«Для многих международных федераций рекомендации МОК приравниваются к приказу»

Призер Олимпийских игр, член исполкома FIS Александр Панжинский — о общении с западными чиновниками, проблемах с трансляциями Кубка России и конфликте Большунова и Устюгова.

Международный олимпийский комитет (МОК) начал думать над тем, как восстановить участие россиян в крупнейших соревнованиях, считает серебряный призер Олимпийских игр-2010 в лыжных гонках, член исполкома FIS Александр Панжинский. Так в интервью «Спорт-Экспрессу» он объяснил последнюю инициативу МОК, который в конце января рекомендовал всем международным федерациям рассмотреть вопрос о возвращении на большие старты представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе. Прислушается ли к этой рекомендации Международная федерация лыжного спорта (FIS), почему в самой Норвегии не рады полному доминированию их спортсменов, какие положительные моменты есть в том, что российские звезды соревнуются только внутри страны и насколько серьезен конфликт лидеров нашей сборной Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Фото Global Look Press

В приоритете у FIS горные лыжи и прыжки с трамплина

— Какие настроения у членов исполкома FIS относительно возможного возвращения россиян к международным стартам?

— Последнее заседание исполкома FIS проходило в Цюрихе в конце октября. В личных разговорах все были дружелюбны. Например, ребята из комиссии спортсменов — финн, итальянка — были искренне рады меня видеть. Председатель исполкома в целом тоже был приветлив. Норвежцы общей делегацией бойкотировали заседание, но это было больше политическое решение, принятое на уровне местного министра спорта. После одного из заседаний я подошел к председателю гоночного комитета исполкома, задал вопрос: «Почему вы не можете допустить любителей до международных марафонов, в отличии от той же легкой атлетики?» Ответ был примерно такой: «Я маленький человек ничего не решаю». И на такую формулировку я натыкался постоянно.

— Чем такое можно объяснить?

— В видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК. Еще на весеннем исполкоме, почти год назад, было принято решение об уравнивании дистанций у мужчин и женщин. Это позиция гендерного равенства МОК. Я голосовал против. На ЧМ будут действовать еще старые правила, но на этапах Кубка мира после ЧМ впервые все дистанции у мужчин и женщин будут одинаковые. Для развития лыжных гонок это откровенно плохой ход. Комментируя эту ситуацию, в FIS прямо говорят: мы не хотим ругаться с МОК, противоречить им. Они рекомендуют, мы принимаем их точку зрения — иначе у наших видов спорта будут проблемы, могут отнять определенное количество олимпийских комплектов медалей. То есть, рекомендации МОК приравниваются к приказу.

При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи, устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию — всех наших родственников попросят освободить свои посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы.

— Тот факт, что МОК доверил принятие решений по допуску спортсменов международным федерациям — это положительный сигнал?

— Воспринимаю это как начало поиска пути по восстановлению россиян. Для лыжных гонок потеря России — довольно существенная. На исполкоме они говорили, что лишились колоссальной аудитории, терпят финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Понимают, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции. В топ-10 приезжают восемь норвежцев — куда это годится. Сами норвежцы хотят видеть борьбу Клебо и Большунова, а не полное доминирование своих спортсменов. Йоханнес сломал Саше палку, его дисквалифицировали. Это обсуждают все, даже те, кто не смотрят лыжные гонки. А постоянные победы Клебо все-таки приедаются. При этом, не стоит думать, что они будут просить нас вернуться.

— Помимо лыжных гонок у FIS есть еще достаточно дисциплин?

— Конечно, лыжные гонки — это только 1/6 часть FIS, и не самая популярная. На первом месте — горные лыжи, на втором — прыжки с трамплина. Глава FIS — владелец компании HEAD, которая делает теннисные ракетки и горные лыжи. Он понимает, что лыжные гонки важная дисциплина, но это только часть организации. А если он поругается с МОК из-за россиян, то может получить серьезные проблемы и в других видах спорта. Можно провести параллель с иностранным бизнесом, который уходит из России. Да, они теряют 7-8% процентов годового дохода. Это много, но не суперкритично.

— Общался с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Максимовой. Она говорит, что в ее виде спорта конкуренты, наоборот, рады отстранению России.

— В их случае, и еще нескольких видов спорта, таких как фигурное катание, синхронное плавание, гимнастика, это действительно так. Из-за отсутствия наших спортсменов география пьедестала расширяется. Медали получают девушки из разных стран и в этих странах может произойти бурное развитие вида спорта. Международные федерации в этом, безусловно, заинтересованы.

В лыжных гонках ситуация иная. У нас маленькая география. Норвегия, России, порой в тройку заезжает итальянец, финн, швед. Поэтому биатлон гораздо более популярен в Европе. Там большое количество стран представлено на подиуме.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Через призму СМИ конфликт Большунова и Устюгова становится острее

— Сколько лет наши лыжники будут конкурентоспособны, если продолжат выступать только на внутренних стартах?

— Пока никаких проблем нет. Ребята соревнуются в том же режиме, как на Кубке мира. Конкуренция отличная. Потеря одного года, даже двух лет никак не скажется. Если отстранение продлится три-четыре года и более, то будет просадка. Но я надеюсь, что мы вернемся значительно раньше. Положительные порывы ветра уже пошли.

