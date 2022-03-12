Норвежские лыжницы уволили своего тренера. Его обвинили в бездушии

Опытный наставник Оле Мортен Иверсен покинул женскую сборную Норвегии, так как не нашел общего языка со спортсменками.

Иверсен работал старшим тренером женской сборной Норвегии четыре года, а до того тренировал их главных конкуренток из Швеции. На бумаге результаты выглядят идеально: на Олимпийских играх в Пекине у норвежек три золота из шести возможных. Правда, все они выиграны усилиями одной лишь Терезы Йохауг. Все командные виды — спринт и эстафету — норвежки провалили, вообще оставшись без наград. Поэтому, в общем, неудивительно, что смена тренера стала делом времени. Интересно только, что инициатива исходила от самих спортсменок, а не от руководства команды.

Норвежцам пришлось просить помощи биатлонистки

Еще в прошлые выходные на домашнем этапе Кубка мира норвежки Хайди Венг и Хелена Мари Фоссесхольм выразили надежду, что новым тренером сборной станет их бывший коллега по команде Мартин Йонсруд Сундбю. А Рангхильд Хага пошла еще дальше, заявив, что нынешнее руководство команды действует по принципу «используй и выбрось».

Все это — при действующем старшем тренере — на тот момент Иверсен еще не объявлял об отставке. Но после таких слов выбора у него, кажется, не осталось. Так что во вторник тренер сообщил о своем решении спортсменкам, в четверг — журналистам на пресс-конференции.

— Я не смог соответствовать ожиданиям девушек, — признал Иверсен. — Они хотят больше скорости, энергии и энтузиазма. Я привык работать более спокойно. Не потому, что я стар, а потому что у меня в принципе другой стиль. У нас было несколько очень успешных сезонов, но перед самой Олимпиадой действительно случился кризис, к которому мы оказались не готовы. Наверное, это повод и для федерации задуматься о том, чтобы не допускать такого в будущем.

Тереза Йохауг. Фото Global Look Press

Иверсен имеет в виду сбор в итальянском Сайзер Альм в конце января. Там у норвежцев случилась настоящая катастрофа: от заболевших омикроном пары тренеров заразились спортсмены, и в итоге в команде грянула эпидемия. Женская сборная потеряла двух спортсменок — Хайди Венг и Анне Кьерстин Кальво.

В Пекине у норвежек с трудом хватило состава на эстафету, и тот же Иверсен всерьез рассматривал идею позвать на один из коньковых этапов биатлонистку Тириль Экхофф. От идеи пришлось отказаться только из-за плотного расписания Экхофф: лыжную эстафету ей пришлось бы бежать в свой единственный день отдыха между спринтом и гонкой преследования.

Учитывая, что везде она была фаворитом, Тириль решила не рисковать. И, в общем, не зря: в преследовании она в итоге взяла бронзу. А в лыжной эстафете норвежки безнадежно отставали к последнему этапу в итоге остались вообще без медалей. А выиграли ту гонку, напомним, россиянки.

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press

Иверсен считает, что не виноват в проблемах Эстберг

Иверсен считает отчасти своей ошибкой, что двоих заболевших спортсменок оказалось некем заменить. А еще критики вспоминают, что Хелена Фоссесхольм — ровесница нашей Вероники Степановой, еще пару лет назад считалась огромным талантом и будущей звездой. А теперь Степанова — олимпийская чемпионка, а Фоссесхольм на этапах Кубка мира не всегда попадает даже в топ-10.

Была еще темная история с Ингвид Флюгстад Эстберг — в своих лучших гонках она была близка по результатам даже к Йохауг. Но потом внезапно решила похудеть. В итоге Ингвид заработала расстройство пищевого поведения, а местная федерация не допустила ее до соревнований по состоянию здоровья. В норму лыжница не вернулась до сих пор.

— Я уверен, что не виноват в этом, — говорил Иверсен. — Но в свете огромного давления я решил, что лучше уйти самому.

Кто бы ни стал новым тренером норвежек, очевидно, что просто ему не будет. После завершения карьеры Йохауг, норвежки рискуют вообще оставаться вне подиума в большинстве гонок. Явного лидера у них нет, и это впервые за долгие годы. Бенте Скари, Марит Бьорген и затем Тереза Йохауг на троих закрыли добрых два десятилетия.

Теперь звезды такого масштаба не видно. Причем не только в Норвегии, но и в мире в целом. Будущий сезон в женских лыжах обещает стать необычайно конкурентным и захватывающим.