Одна из самых талантливых молодых лыжниц России — о причинах смены тренера, перспективах на будущий год и своей гражданской позиции.

Ее называют второй Вяльбе, потому что, как и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Мацокина родилась и выросла в Магадане. Похожи они и характерами — Христина не сдается на трассе в самый тяжелый момент и всегда работает до конца. В прошлом сезоне она впервые закрепилась в основе взрослой команды и съездила на чемпионат мира в немецкий Оберстдорф. Но главные победы для девушки наверняка еще впереди — ей только 22 года, а для лыжных гонок это совсем еще не возраст. Тем не менее она усиленно готовится к Олимпиаде в Пекине, ради чего недавно перешла в группу к Маркусу Крамеру и переехала в Казань для тренировок в сборной Татарстана и учебы в Казанском физкультурном университете.

Перейти к Крамеру — совместное решение с прошлым тренером Сориным

— Для вас уже наступил отпуск?

— Точнее, он уже закончился. Мы отдыхали в апреле, а сейчас выехали на первый предсезонный сбор.

— Как проходит предсезонная подготовка?

— В этом году первый сбор будет в Австрии. Это и лыжная подготовка, и велосипед, много кроссовой работы, силовые упражнения, упражнения с весами, лыжероллеры.

— Насколько предсезонная подготовка важна для дальнейшего успеха по ходу сезона?

— Конечно, она важна, но я не стала бы говорить, что она имеет решающее значение. Важны все тренировочные летние циклы, не только первый сбор. А дальше уже как начнешь, заложишь базу на сезон, так и будешь уже по его ходу выступать. При этом важно учитывать особенности опорно-двигательного аппарата, не резко начинать тяжелые упражнения, а постепенно.

— Вы тренируетесь всей сборной вместе или ваша группа занимается отдельно?

— Сейчас каждая группа работает в разных местах. Но второй сбор у нас будет в Эстонии, это традиционный общий сбор, куда приедут уже все группы.

— В этом сезоне вы перешли в команду Маркуса Крамера. Как вы пришли к этому решению и с чем оно было связано?

— Это было обоюдное решение с тренером Егором Сориным. Уже около трех лет вместе работаем, решили перейти в основной состав. Поработать с лидерами. Возможно, смена обстановки даст толчок в результатах. При этом с Егором Владимировичем мы остались в хороших отношениях, он остался моим личным тренером, всегда готов помочь в любой момент.

— То есть отчасти устали друг от друга?

— Не сказала бы, что устали, просто пришло время. Сейчас такая смена будет на пользу всем.

— Правда, не всегда спортсмены, судя по результатам, прибавляют после перехода в группу Крамера, из-за чего работу Маркуса даже критиковала Елена Вяльбе. Не пугают вас подобные тенденции?

— Это во многом зависит от самого спортсмена, нужно думать своей головой. Есть такие примеры, как Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, — это лидеры, которые добиваются результатов. Поэтому нужно работать, а результат придет.

— Уже удалось с ним пообщаться, понять специфику работы и требования?

— Мы общались в Тюмени на чемпионате России. Подготовка и тренировочный план у него похож в группе на тот, что был у нас с Егором Владимировичем, поэтому, думаю, проблем в этом плане быть не должно. Не сильно много поменяется.

— Как вы относитесь к тому, что в группе Крамера теперь тренируются и иностранцы?

— Положительно. Будем конкурировать, они нам могут помочь, мы — им. Возможно, заметим какие-то новшества в подготовке, работе, хороший и нужный спарринг.

Мне не хватает стабильности, случаются провалы

— Конкуренция в женской сборной сейчас очень высокая. За Пекин предстоит нешуточная битва?

— У нас в команде хорошая конкуренция в последнее время наметилась, подтянулись из молодого возраста в старший сильные девочки, опытные девушки вернулись из декрета. Так что борьба серьезная. Но это опять же только в плюс, конкуренция рождает прогресс, и такая борьба поможет нам всем расти и показывать высокие результаты уже на международной арене.

— Корректно будет сравнить конкуренцию в женской сборной с мужской?

— Нет, я думаю, у нас пока еще не такой уровень высокий, как у парней. У мужчин, не считая Большунова, любой может без потери результата заменить каждого. Все равны, все могут подставить друг другу плечо. И в то же время за каждое место на крупном старте серьезная борьба.

— А разве в женской сборной не так? Юлия Ступак впереди прочих, остальные конкурируют уже сами с собой.

— Юлия, конечно, лидер команды, но и Наталья Непряева от нее не сильно, на самом деле, отстает и конкуренцию составляет. Татьяна Сорина вернулась из декрета и тоже дает бой иностранкам. Так что есть хороший костяк, не один человек. Яна Кирпиченко здорово закрепилась в основе. Своим примером лидеры помогают стремиться к ним нам, молодым.

— Вы в эту группу лидеров заходите, скажем так, со стороны?

