Норвежцы отвечают России омоложением сборной и отцепляют ветеранов. Кто составит компанию Клебо в олимпийской битве против Большунова?

Главные соперники россиян назвали состав сборной на сезон-2021/22.

Основные лыжные сборные определяются с составами на олимпийский сезон. Россия утвердила состав еще 22 апреля, и в него попало немало подающих надежды юниоров. Среди них — Вероника Степанова, Денис Филимонов, Анастасия Фалеева.

Для тех, кто пропустил, напомним наш состав полностью:

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Группа Олега Перевозчикова: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алена Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

Группа Маркуса Крамера: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Христина Мацокина.

Каких-то глобальных перемен в составе нет. Дан шанс нескольким юниорам, но многие из них уже ездили, к примеру, на чемпионат мира в Оберстдорф.

Кого позвали?

На таком фоне новый состав норвежцев впечатляет еще сильнее. Они затеяли свою смену поколений, и обилие выбора позволяет проводить ее плавно и поступательно. Прошедший чемпионат мира с личной бронзой Харальда Амундсена и золотом в команде Хелен Фоссесхольм показал, что в команде уже растут люди, которые способны показать — Клебо с его «мельницами» был еще цветочками.

Объявленный федерацией состав выглядит следующим образом.

Мужчины

Дистанционная группа: Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Харальд Амундсен.

Спринтерская группа: Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол Голберг, Ховард Сулос Таугболь, Синдре Бьорнестад Скар.

Женщины

Тереза Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхольм, Тириль Венг, Лотта Венг, Ингвильд Флюгстад Эстберг, Анна Свенсен, Ане Стенсет, Анне Кьерсти Калво, Матильде Мирволд.

Из упомянутых людей 12 человек были призерами чемпионата мира только 2021 года, общее количество титулов исчисляется десятками. И это в сборную еще не попали победители юниорского чемпионата мира этой зимы в гонках U19 Маргрет Бергане у женщин и Мартин Мерк у мужчин. Через год-два придут и они.

22-летний Амундсен — человек, который на молодежном чемпионате мира 2020 года бился с Сергеем Ардашевым и взял четыре медали в четырех гонках. С тех пор Амундсен дорос до бронзы чемпионата мира, а вот у Сергея пока не ладится. 19-летняя Фоссесхольм на том же чемпионате взяла два золота в юношеском разряде. У нас есть ее ровесница Степанова, которая способна отвечать восходящей звезде, но пока наши юниоры исторически переходят во взрослые менее успешно.

Пожалуй, главной новостью является возвращение Ингвильд Эстберг — в ноябре ей исполнится 31 год, но в победительницу Олимпиады и чемпионата мира в командном спринте, а также обладательницу Кубка мира-2018/19 норвежцы поверили. Тренер женской сборной Иверсен уже уточнил, что Эстберг присоединится к команде позже остальных. По идее, это означает, что она не сможет пройти и высотный сбор, который викинги перенесли на август-сентябрь из-за вакцинации. Олимпиада пройдет на высоте, и способна ли Эстберг выйти на пик к такому специфическому соревнованию — большой вопрос.

Не все довольны выбором

Как в любой сборной с высокой конкуренцией, кого-то пришлось отцеплять — и не все отцепленные остались довольны. Вообще, на фоне нашего состава сам факт маринования в запасе двукратной олимпийской чемпионки Ранхильд Хаги и двукратного чемпиона мира Финна Хогена Крога потрясает.

Молчать ни та ни другой не стали.

Хага прокомментировала решение так:

— Было тяжело услышать о том, как они расставляют приоритеты. Не совсем поняла их аргументы. Так что это стало неожиданностью.

Они говорят, что мои результаты достаточно хороши, но они хотят взять в команду больше спринтеров. По сути, им нечего было сказать, они просто говорили, что я должна им доверять. В команде должен быть баланс между спринтерами и дистанционными гонщиками, но, судя по всему, они очень сосредоточены на спринте при подготовке к Олимпийским играм. Они думают, что у них есть Йохауг, но я пыталась сказать, что для дистанционных гонок нужно больше людей.

Крог тоже не понял, за что впал в немилость:

— Мне кажется немного странным, что на меня не хотят делать ставку. Думаю, после Клебо я был самым стабильным коньковым спринтером в Норвегии за последние годы. Даже когда я не в форме, чувствую, что могу заявить о себе.

Но если говорить о Кроге, то в последнее время он определенно сдал назад. Возможно, тренеры пересмотрели перед принятием решения такое видео.

Логика в обоих решениях есть. Норвежцы омолаживают сборную сильнее нас, и в спринте есть кем заменить Крога, которого давно никто не видел наверху. В женских дистанционных гонках норвежцам же вообще не о чем беспокоиться, пока есть Йохауг, а вот в олимпийских спринтах результат вилами по воде писан. Но высокие международные результаты Хаги говорят за нее.

Впрочем, шанс у всех отвергнутых, в том числе еще одного неудачника Дидрика Тенсета, есть. Отбор на Олимпиаду будет проходить в сборной Норвегии в течение всего сезона, и не последнюю роль в нем сыграют национальные соревнования. Вопрос в том, что теперь нужно находить средства на подготовку. Хага вроде бы их уже нашла.

Ну а наша надежда — в том, что, пока норвежцы будут бить друг друга, мы обойдем их где-нибудь на подходах к Пекину. Но пока, к сожалению, работает наоборот — сильная внутривидовая конкуренция делает их только сильнее.