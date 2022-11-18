«Это не трансляция — так, баловство». Как теперь следить за гонками Большунова и Непряевой?

Что нужно знать о старте Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России. 1-й этап. Вершина Теи

19 ноября. Спринт. Классический стиль. Мужчины и женщины

20 ноября. Раздельный старт. Свободный стиль. Женщины 5 км, мужчины 10 км.

19 ноября стартует новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. В последние годы такая новость не цепляла особое внимание даже у фанатов этого вида спорта. Но сейчас ситуация другая. В отсутствие международных стартов для наших спортсменов внутренние соревнования вызывают особый интерес. Рассказываем, где и как можно следить за лучшими лыжниками мира — Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

Первый этап Кубка России остался без трансляции

Старт сезона пройдет в небольшом поселке Вершина Теи в Хакасии, что создает некоторые проблемы и для тех, кто хочет увидеть гонки вживую, и тех, кто собирался следить за ними из дома.

Чтобы добраться до Вершины Теи, сначала нужно долететь до Абакана, а оттуда уже отправиться в поселок на автобусе. Ехать почти 200 километров, дорога займет около трех часов.

С показом гонок еще сложнее. Федерация лыжных гонок России передала права на трансляцию компании «Телеспорт», однако те не могут организовать ее на первом этапе и, вероятно, на втором, который пройдет в том же месте. Официальная причина в том, что в Вершине Теи не хватает технических возможностей.

Изначально планировалось транслировать гонки с веб-камер, установленных на стадионе. Уже позже к показу решил подключиться проект «На лыжи». Они собираются стримить в своих соцсетях. За подробностями «СЭ» обратился к руководителю проекта и советнику президента ФЛГР Александру Паку.

— Никакой трансляции не будет. Мы просто поставим камеры для наших подписчиков. Одна камера будет на старте, вторая — на финише, и кто-то из судей будет комментировать. Это не трансляция — так, баловство, — объяснил Пак «СЭ».

— В гонках с раздельным стартом в воскресенье будет так же?

— Мы постараемся, конечно.

— Почему нельзя организовать трансляцию?

— Не знаю, мы не телевизионная компания. Я не вел переговоры. В мою зону ответственности телевидение не входит. Мы просто будем рассказывать о ходе гонки в соцсетях. На самом деле мы так и делали на чемпионатах России. Любительская трансляция для подписчиков, не более того. Это не идет ни на какой телевизионный канал.

Фото Global Look Press

Большунов выступит на первом этапе, но дальше будет пропускать

Первый этап Кубка России пройдет с 19 по 20 ноября. Программа включает в себя спринты классическим стилем и гонки с раздельным стартом коньком — женщины побегут 5 километров, а мужчины — 10. Соревновательные дни начинаются в 11 часов по местному времени (в 7 часов утра по московскому).

Старт сезона собрал практически всех наших золотых призеров Олимпиады в Пекине, за исключением Юлии Ступак, которая восстанавливается после болезни, и Сергея Устюгова, тоже имеющего вопросы по здоровью.

Были сомнения по участию Александра Большунова. Две недели назад он поскользнулся на пробежке и получил растяжение голеностопа. В итоге Большунов пропустил контрольные старты в Ханты-Мансийске, но зато восстановился к Кубку России. Травму в Югре во время гонок получил один из сильнейших спринтеров мира Александр Терентьев. Планируется, что он тоже выступит в Вершине Теи.

А что будет дальше — неизвестно. Кроме Кубка и чемпионата России у лыжников будут еще альтернативные соревнования «Чемпионские высоты», которые пройдут в дни чемпионата мира. Однако спортсмены не рассчитывают выступать на всех имеющихся в календаре стартах.

Второй этап Кубка России пройдет снова в Вершине Теи с 30 ноября по 4 декабря. Часть лыжников к этому моменту уже покинут Хакасию, в том числе главные звезды соревнований Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Мы решили пропустить второй этап и участвовать в соревнованиях в Кирово-Чепецке и Красногорске, поскольку если участвовать во всех этапах, то это будет большой нагрузкой», — заявил тренер Юрий Бородавко ТАСС.

Фото Global Look Press

Кубок мира теряет звезд

До старта Кубка мира по лыжным гонкам еще неделя. Первые соревнования пройдут с 25 по 27 ноября в финской Руке. Начало сезона может пропустить Йоханнес Клебо — главная звезда Кубка мира после исключения российских лыжников.

Норвежец получил травму бедра еще летом, но до сих пор никак не может восстановиться. 19 ноября он планировал выступить на турнире в Бейтостолене, но уверенности в правильности этого шага у него нет, как и в том, будет ли он бежать на первом этапе Кубка мира.

«Если решу не бежать в Бейтостолене, то вряд ли что-то изменится через неделю в Руке. Нам придется все тщательно обдумать. Если решу выступать, то есть риск, что состояние ухудшится. Если нет, то мы не увидимся до 2023 года. Это почти наверняка. Картина мрачная. Мне начинает надоедать постоянное чувство боли. Но это часть игры. Мне ничего не остается, кроме как пытаться не падать духом», — цитирует Клебо Nettavisen.

Турнир в Бейтестолене пропускают по состоянию здоровья и другие норвежцы — Шюр Рете, Синдре Бьорнестад Скар и Эрик Валнес, который на Играх в Пекине завоевал золото в командном спринте вместе с Клебо.

Таким образом, есть риск, что в мужских соревнованиях на первом этапе Кубка мира выступит только один олимпийский чемпион из возможных семи — финн Ивво Нисканен, победивший в Пекине на 15 километрах классикой.