— Хотелось бы, чтобы результаты были лучше, постоянно быть в основе. Быть не перспективной спортсменкой «на потом», а показывать результаты здесь и сейчас.

— То есть прошлым сезоном вы не сильно довольны?

— Результаты не лучшие, но я не переживаю. Это логично. Бывает, конечно, что спортсмены с первого сезона начинают попадать в призы на всех крупных стартах, но это скорее исключение. Мне же не хватает стабильности, случаются провалы, особенно в дистанционных гонках. Нужно подтянуть ход, быть посмелее в спринте. Не бояться никого и стремиться к лучшему.

— С одной стороны, время на это развитие у вас есть, но с другой — следующий сезон олимпийский, и наверняка всем хочется успеть запрыгнуть в поезд до Пекина. Вы думаете о предстоящей Олимпиаде?

— Конечно, каждый спортсмен стремится развиваться, добавлять в каждом компоненте, чтобы быть лучше. И каждый, кто тренируется, готовится к следующему сезону, ставит для себя цель попасть на Олимпиаду. Это главная цель для всех, для меня в том числе. Иначе для чего вообще тренироваться? Нужно быть максималистами.

Не замечала у иностранок агрессии

— Как вы оцените положение российских лыж в сравнении с ситуацией на мировой арене? Пока тем же норвежкам все-таки проигрываем...

— Если сравнивать с Норвегией, то, наверное, они все-таки пока впереди, согласна. Но мы большими шагами стремимся к ним. Чтобы противостоять им на равных. И за последние годы российская сборная сильно прибавила в результатах. Видна положительная динамика, и надеюсь, что дальше будет только лучше.

— Вы сами общались с норвежками? Как к ним относитесь?

— Мне не доводилось с ними общаться, но с виду они достаточно безобидные. Дружелюбные. Я ни разу не замечала у иностранок, что они ведут себя как-то агрессивно, если будет шанс, то я с удовольствием с ними поговорю.

— То есть владеете иностранными языками?

— Сейчас усиленно учу английский. К тому же попала в группу к иностранному специалисту, английский пригодится.

— При этом переводчик в группе Крамера есть?

— Его роль выполняет второй тренер Сергей Турышев.

— Как вы относитесь к разговорам про терапевтические исключения у норвежек, подозрения в употреблении допинга?

— Стараюсь об этом не думать, в это не лезть. Даже не задумывалась.

— Тогда в чем, на ваш взгляд, их секрет?

— В Норвегии лыжные гонки — это главный вид спорта в стране, они с самого детства стоят на лыжах. Если бы у нас в России все развивалось так тщательно и качественно, как у них, то, вероятно, и результаты были бы лучше. Я иногда вижу, как у них готовят трассу в глухом лесу, и понимаю, что далеко не везде в России могут подготовить такую трассу и предоставить такие условия для тренировок. Так что мы вполне можем конкурировать с Норвегией, причина отставания — в инфраструктуре, отношении к спорту.

— Марет Бьорген, Тереза Йохауг — это уникумы или продукт системы?

— Конечно же, уникумы. Но в то же время уникуму нужно еще проявить себя, реализовать свой потенциал. Они много работают, тренируются, а страна позволяет им вырасти. Та же Йохауг со своими способностями попала в ту страну и в тот вид спорта, где она может показать выдающийся результат. Хотя она настолько удивительный человек, что сейчас едва на летнюю Олимпиаду не пробилась. Бегает хорошо!

— У вас никогда не было мыслей попробовать себя в другом виде спорта?

— Нет, с детства начала заниматься лыжами и уже настолько, видимо, влюбилась, что уже не думала менять вид спорта. Помимо лыж, в школе играла в баскетбол, бегать нравится. Но это все связано с лыжами. Мы в качестве тренировки иногда и играем в подвижные игры, и кроссы бегаем. Стараемся разносторонне развиваться.

— Сейчас остались еще навыки баскетбола?

— Да, мне нравится играть, иногда получается собраться. Но на сборах с девочками мы в баскетбол не играем, обычно выбираем волейбол или флорбол — хоккей с мячом.

Вяльбе в Магадане — местная суперзвезда

— Лыжи в Магадане — один из самых главных видов спорта. С этим связан и выбор занятия по жизни?

— Соглашусь, у нас много снега, и лыжами много ребят занимается. Зима долгая, снег долго лежит, это большое преимущество Магадана для развития зимних видов.

— При этом еще и богатая спортивная история города. Наверняка хотели пойти по стопам землячки — Елены Вяльбе?

— Конечно. Был на глазах яркий пример, что можно из далекой глубинки пробиться на самый верх своим характером, силой воли. Трудолюбием можно свернуть горы. Сейчас тоже есть яркие примеры — это и Александр Большунов, и Юлия Ступак, и Наталья Непряева. Все девчонки и ребята, которые борются с норвежками, — отличный пример для молодежи.

— Как относятся к Вяльбе в самом Магадане?

