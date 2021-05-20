Лыжные гонки
Чемпионат мира
Статьи
Новости Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Статьи   //    Лыжные гонки

«Нельзя выдавать 18-летним парням оружие, нужны строгие законы». Лыжница из Казани Мацокина — о своей карьере и трагедии в Татарстане

Рустам Имамов
Рустам Имамов
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Христина Мацокина. Фото h.matsokina, Instagram
Христина Мацокина. Фото h.matsokina, Instagram
Теги:
Одна из самых талантливых молодых лыжниц России — о причинах смены тренера, перспективах на будущий год и своей гражданской позиции.

Ее называют второй Вяльбе, потому что, как и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Мацокина родилась и выросла в Магадане. Похожи они и характерами — Христина не сдается на трассе в самый тяжелый момент и всегда работает до конца. В прошлом сезоне она впервые закрепилась в основе взрослой команды и съездила на чемпионат мира в немецкий Оберстдорф. Но главные победы для девушки наверняка еще впереди — ей только 22 года, а для лыжных гонок это совсем еще не возраст. Тем не менее она усиленно готовится к Олимпиаде в Пекине, ради чего недавно перешла в группу к Маркусу Крамеру и переехала в Казань для тренировок в сборной Татарстана и учебы в Казанском физкультурном университете.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Эрик Валнес.Норвежцы отвечают России омоложением сборной и отцепляют ветеранов. Кто составит компанию Клебо в олимпийской битве против Большунова?

Перейти к Крамеру — совместное решение с прошлым тренером Сориным

— Для вас уже наступил отпуск?

— Точнее, он уже закончился. Мы отдыхали в апреле, а сейчас выехали на первый предсезонный сбор.

Как проходит предсезонная подготовка?

— В этом году первый сбор будет в Австрии. Это и лыжная подготовка, и велосипед, много кроссовой работы, силовые упражнения, упражнения с весами, лыжероллеры.

Насколько предсезонная подготовка важна для дальнейшего успеха по ходу сезона?

— Конечно, она важна, но я не стала бы говорить, что она имеет решающее значение. Важны все тренировочные летние циклы, не только первый сбор. А дальше уже как начнешь, заложишь базу на сезон, так и будешь уже по его ходу выступать. При этом важно учитывать особенности опорно-двигательного аппарата, не резко начинать тяжелые упражнения, а постепенно.

Вы тренируетесь всей сборной вместе или ваша группа занимается отдельно?

— Сейчас каждая группа работает в разных местах. Но второй сбор у нас будет в Эстонии, это традиционный общий сбор, куда приедут уже все группы.

В этом сезоне вы перешли в команду Маркуса Крамера. Как вы пришли к этому решению и с чем оно было связано?

— Это было обоюдное решение с тренером Егором Сориным. Уже около трех лет вместе работаем, решили перейти в основной состав. Поработать с лидерами. Возможно, смена обстановки даст толчок в результатах. При этом с Егором Владимировичем мы остались в хороших отношениях, он остался моим личным тренером, всегда готов помочь в любой момент.

То есть отчасти устали друг от друга?

— Не сказала бы, что устали, просто пришло время. Сейчас такая смена будет на пользу всем.

Правда, не всегда спортсмены, судя по результатам, прибавляют после перехода в группу Крамера, из-за чего работу Маркуса даже критиковала Елена Вяльбе. Не пугают вас подобные тенденции?

— Это во многом зависит от самого спортсмена, нужно думать своей головой. Есть такие примеры, как Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, — это лидеры, которые добиваются результатов. Поэтому нужно работать, а результат придет.

Уже удалось с ним пообщаться, понять специфику работы и требования?

— Мы общались в Тюмени на чемпионате России. Подготовка и тренировочный план у него похож в группе на тот, что был у нас с Егором Владимировичем, поэтому, думаю, проблем в этом плане быть не должно. Не сильно много поменяется.

Как вы относитесь к тому, что в группе Крамера теперь тренируются и иностранцы?

— Положительно. Будем конкурировать, они нам могут помочь, мы — им. Возможно, заметим какие-то новшества в подготовке, работе, хороший и нужный спарринг.

