«Чемпионат мира — у нас. Сейчас две страны, а будет больше!» Большунов поспорил с журналистом о статусе турнира в Малиновке

Яркое интервью лучшего лыжника России — о прощении Баха, наказаниях норвежцам и альтернативном ЧМ на «Чемпионских высотах».

Александр Большунов продолжает забирать золото на «Чемпионских высотах» в Архангельской области. После осечки в личном спринте он выиграл скиатлон, а теперь и командный спринт за регион в паре с Александром Терентьевым. После победы с присущей иронией ответил на вопросы журналистов. В том числе поспорил с корреспондентом «СЭ» по поводу статуса альтернативного чемпионата мира, которым часто называют этот турнир.

Знаешь, сколько Баху надо извиняться? Они столько грехов уже наделали!

— С какими мыслями прошла гонка?

— С мыслями о победе, что нужно догонять Артема [Мальцева]. И пытаться выигрывать. Смотрю, что Якимушкин отрывается, понимаю: главное, не повторить результат девчонок. И не дать тюменской команде выиграть, как у них (смеется). У нас все получилось.

— Сегодня Прощеное воскресенье. Саша просил у тебя прощения за свой этап?

— Да какие прощения? Он отработал, я отработал. Если бы чуть-чуть недоработал, отставание было бы больше. Можно было и не отыграть. Получилось отставание, но отыгрываемое.

— Что ответишь, если Бах попросит прощения?

— Там знаешь, сколько надо извиняться?! Сколько уже грехов они наделали!

— Но примешь?

— Прощать надо всех, кто бы это ни был. Нельзя постоянно жить в обидах. Это нормальная тема — прощать надо всех. Даже тех, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он еще раз так сделает, то нет ему прощения.

Клебо не выиграл скиатлон — думаю, нормально, шесть золотых уже не возьмет

— Можно ли сказать, что сегодня была реинкарнация олимпийского спринта — ты с Терентьевым выиграл?

— Не скажу так. Сегодня была очень интересная гонка, такой азарт. И для нас, и для зрителей. До последнего было непонятно, кто победит. Представлять Архангельскую область здесь — особая ответственность, мы здесь тренируемся почти все лето.

Йоханнес Клебо. Фото Reuters

— Следишь за чемпионатом мира?

— Не смотрю. Позавчера был день рождения у моей супруги Ани [Жеребятьевой]. Звонил журналист Юрию Викторовичу Бородавко. Я услышал, что спрашивают про скиатлон, а я не знаю, что там, у нас у самих проходит чемпионат мира. Думаю, Клебо выиграл. На следующее утро встаю — оказывается, не Клебо! Думаю — нормально! Значит, он уже не выполнит программу шесть золотых медалей. Это уже «до свидания»! А ведь еще нас нет!

— Есть кто-то там, кто поддерживает, пишет тебе?

— Есть один человек, который там работает и находится и всегда меня поддерживает. Понятно, что лучше не говорить об этих людях. Но есть люди, которые поддерживают и всегда ждут нашего возвращения.

— А спортсмены пишут?

— Какой им смысл писать? Нас нет, и им проще будет. Сами понимаете, с нами им сложнее попадать в топ-3.

— Норвежские журналисты жалеют, что нет русских. Говорят, что и спортсмены жалеют, но сказать об этом не могут.

— Ну да, так и есть. Это правильная позиция. Все могут говорить, но за это будет наказание, если скажут. Мы все же понимаем. Нет смысла на кого-то обижаться.

— Ты ставил перед собой задачу здесь завоевать шесть золотых медалей?

— Сложно выиграть шесть золотых медалей. Есть индивидуальные, но есть и командные гонки. Сейчас эстафету мы уже, скорее всего, не побежим. Два спортсмена заболели, а всего из Архангельской области было четыре лыжника. Уже не получается.

— А нельзя так, чтобы вы два этапа бежали?

— Терентьев предлагал — он бежит первый и четвертый этап, я — второй и третий.

— А так по правилам можно?

— Не знаю (смеется). Надо у Елены Валерьевны спросить.

— Расстроились, что не побежите в эстафете?

— Не знаю, в принципе еще есть время для эстафеты. Может быть, еще все нормально будет.

Сергей Устюгов, Александр Большунов, Илья Семиков. Федерация лыжных гонок России

Мы будем выступать на Олимпиаде-2026

— Можно дегтя добавлю? — спрашиваю у Большунова.

— Как обычно, — отвечает с юмором Александр.

— Много читал комментариев после твоих слов про альтернативный чемпионат мира. Люди пишут — чемпионат мира есть один.

— Чемпионат есть один, и он у нас. На все вопросы — до свидания!

— Тебе не кажется, что это самообман? Норвежцы не будут приезжать на «Чемпионские высоты», это мы будем должны возвращаться на чемпионат мира.

— Слушай, мне неинтересно, что сейчас происходит на Кубке мира и чемпионате мира. Я уже это говорил.

— Весь мир там, а у нас две страны.

— Весь мир здесь, я хочу тебе сказать.

— Две страны, Саша.

— Сейчас две, а потом будет больше. Всегда так получается, потом приходит наше время. И мы скажем всем «до свидания»! Хватит уже на самом деле, потому что нас там не ждут. Мы не собираемся никого закрывать, запрещать приезжать.

— Последние новости МОК не говорят о том, что нас ждут? Это блеф?

— Эти новости сейчас одни, а завтра Бах проснется, ему позвонят, и они станут другие. Ему скажут менять свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не сам свою точку зрения выражает.

— Получается, ты не особо веришь, что будешь выступать на Олимпиаде-2026?

— Мы будем выступать на Олимпиаде-2026!

— Но в Малиновке?

— Ну не факт (смеется). Всему свое время. Запомните эту фразу.

— Какое отношение у тебя к нейтральному статусу?

— Не буду ничего комментировать. Скажу — всему свое время и посмотрим, что будет дальше. Сами понимаете, вся ситуация, которая происходит в мире, может измениться по щелчку пальцев.