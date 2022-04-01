Олимпийские чемпионы Наталья Непряева и Александр Большунов не смогли в Сыктывкаре завоевать золото в эстафетах, выступая за команды Архангельской области.

Чемпионат России. Эстафета

Женщины

1. Тюменская область (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 53.46,5

2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина) — 2,5

3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева) — 23,1

Мужчины

1. Республика Коми-1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Алексей Виценко) — 1:35.04,5

2. Татарстан-1 (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Ярослав Рыбочкин) — 56,3

3. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) — 1.01,6

Эстафетные гонки лишний раз показали, что обыгрывать лидеров сборной — Наталью Непряеву и Александра Большунова — сейчас реально только в командных дисциплинах. В личных гонках наши чемпионы на голову сильнее всех. А в эстафете выступают за не самый мощный регион — Архангельскую область. И тут многие команды могут составить им конкуренцию.

Товарищи по команде не подвели Большунова

Большунов, в отличие от Непряевой, принял решение стартовать на втором этапе. Это логично: именно его Большунов бегает и за сборную России. А на первом у команды Архангельской области стартовал Александр Терентьев — чемпион страны в спринте. Терентьеву предстояло решить непростую задачу — не проиграть много в соперничестве с Ильей Семиковым из Республики Коми.

На стороне Семикова был не только опыт хозяина соревнований, но и специализация. «Десятка» классикой — его коронная дистанция, в то время как для Терентьева это эксперимент. На международном уровне среди взрослых Александр такие гонки еще не бегал. Хотя, видимо, все впереди — для начала Саша-младший провел свой этап вполне уверенно. Уступил только Семикову и опытному Андрею Феллеру, отправив Большунова на дистанцию третьим с отрывом около 20 секунд.

Для Саши-старшего такое отставание — вообще не гандикап. Уже через несколько километров он догнал Ермила Вокуева с Андреем Ларьковым, а дальше уже только увеличивал преимущество. У Большунова сейчас в России в принципе нет соперников, и это даже не проблема российских лыж: с ним и в мире-то могут бороться считаные люди, и только в отдельных гонках.

Порой появлялось ощущение, что Александр отрабатывает технику, а впереди него едет грузовик с зеркалом в задней двери, как на летних тренировках. Настолько красиво и технично бежал Большунов. Алексею Шемякину он привез на третий этап отрыв в полминуты. И для Шемякина, которого называют чуть ли не самым трудолюбивым лыжником в России, это была, пожалуй, гонка всей жизни. Лидировать на чемпионате России, приняв эстафету от Большунова!

Александр Большунов. Минспорта Коми

Алексей со своей задачей, в принципе, справился. Отрыв он растерял, но отправил на финиш Дмитрия Горошникова практически вместе с лидером — Алексеем Виценко из Коми. В принципе, после этого вопрос стоял, будут ли Большунов и его товарищи по команде с медалью. Потому что Горошников — явно самое слабое звено этой сборной, и мечтать о золоте в соперничестве с бывшим членом сборной Виценко тут точно не приходилось.

А вот сзади была очень сильная команда Тюмени с призером Олимпиады Иваном Якимушкиным на финише. Состав там был почти олимпийский: еще бежали Ретивых, Белов и Спицов. Но звездная команда неожиданно провалилась на первом же этапе, где Ретивых проиграл почти полторы минуты. После этого потолком стало итоговое четвертое место.

Потому что Горошников действительно приятно удивил. Он значительную часть этапа держался вплотную к Виценко и только на финише устал и пропустил вперед Ярослава Рыбочкина из Татарстана. Большунов с Терентьевым наверняка могут быть довольны.

Непряева втащила свою команду на пьедестал

Непряева, в отличие от Большунова, решила стартовать на четвертом этапе. С точки зрения командных перспектив это было совершенно верно: именно Наталья в итоге втащила свою сборную Архангельской области на пьедестал почета. Хотя приняла эстафету только четвертой с полуминутным отрывом от лидеров.

Интересно, что родные сестры Непряевы на чемпионате страны стартовать в одной команде так и не смогли. Младшая Дарья выступает за родную Тверскую область, а в эстафете попала в сборную ЦФО. Она бежала первый этап, упала, сломала палку, но героически сумела догнать группу и даже передать эстафету третьей. Кто знает, если бы Архангельская область в свое время успела рекрутировать и Непряеву-младшую, эта команда могла бы быть в эстафете и куда выше третьего места.

На четвертый этап в лидерах ушли три команды — Татарстана, за который бежала Виктория Трошина, Тюменской области (Анна Грухвина) и Москвы (Александра Кононова). Именно 20-летняя Кононова в итоге не выдержала напора Натальи Непряевой и уступила ей место на пьедестале. Так призер чемпионата мира Наталья Матвеева, которая бежала за москвичек на первом этапе, стала рекордсменкой чемпионата страны по четвертым местам. Матвеева была четвертой в личном спринте, индивидуальном, и теперь вот в эстафете!

Еще из интересных деталей: выступление на третьем этапе за Коми 19-летней дочери знаменитой Юлии Чепаловой — Олеси Ляшенко. Олеся тоже предпочитает коньковый стиль, но пока до уровня своей звездной мамы не дотягивает.