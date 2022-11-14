В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры

История Александра Терентьева и Натальи Непряевой.

Истории любви на спортивных сайтах сейчас читают лучше всего. Людям нужен какой-то позитив в нынешние непростые времена. Так что не обижайтесь, Александр и Наталья, что мы про вас рассказываем. Кого интересует спорт и только спорт, милости просим сюда — здесь результаты и подробности контрольных стартов сборной России в Ханты-Мансийске, на которых, кстати, Непряева спринт выиграла, а вот Терентьев свою коронную дистанцию сенсационно проиграл.

В лыжах одной парой больше

Но не результаты тренировочных стартов взбудоражили российский лыжный мир, а одна фотография. 14 октября Наталья опубликовала в соцсетях снимок из Сочи, на котором она и Александр целуются на фоне фонтана.

После публикации фото в соцсетях главной эмоцией был шок — это можно увидеть и по комментариям. И, конечно, поздравления. Чуть позже Терентьев и Непряева попозировали вместе в новой экипировке.

Наталья Непряева и Александр Терентьев. Фото Соцсети

Интересно, что суровый северянин Терентьев в своих соцсетях ни словом о личной жизни не обмолвился. Удивление аудитории объяснимо. Александру 23 года, Наталье — 27, хотя все это условности. Тем более что пар в наших лыжах уже предостаточно. Александр Большунов сыграл свадьбу с Анной Жеребятьевой, бывшей лыжницей сборной страны, которая постепенно стала играть роль менеджера мужа (как можно было увидеть на некоторых соревнованиях). Татьяна Сорина замужем за тренером Егором Сориным. Жена Сергея Устюгова — бывшая лыжница сборной России Елена Соболева. И вот, как говорится, новая пара на проекте.

По статусу Непряева пока все-таки повыше Терентьева. Александр — молодой, подающий надежды спринтер, хотя и старается улучшить результаты на дистанциях подлиннее. Наталья — формально лучшая лыжница планеты, обладательница Кубка мира.

Хотелось бы сказать, что Александр имеет шанс добиться того же, но, пожалуй, не в нынешних условиях. И особенно обидно за Терентьева. Если Наташа успела выиграть все еще до наступления больших геополитических событий (хотя и у нее золота Олимпиады в личном качестве нет), то Терентьев успел взять лишь две олимпийские бронзы, из них одна — личная. Хотя на молодежных чемпионатах мира Саша рвал норвежцев и казался главным спринтером мира, наследником Клебо. Впрочем, до 2026-го еще много времени, кто знает, как оно повернется.

Терентьев — из настоящей тундры

Интересно, что и Александр, и Наталья — из лыжных семей. Разбросанных друг от друга в 2500 километрах бескрайней русской земли. Терентьев родом из поселка Искателей рядом с Нарьян-Маром, с населением семь тысяч человек, где восемь месяцев в году минусовая температура. Дедушка и прадедушка ходили в дальние походы, отец имеет второй лыжный разряд и руководит местным военно-патриотическим клубом «Белый медведь». Так что Саша уже с четырех лет бегал серьезные дистанции.

Поскольку Терентьев — первый призер Олимпиады из Ненецкого автономного округа в XXI веке, в регионе он суперзвезда. Посещает почетным гостем детские сады, в честь него даже устраивали флешмоб после Олимпиады — на главной площади Нарьян-Мара несколько десятков жителей, взявшись за руки, выстроились в форме сердца.

А местные СМИ выходили вот с такими заголовками. Хоть и не олимпийский чемпион, зато краш (тот, кто влюбляет в себя, от английского crush — ломать, деформировать). Вы тоже запали?

— Мне очень нравится наш город, — говорил сам Терентьев в интервью «СЭ». — Причем мы живем не в самом Нарьян-Маре, а в поселке Искателей. Это в 10 км от города. Чтобы добраться до лыжной трассы, нужно минут 20 ехать на автобусе, а потом еще 2 км идти. Я всегда от остановки кросс бегал. Потом возвращался — делал уроки. Так все детство и прошло.

У нас есть база. Прям в тундре. Там баня, охота, рыбалка — все организовывают. Можно отдохнуть и посмотреть природу, она у нас очень красивая и необычная. В Москве такого не увидите, — рассказывал молодой талант.

Что ж, действительно, оленевода в Москве увидишь редко. Вот и Терентьев говорит, что хочет жить у себя на Севере, потому что спокойнее.

Непряева ищет мотивацию

У Натальи Непряевой другая история. Она родом из Твери, областного центра рядом с Москвой. Росла тоже в лыжной семье, причем ее сначала тренировала мама, Ирина, а потом Александр Смирнов, который десятками лет ранее работал с отцом и самой мамой Непряевой. Лыжами также занимается сестра Натальи, Дарья, — она выиграла в этом году юниорское первенство мира.

После школы Наталья бежала на лыжную базу, чтобы побегать там — уже на лыжах. Карьера развивалась как на качелях — очень бодрый старт по юниорам с победами и многочисленными медалями на чемпионатах мира, но сложный заход во взрослые, когда места в третьем десятке стали обычным делом.

Но Непряеву спас тренер-мотиватор Юрий Бородавко, который правильно просчитал подготовку девушки, и она с каждым годом прибавляла. Переломным стал 2017-2018-й, когда россиянка стала пятой на «Тур де Ски», а в Пхенчхане взяла бронзу в эстафете — хотя была недалека от подиума и в скиатлоне, но не дотерпела на финише. С тех пор Непряева однозначно лучшая лыжница России и в Пекине завоевала серебро, став первой после Терезы Йохауг в скиатлоне — а обогнать трехжильную норвежку было нереально.

Перед этим сезоном Непряева сказала, что ждала его начала больше всех. Сезон получится внутрироссийским, вот и посмотрим — оправдаются ли ожидания Натальи и найдет ли она в себе мотивацию выступать на турнирах ФЛГР. Летом на вручении наград олимпийцам в «Лужниках» по разговору чувствовалось, что без международных стартов ей сложно. Но главное, чтобы с Александром ей было хорошо.