022-го: «Вся моя жизнь — эпизодическая боль. Боль приходит и уходит, я снова за бортом Олимпийских игр и борюсь за то, чтобы двигаться дальше! Боже, помоги мне!»

После переезда спортсмен начал писать стихи, в которых рассуждает о трудностях человеческой жизни. В постах много сомнений в правильности сделанного выбора.

На последнем видео, которое опубликовано в начале августа, лыжник сидит на скамейке в городской суете. Фоном для видео служит разговор Шрека и осла из мультфильма «Шрек навсегда». Огр говорит в этом диалоге такие слова: «У меня была идеальная жизнь, но я не смогу вернуть ее обратно. Я не ценил, что имел, пока все не потерял. Доволен? Я не ценил, что имел...»