— Она местная суперзвезда, ее почти все знают. Каждый год она приезжает, организует соревнования «Лыжня Вяльбе». Детишки всегда очень радуются, когда ее видят. Хотят сфотографироваться, взять автограф. Равняются на нее.

— Как рассказала Елена Валерьевна, вы смотрели фильм о Вяльбе «Белый снег» во время чемпионата мира. Какие эмоции от просмотра?

— Мне очень понравился фильм, идет на одном дыхании. Возможно, это связано с тем, что я сама с Магадана. Многие кадры были мне знакомы. И все равно фильм был про нашу стихию, было очень интересно посмотреть, как складывалась судьба Елены Валерьевны, гордость берет.

— Хочется, чтобы про вас когда-нибудь сняли фильм?

— Поживем — увидим. Думаю, многим бы хотелось. Надо сначала только добиться таких результатов, чтобы был сюжет.

Типичная судьба спортсмена — живу нигде, из города в город по гостиницам

— У вас очень необычное имя. С чем связан его выбор?

— Выбирала не я, конечно, а родители. Скорее всего, связано с тем, что у меня очень религиозная православная семья. Вот и выбрали такое классическое имя.

— Как вас называли тренеры, друзья? Есть краткая форма имени?

— Христи.

— Насмешек по этому поводу никогда не было?

— Нет, всем всегда просто очень интересно, откуда такое необычное имя. Мне оно тоже очень нравится.

— Как часто бываете дома, в родном Магадане?

— Редко. В этом сезоне вообще не была, 10 месяцев не приезжала. Не хватает родных, семьи.

— Чем занимаетесь в свободное время, когда приезжаете домой?

— Читаю. Раньше увлекалась книгами по психологии, сейчас выбираю, скорее, что-то для души. В последнее время также много времени уходит на английский. Сестра еще помогает, она у меня учитель, в Магадане всю неделю меня гоняла. Еще из увлечений люблю играть на фортепиано, Моцарта. Окончила музыкальную школу. Сейчас, правда, практически не получается играть — инструмент дома, но дома же я почти и не бываю.

— А где физически то место, которое вы могли бы назвать своим домом?

— Планирую переезжать в Нижний Новгород, там родина моей мамы. И она в дальнейшем тоже хочет туда перебираться.

— В этом сезоне где жили?

— Можно сказать, что нигде. Ездила по гостиницам, из одной в другую, из города в город. Типичная судьба спортсмена.

Нужны более строгие законы, детям оружие выдавать нельзя

— В Казани бываете? Вы же там учились в Поволжском университете физической культуры.

— И учусь до сих пор. У меня четвертый курс, диплом, дальше планирую поступать на магистратуру. В город как раз недавно приезжала, гуляла по центру.

— Появляетесь на парах или учитесь онлайн?

— В основном онлайн, у нас специальная система онлайн-обучения, где можно в любой точке мира выполнять учебные задания.

— Вы приехали в Казань всего через пару дней после страшной трагедии, которая произошла в местной школе. Вас не удивило, что такая беда произошла в таком светлом и добром городе?

— Я была поражена, скажу честно. Даже не верила. Разговаривала со знакомым, говорю ему, что лечу в Казань, а он мне пересылает новости. Не могла бы подумать, что в Казани такое может произойти. Расстраивает, что среди нас есть такие люди, которые способны на такие поступки. Если, конечно, их можно вообще назвать людьми. И из-за них страдают невинные дети.

— Как, на ваш взгляд, с этим можно бороться? Есть мнение, что людям некуда девать свой гнев, энергию, а решением может стать спорт.

— Логика в этом есть, но, если честно, я не знаю, что с этим делать. Для меня такие люди и их поступки совершенно непонятны, не близки. И в голову к ним, наверное, не залезешь. Возможно, нужны более строгие законы, которые помогут предотвращать такие беды.

— Вы про ужесточение правил ношения оружия?

— Именно. Нельзя всем выдавать оружие, 18-летним парням точно не стоит («Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву — 19 лет. — Прим. «СЭ»). Тем более у нас много агрессивных парней, которые любят в стрелялки поиграть на компьютере. Детям оружие точно давать не стоит, психически не готовым к этому людям — тоже.

— Постепенно снимаются коронавирусные ограничения, вместе с тем на трибуны возвращаются зрители. Значит, опять встает вопрос террористической угрозы. Нет опасений за свою безопасность?

— В лыжных гонках все, как правило, очень серьезно, все по пропускам. Лишних людей не бывает, такого случиться не должно. Мы в безопасности, к тому же трассы обычно не в центре города, в лесу, в горах. И атмосфера достаточно дружелюбная на трибунах. Мне удалось немного выступить в прошлом сезоне на некоторых этапах со зрителями — это особые эмоции. В этом сезоне было грустно с пустыми трибунами. В результате даже чемпионат мира всерьез не воспринимался, будто обычный этап Кубка мира.