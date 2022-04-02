Непряева стала «рюкзаком» и выиграла марафон за счет хитрости. Пятое золото лучшей лыжницы мира на чемпионате России

Наталья Непряева не стала стесняться и призналась, что «отрюкзачила» в масс-старте.

Лыжные гонки. Чемпионат России

Масс-старт. Женщины, 30 км (С)

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 1:17.51,9

2. Елизавета Шалабода (Москва) — 1,9

3. Мария Истомина (Пермский край) — 3,4

По меркам нынешнего сыктывкарского чемпионата России, просто непобеда лучшей лыжницы мира Натальи Непряевой уже была бы сверхсенсацией. Прошлогодний чемпионат России в Тюмени у женщин был поконкурентнее — туда приехали все лучшие, а в Коми из главных звезд только Наталья. Нет ни Сориной, ни Степановой, ни Ступак, а с ними картина медального зачета, в котором все золото забирает Поморье, была бы иная. Правда, там Непряевой сильно помогают Большунов и Терентьев.

Интрига сохранялась до финиша

Но марафон — специфическая дистанция, и если и обыгрывать обладательницу Кубка мира, то здесь. На это нацелились и действующая чемпионка Мария Истомина родом из села Усть-Буб на 300 человек, которая стала звездой в прошлом году, и съездившая в Пекин серебряная призерка Анастасия Рыгалина, представляющая 13-миллионную Москву. Она считала 30-километровку своей дистанцией.

Непряева за неделю в Сыктывкаре и четыре победы в личных гонках и командном спринте утомилась и сегодня решила подержаться в общей группе — поэтому провела все 30 километров в группе из 12 человек, которая доехала до 28-го километра без изменений. А всего на старт вышли 66 девушек, включая таких ветеранов, как Наталья Матвеева и Анастасия Доценко.

Трасса в стиле «спуск — подъем», на которой можно быстро закрыть любой небольшой просвет, способствовала интриге. Наибольшие проблемы Непряевой создала Истомина. Мария пролидировала почти всю гонку и пыталась регулировать темп, локально его взвинчивая и пытаясь сбросить со спины соперниц. Но Непряева вцепилась намертво — хотя было видно, что ей не понарошку тяжело.

До отметки 28,5 километра вместе дошли человек шесть, а дальше Наталья на полуподъеме вышла из-за спин и начала ускоряться. Идеально разложенная гонка в роли «рюкзака». Но упрекнуть уроженку Твери точно не в чем — за свою карьеру, да даже за последнюю неделю она выиграла много разных гонок.

Вот момент, в который Непряева вышла на первое место и начала «раздавать». Пейзажи в северных лесах, надо признать, прекрасные.

Пейзаж трассы в Тюмени.

Непряевой было тяжело

Ускорение Непряевой сумела выдержать только Елизавета Шалабода, которая давно стучится в двери сборной и ездила на юниорские первенства мира. Но борьбы в финишном створе не получилось — между первой и второй перерывчик оказался 1,9 секунды. Истомина наработала лишь на бронзу. А Рыгалина и вовсе шестая.

Дальше произошел показательный диалог между лидером и той, кто на спине лидера доехал до золота:

— Я не знаю вообще, че за трасса, — сетовала Истомина.

— Да сегодня вообще просто, — ответила Непряева, показывая, как ей было тяжело, и отсылая воздушные поцелуи полным трибунам.

И призналась журналисту, что гонка стала для нее действительно очень изнуряющей и, можно сказать, требовательной:

— Последняя гонка, можно выдохнуть. Как мне сегодня тяжело было... Когда почувствовала? На разминке (смеется). Сил не осталось, хочется уже покоя, отдохнуть. Это самая сложная гонка на чемпионате. Хотела просто, чего стесняться, отсидеться за спинами и на последнем подъеме выйти вперед. Иногда приходилось прямо терпеть. Сто процентов она [Мария Истомина] выглядела сегодня сильнее всех. Просто я оказалась немного хитрее, — снова засмеявшись, сказала Непряева в эфире «Матча».

Очень интересно, как бы против такой Натальи боролись ее партнерши по золотой эстафете, та же Степанова, которая сейчас не очень хорошо себя чувствует и находится под мощной критикой со стороны главного тренера сборной Елены Вяльбе, или Сорина? Впрочем, в следующем сезоне мы все это сможем увидеть. И есть немаленькая вероятность, что встречаться между собой на внутрироссийских стартах наши лыжницы будут гораздо чаще.