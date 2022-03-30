Большунов наконец встретил Терентьева с победой. Два Александра взяли реванш за Олимпиаду

Наши лучшие спринтеры на двоих выиграли командные старты на чемпионате России. Для Большунова это уже третье золото в Сыктывкаре.

Чемпионат России

Командный спринт (К)

Мужчины

1. Александр Большунов/Александр Терентьев (Архангельская область) — 18.02,0

2. Алексей Виценко/Ермил Вокуев (Республика Коми-1) — 6,0

3. Андрей Феллер/Владимир Фролов (Татарстан-2) — 10,9

Женщины

1. Светлана Николаева/Наталья Непряева (Архангельская область) — 21.12,6

2. Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова (Тюменская область-1) — 2,7

3. Евгения Рудометова/Ольга Кучерук (Тюменская область-2) — 4,0

Так получилось, что обе наши главные звезды — Наталья Непряева и Александр Большунов — представляют Архангельскую область. Хотя изначально к этому региону отношения не имели: Непряева родилась в Тверской области, а Большунов — в Брянской.

Но три года назад Архангельск предложил лидерам такие условия, от которых отказаться было нельзя. В регионе мечтали построить спортивную базу мирового уровня, а заодно создать профессиональную лыжную команду, наподобие европейских. С базой все непросто, а вот команда собралась. Большунов бежал за регион вместе с Александром Терентьевым — вышла точная копия олимпийского состава, который в Пекине завоевал бронзу.

Заколдованное четвертое место для Матвеевой

Наталья Непряева стартовала вместе со Светланой Николаевой — опытной местной лыжницей, десятилетие назад входившей в ближайший резерв сборной. Можно только представить волнение Светланы, которой предстояло на своем первом этапе не подвести обладательницу Кубка мира. Но Николаева со своей задачей справилась на двести процентов.

Непряева ушла на свой финишный этап вместе с Натальей Мекрюковой из Тюменской области. Именно эта команда и считалась главным конкурентом. Причем по ходу гонки тюменки усилиями Екатерины Смирновой совершили маленький подвиг и смогли выбраться из глубины после падения. Смирнова, которая вообще-то скорее марафонка, в командном спринте смотрелась отлично.

Но с Непряевой сейчас вряд ли кто-то в России может бороться. Наталья гроссмейстерски провела свой этап и легко выиграла. Тюменки стали вторыми, а Ольга Кучерук из второй команды Тюмени обыграла в борьбе за бронзу Наталью Матвееву из команды Москвы. Для Матвеевой это место получается заколдованным: в личном спринте она тоже была четвертой. С одной стороны, обидно, с другой — очень круто для опытной спортсменки, которая готовится вне сборной.

Большунов с Терентьевым ушли в отрыв

Большунов с Терентьевым в финале сделали то, о чем мечтали еще в Пекине. Большунов на своем первом этапе сразу встал впереди и врубил максимальную передачу. Никто из соперников за ним не удержался, и уже на передаче отрыв был очень заметным. А дальше победа уже стала делом техники.

Семь-восемь секунд преимущества — вполне комфортно даже для Терентьева, который скорее делает ставку на спурт, а не на дистанционную скорость. А уж Большунов на своем этапе увеличивал гандикап до десяти секунд и более. Для российских стартов такая тактика, пожалуй, оптимальна. Мужской финал не обошелся без завала, а уж в полуфинале на старт вообще вышли целых 19 (!) команд. Не исключено, что после этой толчеи два Александра и решили не испытывать больше судьбу и сразу выйти вперед. Падения и тем более травмы сейчас никому не нужны.

Вторыми финишировали Алексей Виценко и Ермил Вокуев, которые выступали за Республику Коми. Третьими неожиданно — Андрей Феллер и Владимир Фролов из второй команды Татарстана. Сильная команда Москвы, за которую на финише бежал Алексей Червоткин, выбыла еще в полуфинале из-за падения. Упал и чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелев, который поначалу пытался навязать борьбу лидерам.

С Коростелевым, кстати, получилась классная история. Когда Савелий финишировал, Большунов с Терентьевым как раз встретили его на финише. Сан Саныч протянул руку, а потом вместе с товарищем по команде совершил круг почета по стадиону. Большунов с Терентьевым обнялись, и в общем, это было как раз то, чего не хватало на Олимпийских играх в Пекине.