Александр Большунов.В лыжный Кубок мира хотят добавить больше марафонов. Для Большунова это отличный подарок

Мне не хватает стабильности, случаются провалы

Конкуренция в женской сборной сейчас очень высокая. За Пекин предстоит нешуточная битва?

— У нас в команде хорошая конкуренция в последнее время наметилась, подтянулись из молодого возраста в старший сильные девочки, опытные девушки вернулись из декрета. Так что борьба серьезная. Но это опять же только в плюс, конкуренция рождает прогресс, и такая борьба поможет нам всем расти и показывать высокие результаты уже на международной арене.

Корректно будет сравнить конкуренцию в женской сборной с мужской?

— Нет, я думаю, у нас пока еще не такой уровень высокий, как у парней. У мужчин, не считая Большунова, любой может без потери результата заменить каждого. Все равны, все могут подставить друг другу плечо. И в то же время за каждое место на крупном старте серьезная борьба.

А разве в женской сборной не так? Юлия Ступак впереди прочих, остальные конкурируют уже сами с собой.

— Юлия, конечно, лидер команды, но и Наталья Непряева от нее не сильно, на самом деле, отстает и конкуренцию составляет. Татьяна Сорина вернулась из декрета и тоже дает бой иностранкам. Так что есть хороший костяк, не один человек. Яна Кирпиченко здорово закрепилась в основе. Своим примером лидеры помогают стремиться к ним нам, молодым.

Вы в эту группу лидеров заходите, скажем так, со стороны?

— Хотелось бы, чтобы результаты были лучше, постоянно быть в основе. Быть не перспективной спортсменкой «на потом», а показывать результаты здесь и сейчас.

То есть прошлым сезоном вы не сильно довольны?

— Результаты не лучшие, но я не переживаю. Это логично. Бывает, конечно, что спортсмены с первого сезона начинают попадать в призы на всех крупных стартах, но это скорее исключение. Мне же не хватает стабильности, случаются провалы, особенно в дистанционных гонках. Нужно подтянуть ход, быть посмелее в спринте. Не бояться никого и стремиться к лучшему.

С одной стороны, время на это развитие у вас есть, но с другой — следующий сезон олимпийский, и наверняка всем хочется успеть запрыгнуть в поезд до Пекина. Вы думаете о предстоящей Олимпиаде?

— Конечно, каждый спортсмен стремится развиваться, добавлять в каждом компоненте, чтобы быть лучше. И каждый, кто тренируется, готовится к следующему сезону, ставит для себя цель попасть на Олимпиаду. Это главная цель для всех, для меня в том числе. Иначе для чего вообще тренироваться? Нужно быть максималистами.

Анна Жеребятьева и&nbsp;Александр Большунов.«Мы все оставили на последний день». Самая красивая пара российских лыжников сыграет свадьбу

Не замечала у иностранок агрессии

Как вы оцените положение российских лыж в сравнении с ситуацией на мировой арене? Пока тем же норвежкам все-таки проигрываем...

— Если сравнивать с Норвегией, то, наверное, они все-таки пока впереди, согласна. Но мы большими шагами стремимся к ним. Чтобы противостоять им на равных. И за последние годы российская сборная сильно прибавила в результатах. Видна положительная динамика, и надеюсь, что дальше будет только лучше.

Вы сами общались с норвежками? Как к ним относитесь?

— Мне не доводилось с ними общаться, но с виду они достаточно безобидные. Дружелюбные. Я ни разу не замечала у иностранок, что они ведут себя как-то агрессивно, если будет шанс, то я с удовольствием с ними поговорю.

То есть владеете иностранными языками?

— Сейчас усиленно учу английский. К тому же попала в группу к иностранному специалисту, английский пригодится.

При этом переводчик в группе Крамера есть?

— Его роль выполняет второй тренер Сергей Турышев.

Как вы относитесь к разговорам про терапевтические исключения у норвежек, подозрения в употреблении допинга?

— Стараюсь об этом не думать, в это не лезть. Даже не задумывалась.

