Большунов впервые без медали в Малиновке. Тяжелейшая эстафета для Александра

Тюменская область ожидаемо выиграла командную гонку у мужчин, а квартет с Сан Санычем только шестой.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»

Мужчины. Эстафета, 4х10 км

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев) — 1:53.33,9

2. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Антон Тимашов) — 37,5

3. Республика Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Семяшкин) — 1.27,2

4. Москва (Алексей Червоткин, Константин Тиунов, Дмитрий Кондрашов, Илья Трегубов) — 2.33,3

5. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Андрей Мельниченко) — 3.29,1

6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) — 4.00,6

7. ХМАО-Югра (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов) — 5.47,7

Александр Большунов после первой победы на турнире в Малиновке сказал: «Сложно выиграть шесть золотых на «Чемпионских высотах», потому что есть индивидуальные гонки, а есть командные. И мы — Архангельская область — скорее всего, эстафету не побежим, потому что два спортсмена заболели».

Большунов не мог спасти команду

Архангельцы (не архангелогородцы, речь идет обо всем регионе) все же побежали. Но команда, наполовину состоявшая из только выздоровевших людей, фаворитом считаться не могла. Терентьев и Большунов должны были убежать на первых классических этапах, чтобы Шемякин и Горошников не растеряли преимущество. Но Терентьев — спринтер, и ожидать от него подвигов на заснеженной 10-километровой дистанции было самонадеянно.

В стане соперников все понимали. Поэтому призер чемпионата мира Евгений Белов говорил, что фавориты — его Тюменская область. Якимушкин, Белов, Спицов, Мальцев — состав сбалансированный и даже звездный. Вполне мог с норвежцами на Олимпиаде бороться. И победа тюменцам была нужна, чтобы поднять регион в рейтинге и наконец взять первое мужское золото на турнире — женщины свое уже забрали.

Перед этой гонкой надо понимать несколько вводных. Во-первых, лыжники бежали не 40, а под 43 километра из-за особенностей круга. Круг очень сложный, с богатым рельефом и не менее обильными энергозатратами. Наконец, утром над югом Архангельской области прошел снегопад, из-за чего бежать было еще сложнее и наблюдались такие картины. Планица с ее чемпионатом мира облизывается и завидует.

Скриншот из трансляции matchtv.ru.

Москва начинает и выигрывает

Звездой первого этапа стал москвич Червоткин. Он смело со старта взвинтил темп и стал автором побега вместе с Иваном Якимушкиным (Тюменская область) и Андреем Ларьковым (Татарстан). Терентьев, который должен был передавать эстафету Большунову, предсказуемо отпал, но его отставание 2:10 после 10 километров даже для спринтера оказалось внушительным. К первой передаче Червоткин и Якимушкин прибежали вдвоем, Ларькова отцепили — он финишировал через полминуты.

Началась погоня. Белов, который дал занятное интервью «СЭ» про бег за коровами, теперь убегал сам. Он не стал форсировать и вместе с малоизвестным москвичом Тиуновым спокойно контролировал отрыв. Большунов не рвал жилы перед марафоном, чтобы отыгрывать. Но подтянул свою команду с восьмого места на четвертое. У лидера он отыграл почти полторы минуты. Мог и больше, если бы в пылу погони не упал на одном из подъемов.

Скриншот из трансляции matchtv.ru.

А Белов неожиданно подпустил к себе... Илью Семикова из сборной Коми, который вытащил свою команду с четвертой позиции. Передали эстафету они синхронно, причем Белов на стадионе жестко перестроился и закрыл внутреннюю траекторию сопернику. Контактной борьбы сегодня хватало.

Зрелищного финиша не получилось

Такой плотной развязки, как у женщин, мужчины не придумали. Третий этап превратился в дуэль Спицова (Тюменская область) и Порошкина (Коми), Илья держался долго, но в конце 10-километровки отстал. И после этого Тюмень могла спокойно идти к золоту. Забавный момент произошел в начале четвертого этапа — Мальцев мог обогнать на круг команду ХМАО и позволить Сергею Устюгову не бежать за него четвертый этап. Но чуть-чуть не успел.

После гонки Артем и Сергей обсудили этот момент:

Артем: — Я думаю, ни хрена ты дал со старта!

Сергей: — Да я думал, не побегу. (смеется). Даже не разминался!

Зато обострилась битва за серебро между двумя республиками. Семяшкина догнал Тимашов из сборной Татарстана, которую на первом этапе отцепили от лидеров. Спустя полтора часа они вернулись в игру, и за 2,5 километра татарстанцы обогнали команду Коми.

Ну а Мальцев финишировал с флагом. А недалеко от ленточки его встречал юный сын, которому он обещал золотую игрушку — и обещание сдержал.