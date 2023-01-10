Немцев бесят норвежские лыжники — в FIS требуют социализма. Что они задумали?

Соперникам Клебо и компании не дают покоя деньги.

Лыжный мир продолжает покрываться трещинами на фоне абсолютного доминирования норвежцев в мужском Кубке мира. В этом сезоне норвежцы выиграли 15 из 17 гонок, в шести заняли подиум полностью, еще в восьми в тройке было два представителя этой страны. И другие сборные это начало выводить из себя. Как они предлагают поменять ситуацию?

Норвежцы забирают 70 процентов призовых

Очевидно, гегемония норвежцев связана в первую очередь с отстранением российских лыжников. Но вряд ли европейцы испытали бы удовлетворение только от того, что вернувшиеся россияне щелкнули бы по носу зарвавшихся норгов. Проблема куда глубже — в странах, которые еще 20 лет назад поставляли топовых лыжников (типа Германии, Чехии, Швейцарии, Польши), сейчас нет ни интереса, ни денег, ни условий, и причин множество — от подъема популярности биатлона до глобального потепления.

Однако норвежцы завоевывают не только победы — они еще и неплохо зарабатывают. Не так, конечно, как в горных лыжах и прыжках с трамплина, где призовые выше. Но за этот сезон скандинавы уже положили в карманы около 640 тысяч евро. У ближайших к ним итальянцев всего 88 тысяч, у бедных шведов и финнов и того меньше.

Общая картина по странам выглядит так:

1. Норвегия — 639 000 евро.

2. Италия — 88 300.

3. Швеция — 66 400.

4. Франция — 51 500.

5. Германия — 19 200.

Логика критиков понятна — неравное распределение финансов усугубляет расслоение между сборными. С другой стороны, не все спортивные чиновники в здравом уме, но даже они пока не догадались платить больше проигрывающим — это противоречит самой сути конкуренции.

Интересно, что у женщин ситуация абсолютно противоположная — в топ-5 по призовым представительницы пяти разных сборных (Швеция, Норвегия, Финляндия, США и Германия), а норвежки и шведки идут по заработкам в одни ноги — 261 500 евро против 259 500.

Петер Шликенридер. Фото Global Look Press

Дебаты поднимаются с новой силой

После триумфального для норвежцев «Тур де Ски», где в итоговой десятке нашли себя восемь мужчин-норвежцев, снова полились потоки критики. Тренер сборной Германии Петер Шликенридер призвал ограничить квоту норвежцев на одну гонку четырьмя спортсменами плюс разрешить участие действующего обладателя Кубка мира:

— Надо поступать так, как на чемпионате мира, куда едут по четыре лучших спортсмена от каждой страны. Также можно допустить чемпиона мира и победителя Кубка мира. Достаточно. Тогда у нас будет конкуренция. Я рад за норвежцев, что у них лучшие лыжники в мире. Не имеет значения, норвежцы это или русские. Люди теряют интерес, когда первые двенадцать человек представляют одну страну, — цитирует немца NRK.

— Они слишком сильны, FIS должна подумать о квотах на Кубке мира, — соглашается Маркус Крамер, который 12 лет тренировал сборную России, а теперь работает с итальянцами. — Сначала мы должны подтолкнуть малые страны, а уже потом можем подумать о квотах.

Причем заканчивает Крамер свой монолог крамольной для Запада идеей — а может, все-таки вернуть русских?

— Нам, естественно, не хватает второй лучшей сборной. Это тоже одна из причин. Считаю глупым для любого вида спорта, что русских нет. Надеюсь, Международный олимпийский комитет скоро примет какое-то решение. Они не несут ответственности за начатый конфликт на Украине (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»), — утверждает Крамер.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Клебо и норвежцам все нравится

Норвежцы, очевидно, не согласны. Тренеры отнеслись скептически к предложению немцев, а Йоханнес Клебо напомнил, что на этом Кубке мира был спринт, в котором на подиум не попал ни один норвежец. «Тогда никто не вспоминает о квотах. В такие дни хорошо быть итальянцем или французом», — резонно замечает Клебо. Но есть нюанс: и сам обладатель Кубка мира в той гонке не участвовал, и старт с таким исходом был единственным.

Призовые в этом сезоне уже не поменяются, это подтвердили и в Международной лыжной федерации. Их и так стараются поднимать, но, конечно, для середняков картина останется прежней.

Факт остается фактом: если в прошлом сезоне призовые в триаде Норвегия — Россия — остальной мир распределялись в соотношении 46 — 22 — 32, то сейчас — 69 — 0 — 31. Объяснимое желание отнять и поделить. Но даже такая колыбель нового социализма, как Норвегия, вовсе не хочет делиться. И решать конфликт предстоит FIS.