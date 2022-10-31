«Интересно проверить себя в гонках с лыжниками в конце сезона». Латыпову пора менять вид спорта?

Лидер сборной России по биатлону — о своей готовности к зимнему сезону.

На Алдане состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие и биатлонисты, которые сейчас проводят там сбор. В мужской гонке на 10 километров свободным стилем победителем стал Эдуард Латыпов. Трехкратный бронзовый призер Олимпиады оставил позади лыжников сборной России, в том числе Илью Семикова и Андрея Мельниченко. После гонки «СЭ» и «Известия» поговорили с Латыповым о том, чем отличаются лыжники от биатлонистов без винтовок.

Не делал специальную подготовку перед победной гонкой

— На Алдане вы впервые в подготовительном сезоне встали на снег. Как проходит этот процесс?

— Все нормально. Здесь мы не в первый раз. Радует, что снег в этом году выпал рано и покрытие хорошее. Могли сразу приступить к серьезной работе. Не так много мест в России, где снег так рано выпадает. Причем выпадает так, что можно кататься на хороших лыжах без каких-то проблем. В целом как план был написан, так мы по нему и движемся.

— Летний период подготовки прошел так, как вы хотели?

— Да. Понятно, что были недочеты. Без этого никуда. Посмотрим, как будет складываться первая половина сезона. Она покажет, как мы лето провели. Пока, слава богу, все без срывов.

— На Алдане вы выиграли 10-километровую лыжную гонку. Какие ощущения после нее?

— Самочувствие отличное. Радует, что удалось пробежаться на официальных соревнованиях. Посмотрел текущую готовность от наших двухнедельных тренировок здесь — в техническом плане, в плане раскладки по дистанции. Получили емкую информацию. Смотрим видео, которое снимали на этой гонке. Сейчас анализируем, какие у меня были ошибки, недочеты, чтобы их можно было подкорректировать, пока еще есть время. А то, что выиграл в условиях высокой конкуренции, — очень хорошо. Интересно бегать с лыжниками и сравнивать с ними. Это хороший опыт.

— Как-то по-особенному настраивались на эту гонку? Делали какую-то специальную работу перед ней?

— Нет. Думаю, что у всех ребят, которые выступали, стоят свои задачи на этот сбор. Поэтому мы какие-то целенаправленные вещи для этого не делали. Провели определенную работу по плану и пробежали соревнования по текущему состоянию. Не было какой-то подводки. Мне кажется, что и лыжники так же бежали на своем текущем состоянии от исходного плана. Но все равно интересно сравнить. Ощущения движения другие на снегу, в отличие от роллеров. Поэтому зимние первые старты всегда волнительны, так как еще не знаешь, что от себя ждать.

Эдуард Латыпов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Биатлонист хочет проверить себя в других лыжных гонках сезона

— Вы уже не в первый раз поднимаетесь на лыжные подиумы. Сколько их во взрослой карьере набралось?

— Не знаю. Мы всегда бегаем контрольные тренировки с лыжниками. В прошлом году я был вторым. Но это была просто обычная тренировка. На официальных соревнованиях тоже становился вторым на Югорском марафоне прошлой весной. В принципе все.

— Вас самого не удивляет, что удается обходить лыжников сборной?

— Соревновательный сезон только начался. Все в разном состоянии и выполняют разные задачи. Интересно было бы проверить себя на соревнованиях с лыжниками в конце сезона на официальных стартах. Думаю, что там были бы более объективные результаты. Когда все будут в хорошей форме — и биатлонисты, и лыжники. Но возможностей не так много. Если такой шанс появится, то буду только рад.

— Приведу, возможно, не самое правильное сравнение: ватерполист вряд ли сможет обогнать члена сборной России по плаванию на официальных или неофициальных стартах. Почему биатлонисты могут соперничать с лыжниками? Есть примеры Бьорндалена и Фруде Андерсена, которые удачно выступали в лыжных гонках.

