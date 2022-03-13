Российский лыжник, получивший швейцарское гражданство, стал жертвой хейта из-за своей публикации в Instagram.

Призер Олимпиады в Сочи Илья Черноусов неожиданно оказался в центре скандала в социальных сетях из-за публикации в Instagram сообщения, которое можно расценить как политическое. В профиле 35-летнего лыжника появилось его фото с Президентом России Владимиром Путиным и подписью на русском языке: «Zа спорт! Zа мир!» Если бы в этом посте не было бы латинской буквы Z или подобное написал бы кто-то из спортсменов, проживающих в России, быть может, данная публикация и осталась бы малозаметной. Но дело в том, что Черноусов с 2014 года живет в Швейцарии и некоторое время назад получил гражданство этой страны. Так что пост Черноусова на его новой родине однозначно был воспринят как пророссийский, и на спортсмена обрушился поток оскорблений и угроз.

Кто такой Черноусов

До Олимпиады 2014 года уроженец Новосибирска был одним из лидеров сборной России и спарринг-партнером Александра Легкова, вместе с которым работал под руководством швейцарских специалистов Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте. Именно тогда начался его роман с биатлонисткой сборной Швейцарии Селеной Гаспарин, который вскоре закончился браком и рождением двух детей. Но еще до этого Черноусов стал бронзовым призером марафона на Играх-2014. Результаты того забега неоднократно пытались пересмотреть из-за допинговых обвинений, но конкретно к Илье никаких претензий никогда не озвучивалось.

После Игр в Сочи Черноусов женился на Гаспарин, окончательно переехал жить в Швейцарию и отказался от совместных тренировок с Легковым, объяснив это желанием больше времени проводить с семьей. Два года Федерация лыжных гонок России оплачивала Илье индивидуальную работу с норвежским тренером Вегардом Битнесом, но после неудачного выступления на чемпионате мира-2015 Черноусову было предложено присоединиться к группе Маркуса Крамера. И тогда Илья вообще исчез с радаров сборной, завершив карьеру в Кубке мира и перейдя в чешскую марафонскую команду Лукаша Бауэра.

В январе 2018-го Илья выиграл легендарный итальянский марафон Марчалонга, и это главный его успех после сочинской Олимпиады. Черноусов продолжал выступать под российским флагом и до 2017 года даже находился на ставке в новосибирском ЦСП. Но при этом он не участвовал в Кубке мира, не стартовал в чемпионате России и не приезжал в сборную с весны 2016 года. Не факт, что Илья выдержал бы конкуренцию после прихода в национальную команду поколения Большунова, Червоткина и Спицова. Странным выглядел и отказ Черноусова от общения с российскими СМИ. И вот после восьми лет молчания — такой пост в Instagram.

Александр Легков (слева) и Илья Черноусов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Внести в санкционный список

Бывшие коллеги Черноусова по сборной России Александр Легков и Алексей Петухов отреагировали на публикацию Ильи уважительными комментариями. Но многие подписчики бывшего россиянина негодуют и высказывают предположение, что призера Олимпиады в Сочи просто «взломали» и публикацию сделал не сам спортсмен, а некие злоумышленники. Совсем недавно нынешний лидер нашей сборной Александр Большунов был подвергнут ураганной критике за свой совершенно безобидный снимок в форме сборной СССР. А между тем у Черноусова — тот же технический спонсор, что был раньше у Большунова.

Основную массу комментариев в адрес Ильи под его постом мы не можем привести, не нарушая законодательство. Но если коротко — ему и его семье желают всяческих проблем со здоровьем, требуют убраться из Швейцарии, называют его представления о мире «пещерными» и очень нелестно отзываются об умственных способностях спортсмена. Также Черноусова предлагается внести в санкционный список и больше никогда не пускать на соревнования в Европе. Лыжник в своем обычном стиле не отвечает, но особо активные хейтеры уже добрались до его супруги Селены, которая сейчас выступает на этапе Кубка мира в эстонском Отепя.

Илья Черноусов. Фото Instagram

В декабре 2020 года, получив швейцарский паспорт и планируя пробиваться в сборную этой страны, Илья писал в Instagram следующее: «Рад сообщить, что я получил швейцарское гражданство и буду выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Горжусь, что буду выступать под флагом Швейцарии». Однако, если Черноусова сейчас не «взломали», очевидно, что позиция спортсмена с тех пор несколько поменялась.