Тогда в чем, на ваш взгляд, их секрет?

— В Норвегии лыжные гонки — это главный вид спорта в стране, они с самого детства стоят на лыжах. Если бы у нас в России все развивалось так тщательно и качественно, как у них, то, вероятно, и результаты были бы лучше. Я иногда вижу, как у них готовят трассу в глухом лесу, и понимаю, что далеко не везде в России могут подготовить такую трассу и предоставить такие условия для тренировок. Так что мы вполне можем конкурировать с Норвегией, причина отставания — в инфраструктуре, отношении к спорту.

Марет Бьорген, Тереза Йохауг — это уникумы или продукт системы?

— Конечно же, уникумы. Но в то же время уникуму нужно еще проявить себя, реализовать свой потенциал. Они много работают, тренируются, а страна позволяет им вырасти. Та же Йохауг со своими способностями попала в ту страну и в тот вид спорта, где она может показать выдающийся результат. Хотя она настолько удивительный человек, что сейчас едва на летнюю Олимпиаду не пробилась. Бегает хорошо!

У вас никогда не было мыслей попробовать себя в другом виде спорта?

— Нет, с детства начала заниматься лыжами и уже настолько, видимо, влюбилась, что уже не думала менять вид спорта. Помимо лыж, в школе играла в баскетбол, бегать нравится. Но это все связано с лыжами. Мы в качестве тренировки иногда и играем в подвижные игры, и кроссы бегаем. Стараемся разносторонне развиваться.

Сейчас остались еще навыки баскетбола?

— Да, мне нравится играть, иногда получается собраться. Но на сборах с девочками мы в баскетбол не играем, обычно выбираем волейбол или флорбол — хоккей с мячом.

Дмитрий Губерниев vs&nbsp;Елена Вяльбе.Почему никак не помирятся Губерниев и Вяльбе? Этой войне нет конца

Вяльбе в Магадане — местная суперзвезда

Лыжи в Магадане — один из самых главных видов спорта. С этим связан и выбор занятия по жизни?

— Соглашусь, у нас много снега, и лыжами много ребят занимается. Зима долгая, снег долго лежит, это большое преимущество Магадана для развития зимних видов.

При этом еще и богатая спортивная история города. Наверняка хотели пойти по стопам землячки — Елены Вяльбе?

— Конечно. Был на глазах яркий пример, что можно из далекой глубинки пробиться на самый верх своим характером, силой воли. Трудолюбием можно свернуть горы. Сейчас тоже есть яркие примеры — это и Александр Большунов, и Юлия Ступак, и Наталья Непряева. Все девчонки и ребята, которые борются с норвежками, — отличный пример для молодежи.

Как относятся к Вяльбе в самом Магадане?

— Она местная суперзвезда, ее почти все знают. Каждый год она приезжает, организует соревнования «Лыжня Вяльбе». Детишки всегда очень радуются, когда ее видят. Хотят сфотографироваться, взять автограф. Равняются на нее.

Как рассказала Елена Валерьевна, вы смотрели фильм о Вяльбе «Белый снег» во время чемпионата мира. Какие эмоции от просмотра?

— Мне очень понравился фильм, идет на одном дыхании. Возможно, это связано с тем, что я сама с Магадана. Многие кадры были мне знакомы. И все равно фильм был про нашу стихию, было очень интересно посмотреть, как складывалась судьба Елены Валерьевны, гордость берет.

Хочется, чтобы про вас когда-нибудь сняли фильм?

— Поживем — увидим. Думаю, многим бы хотелось. Надо сначала только добиться таких результатов, чтобы был сюжет.

Александр Большунов.«Большунов с тренажером наделал шуму больше, чем с золотом!» Итоги сезона от Бессмертных

Типичная судьба спортсмена — живу нигде, из города в город по гостиницам

У вас очень необычное имя. С чем связан его выбор?

— Выбирала не я, конечно, а родители. Скорее всего, связано с тем, что у меня очень религиозная православная семья. Вот и выбрали такое классическое имя.

Как вас называли тренеры, друзья? Есть краткая форма имени?

— Христи.

Насмешек по этому поводу никогда не было?

