Большунов остался без медалей в первой гонке сезона. В финале спринта его подвела сломанная палка

Но что именно случилось с Сан Санычем, почти никто из болельщиков не увидел.

Лыжные гонки. Кубок России. 1 этап. Вершина Теи

Спринт (К). Мужчины

1. Савелий Коростелев

2. Сергей Ардашев

3. Илья Порошкин.

Спринт (К). Женщины

1. Наталья Непряева

2. Вероника Степанова

3. Алена Баранова.

В Хакасии стартовал новый сезон Кубка России. Первый этап открывали классические спринты. Результаты мужских соревнований шокировали болельщиков.

За первыми соревнованиями было невозможно следить

Самый популярный вопрос на старте лыжного сезона: «Где смотреть гонки?» ФЛГР передала права на трансляцию компании «Телеспорт», но те не нашли необходимые технические возможности в поселке Вершина Теи, чтобы показывать соревнования.

За организацию трансляции взялся проект «На лыжи». Хотя руководитель проекта Александр Пак сказал «СЭ», что это не будет трансляцией, а «так, баловство». Объяснил, что поставят две камеры — на старте и финише, плюс судья, который будет все комментировать. Увидеть это можно в соцсетях проекта.

Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Илья Порошкин. Федерация лыжных гонок России

По итоге камеры оказалось три: одна на старте, две на финише (вторая снимала створ с крана). Ход соревнований комментировал не судья, а журналист. В пике трансляция собирала полторы тысячи зрителей. Могли бы и больше, но это было действительно «баловством». Звук пропадал, картинка отключалась и зависала, а трансляция падала. В комментариях зрители разделились на два лагеря: одни проклинали спортивный федеральный канал за то, что не взялся транслировать, другие адресовали похожие вопросы Елене Вяльбе.

Следить за гонкой было удобнее не по трансляции, а по результатам, которые оперативно появлялись на сайте Федерации лыжных гонок.

Второй этап снова пройдет в Вершине Теи. И вряд ли за неделю в поселке появятся необходимые для трансляции технические возможности.

Большунов доехал до финиша с одной палкой

Главными конкурентом Большунова в первой гонке сезона выглядел Александр Терентьев. Один из сильнейших спринтеров мира лучше проявляет себя как раз в классике. Сомнения вызывало только функциональное состояние обоих Александров. Большунов получил травму на пробежке перед контрольными стартами в Ханты-Мансийске, Терентьев — во время гонок в Югре.

Результаты квалификации вроде бы опасения сняли. Пролог выиграл Терентьев, а трехкратный олимпийский чемпион показал третье время. Между ними вклинился Сергей Ардашев.

До очных разборок Александры не дошли. Первый четвертьфинал оглушительным результатом: фавориты забега Терентьев и Ретивых не попали в топ-2, уступив Андрею Кузнецову и Алексею Червоткину. Для прохода в полуфинал в качестве лаки-лузеров им тоже не хватило секунд.

Но главная сенсация дня случилась в финале, где для Большунова уже не виделось конкурентов. Соперником для Сан Саныча стал он сам и палка, которая хрустнула в финале.

«У Саши перед финишным спуском сломалась палка, ему не успели ее дать, это выключило из борьбы. Мы не довольны тем, что он не доехал до финиша. Но по тому, как он работал, он вполне должен был оказаться в тройке. Это только первый старт. Саша тренировался достаточно хорошо, это для него первый старт в сезоне. За исключением падения, все идет достаточно неплохо», — сказал «СЭ тренер Юрий Бородавко.

Большунов докатил до финиша шестым с одной палкой, а победу одержал Савелий Коростелев. Для сына бронзового призера Олимпиады Натальи Коростелевой это первый взрослый сезон и первая взрослая победа.

В женском финале без сюрпризов

В женском спринте все прошло более предсказуемо. Пролог уверенно выиграла Наталья Непряева. За ней в квалификации результаты у девушек были плотными. Так олимпийская чемпионка Вероника Степанова показала в прологе только 18-е время. Не попала в топ-30 и не прошла в четвертьфинал младшая сестра Натальи Непряевой Дарья. Ей не хватило всего полторы секунды.

Вероника Степанова, Наталья Непряева, Алена Баранова. Федерация лыжных гонок России

Но дальше без сюрпризов. Степанова и Непряева-старшая спокойно дошли до финала, выиграв свои четвертьфинальные и полуфинальные забеги. А в финале действующая обладательница Кубка мира сопротивления не встретила, у олимпийской чемпионки Степановой второе место.

Сейчас выглядит все так, что у Непряевой в этом сезоне не будет соперников. Но это только первый этап. Наверняка конкуренцию еще составят Юлия Ступак и Татьяна Сорина, которые восстанавливаются после болезней и травм. Без них следить за женскими соревнованиями пока не очень интересно.