При этом во внутренних стартах есть и очевидный плюс. Второй состав получил возможность соревноваться с лучшими спортсменами нашей страны. Раньше они видели их раз в год, так как лидеры уезжали на Кубки мира, ЧМ, ОИ. То есть, был один шанс побороться с Большуновым или Непряевой — на чемпионате России.

Сейчас каждый старт они могут сравнивать себя с ними. И если на одном этапе ты можешь не попасть в пик формы, не подготовить самые лучшие лыжи, то сейчас по ходу сезона ты можешь полноценно сравнить свой уровень с лучшими. А наши лидеры — это топовые спортсмены в мире. Во многом из-за этого средний уровень лыжных гонок вырастет. Да, для наших лидеров это не лучшая ситуация. Они в расцвете сил и сейчас должны бороться за Большой хрустальный глобус и золотые медали ЧМ, но выбирать не приходится.

— Удивлены успехами 19-летнего Савелия Коростелева на этапах Кубка России?

— Да, это яркий пример. В обычной ситуации он бы сейчас побеждал на Кубке России, но все бы говорили: «Это сильный юниор, но с кем он конкурирует?» Когда же Савелий обыгрывает Большунова и Устюгова, то все вокруг говорят, что он звезда. И он сам в себя верит. Верит, что его уровень — это не чемпионат России, а Кубок мира.

— Вам тяжело комментировать этапы Кубка мира без россиян?

— Тяжело эмоционально. Это как смотреть футбол, даже самого высокого уровня, и не болеть ни за одну из команд. Да, ты знаешь игроков, главные противостояния, но больше всего тебя интересует итоговый результат, а не сам процесс. Иногда бывают яркие моменты, и как эксперт подмечаешь какие-то тактические, технические моменты, но без россиян ты не так заряжен. Меньше вовлечен. Особенно прочувствовал это в конце прошлого сезона, когда наших ребят попросили покинуть этап в Норвегии. Помню, как грустно было комментировать марафон в Хольменколлене.

— А как относитесь к тому, что у этапов Кубка России нет нормальных трансляций?

— Это проблема. Не берусь судить, кто прав, кто виноват. Не понимаю объективных причин, но в любом случае — это плохо. Смотрю на это с точки зрения обычного болельщика. Федеральный канал показывает Кубок мира без россиян, но не показывает Кубок России, где выступают все наши звезды. Особенно это странно после прошлого сезона, когда у аудитории появились любимые герои, за которыми хочется следить. Вместо этого есть какие-то кривые трансляции, съемки с квадрокоптера, когда бегут шесть точек, и ты не видишь никакой борьбы.

Надеюсь, что по ходу сезона что-то поменяется. Вроде бы есть разговоры, что будут нормальные трансляции с «Чемпионских высот», которые пройдут с середины февраля в Малиновке. Этот старт будет альтернативой чемпионату мира. Пусть даже по платному каналу, но хочется получить приемлемую картинку. Хотя бы как на декабрьском этапе Кубка России в Красногорске.

— В Красногорске случилось столкновение Большунова и Устюгова. Как думаете, у них реально серьезный конфликт?

— Мне кажется, что он не такой серьезный, как об этом пишут в СМИ. История немного раздута журналистами. Но не стоит забывать, что сами спортсмены — живые люди и могут читать все это. И когда им из каждого утюга напоминают про конфликт, то какие-то слова могут восприниматься болезненнее. Или в заголовок будет вынесена чуть-чуть переделанная, более жесткая цитата, которая звучит обиднее. Из-за этого внутри накапливается недовольство и неприязнь. Через призму СМИ конфликт становится острее.

— А что вы лично думаете об этой истории?

— Для популяризации лыжных гонок — это неплохо. Столкновения, особенно история с мешками... Для личных отношений лидеров сборной — не очень. Надеюсь, что парни разберутся и договорятся между собой, тренеры подскажут. Если конфликт обострится, то вмешается Елена Валерьевна [Вяльбе].

Юрий Каминский. СБР

Главное, чтобы руководители СБР помогали Каминскому, а не вставляли палки в колеса

— В вашей карьере были такие серьезные зарубы с партнерами по сборной?

— Были. В целом — это нормально, особенно в спринтерских гонках, где контактная борьба происходит часто.

— Хотел спросить про вашего тренера Юрия Каминского, чьи подопечные сейчас показывают классные результаты в биатлоне. Ждали, что у него получится так быстро переключиться на другой вид спорта?

— Юрий Михайлович — грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату. При этом, я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше. Хочется пожелать Каминскому успехов и понимая со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса. Как происходило в последнее время.

— После ухода Каминского из лыжных гонок была расформирована спринтерская группа. Ваше мнение?

— Это плохо. Считаю, что такая группа нужна.

— Расскажите, чем сейчас занимаетесь помимо работы комментатором и представления России в FIS?

— Я тренирую и организую семейные лыжные фестивали в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Ближайший пройдет 25 февраля. Дети вместе со своими родителями гоняются в 16 возрастных категориях. Причем могут поучаствовать как профи, так и любители. Будет яркий фестиваль, так что пользуясь случаем приглашаю к нам всех любителей лыжных гонок.