— Нет, всем всегда просто очень интересно, откуда такое необычное имя. Мне оно тоже очень нравится.

Как часто бываете дома, в родном Магадане?

— Редко. В этом сезоне вообще не была, 10 месяцев не приезжала. Не хватает родных, семьи.

Чем занимаетесь в свободное время, когда приезжаете домой?

— Читаю. Раньше увлекалась книгами по психологии, сейчас выбираю, скорее, что-то для души. В последнее время также много времени уходит на английский. Сестра еще помогает, она у меня учитель, в Магадане всю неделю меня гоняла. Еще из увлечений люблю играть на фортепиано, Моцарта. Окончила музыкальную школу. Сейчас, правда, практически не получается играть — инструмент дома, но дома же я почти и не бываю.

А где физически то место, которое вы могли бы назвать своим домом?

— Планирую переезжать в Нижний Новгород, там родина моей мамы. И она в дальнейшем тоже хочет туда перебираться.

В этом сезоне где жили?

— Можно сказать, что нигде. Ездила по гостиницам, из одной в другую, из города в город. Типичная судьба спортсмена.

Дмитрий Носов.Носов — о теракте в Казани: «Рамки и увеличение охраны в школе — фуфло. Надо работать со смыслами«

Нужны более строгие законы, детям оружие выдавать нельзя

В Казани бываете? Вы же там учились в Поволжском университете физической культуры.

— И учусь до сих пор. У меня четвертый курс, диплом, дальше планирую поступать на магистратуру. В город как раз недавно приезжала, гуляла по центру.

Появляетесь на парах или учитесь онлайн?

— В основном онлайн, у нас специальная система онлайн-обучения, где можно в любой точке мира выполнять учебные задания.

Вы приехали в Казань всего через пару дней после страшной трагедии, которая произошла в местной школе. Вас не удивило, что такая беда произошла в таком светлом и добром городе?

— Я была поражена, скажу честно. Даже не верила. Разговаривала со знакомым, говорю ему, что лечу в Казань, а он мне пересылает новости. Не могла бы подумать, что в Казани такое может произойти. Расстраивает, что среди нас есть такие люди, которые способны на такие поступки. Если, конечно, их можно вообще назвать людьми. И из-за них страдают невинные дети.

Как, на ваш взгляд, с этим можно бороться? Есть мнение, что людям некуда девать свой гнев, энергию, а решением может стать спорт.

— Логика в этом есть, но, если честно, я не знаю, что с этим делать. Для меня такие люди и их поступки совершенно непонятны, не близки. И в голову к ним, наверное, не залезешь. Возможно, нужны более строгие законы, которые помогут предотвращать такие беды.

Вы про ужесточение правил ношения оружия?

— Именно. Нельзя всем выдавать оружие, 18-летним парням точно не стоит («Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву — 19 лет. — Прим. «СЭ»). Тем более у нас много агрессивных парней, которые любят в стрелялки поиграть на компьютере. Детям оружие точно давать не стоит, психически не готовым к этому людям — тоже.

Постепенно снимаются коронавирусные ограничения, вместе с тем на трибуны возвращаются зрители. Значит, опять встает вопрос террористической угрозы. Нет опасений за свою безопасность?

— В лыжных гонках все, как правило, очень серьезно, все по пропускам. Лишних людей не бывает, такого случиться не должно. Мы в безопасности, к тому же трассы обычно не в центре города, в лесу, в горах. И атмосфера достаточно дружелюбная на трибунах. Мне удалось немного выступить в прошлом сезоне на некоторых этапах со зрителями — это особые эмоции. В этом сезоне было грустно с пустыми трибунами. В результате даже чемпионат мира всерьез не воспринимался, будто обычный этап Кубка мира.

Читайте также

Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
«Малиновский может стать примером для Миранчука». Что пишут в Италии об игре россиянина
43-летний Буффон завоевал свой последний трофей в составе «Ювентуса»
«Божественная красота». Бойкова привела подписчиков в восторг своим снимком на Мальдивах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Рустам Имамов все материалы автора
vs
7
Офсайд