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Сегодня, 08:00

Норвежские лыжницы уволили своего тренера. Его обвинили в бездушии

Тренер Оле Мортен Иверсен покинул женскую сборную Норвегии
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Оле Мортен Иверсен.
Фото Global Look Press
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press
Тириль Экхофф.
Фото Global Look Press
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Опытный наставник Оле Мортен Иверсен покинул женскую сборную Норвегии, так как не нашел общего языка со спортсменками.

Иверсен работал старшим тренером женской сборной Норвегии четыре года, а до того тренировал их главных конкуренток из Швеции. На бумаге результаты выглядят идеально: на Олимпийских играх в Пекине у норвежек три золота из шести возможных. Правда, все они выиграны усилиями одной лишь Терезы Йохауг. Все командные виды — спринт и эстафету — норвежки провалили, вообще оставшись без наград. Поэтому, в общем, неудивительно, что смена тренера стала делом времени. Интересно только, что инициатива исходила от самих спортсменок, а не от руководства команды.

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Норвежцам пришлось просить помощи биатлонистки

Еще в прошлые выходные на домашнем этапе Кубка мира норвежки Хайди Венг и Хелена Мари Фоссесхольм выразили надежду, что новым тренером сборной станет их бывший коллега по команде Мартин Йонсруд Сундбю. А Рангхильд Хага пошла еще дальше, заявив, что нынешнее руководство команды действует по принципу «используй и выбрось».

Все это — при действующем старшем тренере — на тот момент Иверсен еще не объявлял об отставке. Но после таких слов выбора у него, кажется, не осталось. Так что во вторник тренер сообщил о своем решении спортсменкам, в четверг — журналистам на пресс-конференции.

— Я не смог соответствовать ожиданиям девушек, — признал Иверсен. — Они хотят больше скорости, энергии и энтузиазма. Я привык работать более спокойно. Не потому, что я стар, а потому что у меня в принципе другой стиль. У нас было несколько очень успешных сезонов, но перед самой Олимпиадой действительно случился кризис, к которому мы оказались не готовы. Наверное, это повод и для федерации задуматься о том, чтобы не допускать такого в будущем.

Тереза Йохауг. Фото Global Look Press
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Иверсен имеет в виду сбор в итальянском Сайзер Альм в конце января. Там у норвежцев случилась настоящая катастрофа: от заболевших омикроном пары тренеров заразились спортсмены, и в итоге в команде грянула эпидемия. Женская сборная потеряла двух спортсменок — Хайди Венг и Анне Кьерстин Кальво.

В Пекине у норвежек с трудом хватило состава на эстафету, и тот же Иверсен всерьез рассматривал идею позвать на один из коньковых этапов биатлонистку Тириль Экхофф. От идеи пришлось отказаться только из-за плотного расписания Экхофф: лыжную эстафету ей пришлось бы бежать в свой единственный день отдыха между спринтом и гонкой преследования.

Учитывая, что везде она была фаворитом, Тириль решила не рисковать. И, в общем, не зря: в преследовании она в итоге взяла бронзу. А в лыжной эстафете норвежки безнадежно отставали к последнему этапу в итоге остались вообще без медалей. А выиграли ту гонку, напомним, россиянки.

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Тириль Экхофф. Фото Global Look Press
Тириль Экхофф.
Фото Global Look Press

Иверсен считает, что не виноват в проблемах Эстберг

Иверсен считает отчасти своей ошибкой, что двоих заболевших спортсменок оказалось некем заменить. А еще критики вспоминают, что Хелена Фоссесхольм — ровесница нашей Вероники Степановой, еще пару лет назад считалась огромным талантом и будущей звездой. А теперь Степанова — олимпийская чемпионка, а Фоссесхольм на этапах Кубка мира не всегда попадает даже в топ-10.

Была еще темная история с Ингвид Флюгстад Эстберг — в своих лучших гонках она была близка по результатам даже к Йохауг. Но потом внезапно решила похудеть. В итоге Ингвид заработала расстройство пищевого поведения, а местная федерация не допустила ее до соревнований по состоянию здоровья. В норму лыжница не вернулась до сих пор.

— Я уверен, что не виноват в этом, — говорил Иверсен. — Но в свете огромного давления я решил, что лучше уйти самому.

Кто бы ни стал новым тренером норвежек, очевидно, что просто ему не будет. После завершения карьеры Йохауг, норвежки рискуют вообще оставаться вне подиума в большинстве гонок. Явного лидера у них нет, и это впервые за долгие годы. Бенте Скари, Марит Бьорген и затем Тереза Йохауг на троих закрыли добрых два десятилетия.

Теперь звезды такого масштаба не видно. Причем не только в Норвегии, но и в мире в целом. Будущий сезон в женских лыжах обещает стать необычайно конкурентным и захватывающим.

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