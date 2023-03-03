«Плюс 10 — это не погода для чемпионата мира. Вот у нас условия лучше». Интервью с ветераном российских лыж

Призер чемпионата мира-2013 Евгений Белов — о норвежцах и коровах.

Как-то быстро Евгений Белов из группы молодых и подающих надежды транзитом через зрелых проверенных бойцов стал ветераном российских лыж. В среду в 15-километровой разделке из 56 участников всего двое родились в 1990 году, представителей славных 80-х не было вовсе. Но если Алексей Виценко финишировал 41-м, то Белов выступил довольно достойно и пришел десятым, поучаствовав даже в расширенной церемонии награждения.

На счету Белова бронза в эстафете еще на чемпионате мира 2013 года (победителю гонки Большунову тогда было 16) и серебро «Тур де Ски"-2015. «СЭ» расспросил у еще молодого 32-летнего лыжника о планах на будущее, детстве в погонях за коровами и отношении к появлению норвежцев в России.

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На Кубке мира лидеры — мои ровесники. Это внушает уверенность

— Евгений, давайте сразу глобально — а зачем вы сейчас бегаете? Для души? Или с каким-то планом на будущее?

— Я представляю интересы региона, Тюменской области, это моя работа, я приношу очки. И главная задача — показывать, что у нас в регионе высокий уровень лыжных гонок, сейчас предстоит бежать эстафету. Думаю, наша команда считается фаворитом. В «пятнашке» четыре человека в топ-10. Поэтому мне нужно не ударить в грязь лицом, не подвести команду.

— Многие, наверное, не понимают принципиальность командных противостояний в России, это все-таки не против норвежцев гонка. Насколько важно Тюменской области обыграть Архангельскую?

— Важно, конечно. Важно просто добиться высоких результатов. Это показывает работу людей: если высокий результат у региона, значит, работают люди.

— Но вы думаете о международной карьере еще или интерес потеряли?

— На самом деле не загадываю. Просто этот год для меня проходит достаточно тяжело, первое лето, когда я тренировался вне команды, нужно было приспособиться, нелегко. Я рассчитывал на лучшие результаты. Но настроен вернуть свой уровень в следующем сезоне.

— До скольких будете гонять? До сорока продержитесь?

— Вообще в этом году очень интересный факт обнаружил, наблюдая за Кубком мира. Там на топовых местах мои ровесники — те, с кем я бегал еще по юниорам. Голберг, Пеллегрино, Хальфварссон. И равных им сейчас на Кубке почти нет, они держатся в тройке. Это выглядит очень странно, но это внушает и мне уверенность на будущие сезоны.

— Вы представляете Росгвардию. Это как вариант заработка в том числе?

— Тут все просто — у нас в стране обязательная служба, и есть такое понятие, как спортивная рота. Поэтому люди призываются и проходят таким образом службу. Те спортсмены, которые заинтересованы, зачисляются в такие роты и участвуют в соревнованиях.

— На митинги вас не отправляют?

— Нет, конечно.

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Коровы уходили в лес, но я знал, где их искать

— Вы родом из поселка Октябрьского. Чем там народ занимался, были ли альтернативы лыжам? Народ не спивался?

— Да, это довольно маленький поселок, 700 человек. Там из мест работы только школа, спортивная школа, дом престарелых и железная дорога. В общем-то все. Но не скажу, что у нас была совсем глухая деревня и люди не знали, чем вообще себя занять. Такой картины я не наблюдал. Все равно все старались, работали, держались. Находились в трезвом уме, так скажем. Но люди живут довольно скромно, и из занятий для детей был только спорт. Лыжные гонки, а в обычной школе волейбол, баскетбол. Нас вывозили на детские соревнования, так что я в том числе чемпион района по волейболу!

— У вас есть запасной вариант, если что.

— Да. (Смеется.)

— Но у вас была прям сельская жизнь? Скотина, птицы, вот это все?

— Да, у каждого дома была корова, у кого по две. По очереди выходили на пастбища, менялись и сутки-двое пасли коров.

— Убегали? Не вы, коровы, конечно.

— Они держатся в основном стадом, но бывает, одна за травкой отойдет от стада, щиплет, и ты идешь в лес искать ее. Леса все уже знали, потому что это не первый раз, не последний. Каждый закуток и полянку знаешь и понимаешь, куда ушла. То есть убегали, но мы знали, где искать.

— Доили когда-нибудь?

— Я пробовал, у меня не получалось, так что все мама делала. (Смеется.) Я, видимо, еще маленький был и боялся. Корова у нас большая такая, я ей в пупок дышал, можно сказать.

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Плохо, что нас разделили

— Много дискуссий о статусе «Чемпионских высот». Саша Большунов сказал, что «настоящий чемпионат мира здесь».

— Объективно лучший спортсмен по итогам прошлого года сейчас бегает здесь, среди нас. Поэтому можно так сказать. А мы, все остальные, к нему подтягиваемся. В этом плане у нас сильные соревнования. Но все равно нельзя сказать, что и там чемпионат мира, и здесь тоже он. Да, это тяжелый вопрос. Конкуренция везде сильная, и на самом деле плохо — получилось так, что нас разделили. А спорт должен выявлять лучшего по всему мира, и было бы здорово выявить его среди всех.

— А вы с иностранцами контакт поддерживаете, переписываетесь?

— Мы общаемся с нашей группой с Маркусом Крамером, который сейчас работает в Италии. Они нас поздравляют с нашими результатами, когда общаемся, и мы их поздравляем.

— С вами связана история двухлетней давности, когда Елена Вяльбе сказал, мол, отберу у всех телефоны, а вы пытались снять блог. Отобрала в итоге?

— Нет. (Смеется.) Не считаю, что у меня были проблемы с телефоном, потому что я этим занимался по мере моего желания и каких-то интересных моментов. Я заинтересовался монтажом видео и хотел сделать интересный ролик с тренировок. Показать болельщикам, как все выглядит изнутри. Занимал свое вечернее свободное время, чтобы не сидеть в тех же соцсетях. Анализировал и пересматривал свои видео с тренировок, нарезал, старался интересно сделать.

— Норвежцев готовы на «Чемпионские высоты» пригласить?