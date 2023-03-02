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2 марта, 20:30

«Толку от разговоров с иностранными спортсменами? Не они решают, допускать или нет». Блиц с Большуновым

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Александр Большунов во время гонки
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
Александр Большунов с золотой медалью
Александр Большунов.
Фото Министерство спорта Архангельской области
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Александр Большунов пообщался с прессой в разгар «Чемпионских высот».

Лыжные «Чемпионские высоты», может, и не чемпионат мира, но организовано здесь все действительно на мировом уровне. И это не желание угодить организаторам — иногда в регионах приходится бороться за Wi-Fi или еду с собой брать.

В Малиновке же все близко к идеалу. В том числе и в плане общения спортсменов со СМИ. Почти все понимают, возможно, кроме одной лыжницы, что такое взаимовыгодное сотрудничество нужно всем. Вот и подозрительного к прессе Александра Большунова удалось уговорить на 30-минутное общение с журналистами. Каждому дали по несколько минут, стояли с секундомером, — но из такого блица у меня и коллег вы тоже можете узнать много нового.

Александр Большунов во время гонки
Александр Большунов.
Министерство спорта Архангельской области

С глобальным потеплением пусть разбираются ученые

— Насколько глобальное потепление — это угроза? Некоторые спортсмены уже обращались к FIS с требованием поучаствовать в снижении выбросов.

— У нас в России с погодой все в порядке, с утра -20. Не вижу смысла рассуждать на эту тему. У нас есть снег, есть зима, и плюсовая погода, и минусовая. С этим, думаю, проблем нет. Надо у них спрашивать.

— А если придется снова в Европе бегать?

— В Европе да, есть места, где снег постоянно, в Италии той же, Швейцарии. Есть и проблемные места. Но это нормальная ситуация. Есть ли глобальное потепление? Не знаю, с этим должны разбираться ученые, я здесь и занимаюсь своим делом.

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— Юлия Ступак предложила встретиться российским и иностранным спортсменам и обсудить отстранение россиян. Поддерживаешь?

— Разговаривать-то можно, а смысл от этих разговоров? Не спортсмены же решают, допускать или не допускать. Это не приведет к каким-то последствиям.

— В интервью Артем Дзюба сказал, что не признает слово «депрессия». У тебя к этому какое отношение? Бывали ли в карьере похожие состояния?

— Бывают разные настроения, и у меня плохое настроение бывает после не очень хороших результатов. Но оно в первые минуты, можно сказать, а потом ты это забываешь, на следующий день просыпаешься и по-новому все. И так же я отношусь к результатам, когда выигрываю. Твоя победа заканчивается минутой и секундой, когда ты финишировал. И дальше все по-новому. Это мой принцип. Это правильный подход, мне кажется.

Александр Большунов с золотой медалью
Александр Большунов.
Министерство спорта Архангельской области

Психолог мне не нужен

— Ты в теории допускаешь, что пошел бы к психологу, подобным специалистам?

— Нет, нет. Мне это не нужно.

— Ты с недавних пор стал отцом. Как изменилась твоя жизнь?

— Жизнь поменялась кардинально, и сейчас всегда у меня в первую очередь ребенок, его воспитание, а спорт дальше, на втором плане.

— Меньше стал спать?

— Нет, Аня все делает для того, чтобы я высыпался, и даже сейчас, когда мы находимся вместе, они на первом этаже, я на втором, чтобы во время соревнований я мог нормально спать и не вставать, когда Ева просыпается ночью.

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— Елена Валерьевна говорила, что ностальгирует по СССР и многое бы из него вернула. Твое отношение?

— Я не могу рассуждать, потому что мы были рождены уже в российское время. Я не знаю, как было, мы можем это слышать только по словам взрослых, родителей. Мы так конкретно это не обсуждали, но вроде взрослых вокруг меня всех все устраивало.

— Твое родное село Подывотье на границе с Украиной. Все ли спокойно, изменилась ли жизнь в нем после начала боевых действий?

На этот вопрос Большунов промолчал.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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