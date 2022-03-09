Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей. Американская лыжница считает, что на нее навесили ярлык
Лыжница Джессика Диггинс проводит уже второй шикарный сезон подряд. Хотя американка выиграла олимпийское золото еще четыре года назад в Пхенчхане, по-настоящему в роли суперзвезды она закрепилась только сейчас. В прошлом году, в отсутствие пропускавших большое количество гонок норвежек, она стала первой в общем зачете Кубка мира, а заодно и — впервые в истории США — на многодневке «Тур де Ски».
В Пекине-2022 Диггинс взяла две личные медали — серебро в марафоне и бронзу в спринте. И могла бы даже отобрать у нашей Натальи Непряевой победу в общем зачете Кубка мира, если бы не решение международной федерации отменить финал Кубка мира. То есть прямо сейчас, Диггинс — объективно третий номер в мировых лыжах после Непряевой и Терезы Йохауг. Для американской лыжницы это фантастика. Тем удивительней, что Джессика все равно кажется недовольной.
В New York Times извинились, но удалять статью не стали
«В спорте, где многие женщины имеют массивные плечи и бедра, Диггинс выглядит словно фея в спортивном костюме», — такой автор New York Times увидел Джессику в Пекине. Вряд ли в мире найдется много девушек, которые обиделись бы на такое сравнение, но только не Диггинс.
Журналист, очевидно, просто не знал ее истории. Американка в подростковом возрасте страдала булимией, и до сих пор расстройство пищевого поведения для нее — актуальная тема. Об этом Диггинс рассказывала и в своей автобиографии Brave Enough. Так что Диггинс написала пост в Instagram c жесткой отповедью.
— Статья, в которой мое тело сравнивали с телами других выдающихся спортсменок, очень меня ранила, — призналась Джессика. — Давайте все вместе — тренеры, родители, коллеги по команде и друзья — будем воздерживаться от комментариев по поводу размеров тела и фигуры. Любые слова на эту тему, не важно даже, положительный смысл вы вкладываете или нет, могут иметь огромное влияние на человека. Давайте обсуждать лишь то, что действительно важно: характер, целеустремленность, волю, дружбу, в конце концов...
Газета, нужно отдать ей должное, отреагировала быстро.
— Наша цель — точно и одинаково справедливо освещать соревнования мужчин и женщин, — говорится в заявлении New York Times. — Иногда нам кажется, что их телосложение может иметь влияние на их выступления. В данном случае мы посчитали важным указать, что по своим физическим данным Диггинс отличается от других представительниц своего вида спорта.
Так что материал с сайта, как того хотела Диггинс, удалять не стали. Хотя автор принес извинения Джессике и сказал, что ни в коем случае не хотел ее ранить.
Время мощных лыжниц ушло
На самом деле, проблемы с пищевым поведением преследуют многих лыжниц. Пару лет назад норвежку Ингвид Эстберг и шведку Фриду Карлссон отстраняли от выступлений собственные федерации — за слишком маленький вес, соревноваться с которым было бы опасно для здоровья.
Время мощных и тяжелых спортсменок давно ушло. Чем больше мышечная масса — тем больше кислорода будет требоваться на поддержание ее работы. Так что порой сброшенные килограммы действительно напрямую трансформируются в секунды преимущества на лыжне.
Другой вопрос, что контролировать вес без ущерба для здоровья на фоне огромных аэробных нагрузок — это вызов. Не всегда с этим можно справиться даже при помощи диетолога. Хотя в России вроде бы с этим справляются — по крайней мере, у нас о проблемах Диггинс или Эстберг принято говорить с улыбкой. А лучшей диетой по-прежнему считается девиз «не жрать».