— Да, сравнение не совсем корректное. В водном поло ускорение рывками на короткие расстояния, а в плавании тренируются плыть на конкретные дистанции. У лыжников и биатлонистов схожести больше. Мы также занимаемся лыжной подготовкой и уделяем ей много времени. Естественно, у лыжников объемы в этом плане больше, чем у биатлонистов. Но в каких-то гонках мы можем соперничать. Это возможно при хорошей форме. Естественно, не во всех дисциплинах. Думаю, что на «десятке» или «пятнашке» нам будет легче, чем на «двадцатке» или «полтиннике». Плюс мы можем с ними конкурировать в коньке, но в классике нет шансов бороться. Биатлонисты классическому ходу уделяют очень мало времени. В основном тренировки классикой имеют восстановительный характер. Лыжники в этом плане универсальны.

— Насколько отличается коньковый ход лыжников и биатлонистов? Насколько винтовка за спиной влияет на технику?

— Не задавался таким вопросом. Лыжники в любом случае идут немножко по-другому — более размашисто, мощно. У нас специфика движения другая, потому что за спиной 4,5 килограмма. Если сильно падать корпусом вниз, то будет большая нагрузка на спину, так как винтовка давит. Интересно было бы попросить лыжника покататься с винтовкой и спросить, меняется у него техника или не меняется. Мы же катаемся иногда с винтовкой, иногда без нее, а они всегда без.

— Визуально по ходу можно отличить лыжника и биатлониста без винтовки?

— Думаю, что да.

Эдуард Латыпов. Фото Global Look Press

Менять биатлон на лыжные гонки не собирается

— Сейчас вы пробежали 10-километровую лыжную гонку, а дистанция спринта в биатлоне у мужчин тоже 10 километров. Чем они отличаются в плане раскладки сил?

— Лыжные 10 километров немножко нам непривычны. В биатлоне надо по-другому гонку строить. Есть стрельба, перед которой мы сбрасываем скорость на дистанции. Это в любом случае какая-то пауза. Сама психология гонки другая. В лыжах гонка идет непрерывно. Тебе нужно бежать, бежать и бежать. Плюс мы привыкли бегать три круга и пять кругов. В лыжных гонках зачастую бывает два. В этом плане раскладывать силы тоже непривычно. Это тоже опыт. Интересно участвовать в таких гонках, но получается один-два раза в год.

— А мыслей поменять вид спорта не возникает?

— Нет. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Биатлон люблю. Да и лыжи люблю, но совокупность стрельбы и бега на лыжах мне ближе.

— Сезон сейчас будет такой, что надо придумывать для себя новые вызовы, чтобы как-то сохранить настрой. Не думаете придумать для себя челлендж, связанный с лыжными гонками?

— Таких мыслей нет. У нас сезон с лыжниками проходит в разных местах, графики разные. Сложно совместить. Повторюсь, если будет такая возможность, если соревнования будут немножко расходиться, то могу попробовать. Это нужно смотреть по сезону, по текущему состоянию. И важно, чтобы лыжные соревнования шли не в ущерб своей подготовке и своим гонкам в биатлоне. Если все сойдется в сезоне, то почему бы нет?

— С лыжным ходом понятно. Но на летних стартах показалось, что пока стрельба у вас не совсем идет. Есть такое?

— Не сказал бы, что не совсем идет. Есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Понятно, что на летних стартах были гонки, которые не очень удачно получились по ряду причин. Это в большей степени зависело от состояния на момент старта. Но мы ошибки исправляем и работаем дальше, чтобы в зимнем сезоне все минимизировать.

— Вы не пропускали соревнования, которые СБР проводил летом: этапы Кубка содружества и летний чемпионат России. В зимнем сезоне планируете так же бегать все этапы или какие-то перерывы себе наметили?

— Здесь пока не знаю. Нужно начать сезон и уже отталкиваться от текущего состояния. Стартов планируется много. Решение об участии будет приниматься по факту. Посмотрим, все впереди. Пока загадываем на месяц вперед. Настраиваемся на первый этап Кубка России в Хантах.