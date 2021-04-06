Почему никак не помирятся Губерниев и Вяльбе? Этой войне нет конца

История о том, как поссорились Дмитрий Викторович и Елена Валерьевна и почему их конфликт, длящийся больше четырех лет, никак не угаснет.

Во многих видах спорта сложно даже представить себе такой сюжет. Прославленная в прошлом спортсменка, а ныне глава национальной федерации одной из самых популярных зимних олимпийских дисциплин ведет информационную войну против популярного комментатора, регулярно работающего на крупнейших стартах по этому же виду, вплоть до чемпионата мира и Олимпийских игр. Во многих, но только не в российских лыжных гонках, где с 2017-го Елена Вяльбе хейтит Дмитрия Губерниева и наоборот. И порой создается впечатление, что в этой ситуации всех все устраивает. И вопрос, кто прав, а кто виноват, просто неактуален.

Начало войны: лишние трусики

На днях Вяльбе рассказала свою версию зарождения вражды между ней и Дмитрием. «Несколько лет назад на чемпионате России я была в прямом эфире программы «На лыжи», которую ведет Александр Пак. И там был вопрос: «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, похожая на «Биатлон с Губерниевым»?» И я сказала: «Конкретно с Губерниевым — нет». Такие передачи не должны часто выходить, просто не о чем говорить. На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я на самом деле не понимаю, что такого обидного сказала», — вспоминала руководитель ФЛГР в интервью порталу Sport24.

Хотя, кажется, на самом деле беседа Вяльбе с Паком состоялась в марте 2018-го, вскоре после Олимпийских игр в Пхенчхане. Тогда же Елена Валерьевна сказала в эфире следующее: «Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в личную жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное белье полоскать».

Напомним, что выступление нового поколения российских лыжников в Корее за месяц до этого вызвало всеобщее восхищение, а кадры с Вяльбе, неистово переживающей за них, ушли в народ. И все, в том числе Губерниев, о федерации, ее главе и спортсменах тогда отзывались только комплиментарно. Но на самом деле к тому моменту между «комментатором всея Руси» и Вяльбе уже пробежала черная кошка.

А началось все на деле на печально известном чемпионате мира-2017 по биатлону, когда великий Мартен Фуркад организовал демарш на церемонии награждения после смешанной эстафеты, отказавшись стоять на пьедестале вместе с Александром Логиновым. А Губерниев в своей эмоциональной манере назвал француза «свиньей», что многих покоробило. Через некоторое время Вяльбе высказалась на эту тему в интервью порталу Life.ru. Поведение российских биатлонистов она назвала «мышиной возней», а насчет Губерниева сказала:

— Уважаю его как профессионала, но оскорбления в адрес Фуркада звучали неподобающе. Считаю, что нельзя опускаться до такого. Если ты комментатор федерального канала, прививай людям любовь к спорту, его красоте, а не к скандалам. Если же по-другому не можешь, то существуют же другие кнопки, где любят интриги, расследования.

Комментатор или шоумен?

Сам Губерниев в полемику долго не вступал. Но новый виток скандала начался в 2019-м, когда у «Матч ТВ» появились права на показ чемпионата мира по лыжным видам спорта. Губерниев анонсировал широкое освещение турнира своей командой и заявлял, что Вяльбе извинялась перед ним за слова о «грязном белье».

На это глава федерации ответила ему в своем Instagram: «Будем всячески сопротивляться в интервью Губерниеву. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно». Вот тут в комментарии пришел сам Дмитрий. «Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения», — с этих слов можно вести отсчет активной фазы конфликта.

Следующим шагом стала попытка ФЛГР отстранить Губерниева от трансляций ЧМ-2019, предсказуемо завершившаяся неудачей. На сторону Дмитрия встали и руководители канала во главе Тиной Канделаки, и коллеги. В итоге он комментировал чемпионат, параллельно пикируясь с Вяльбе, а после турнира сказал в одном из интервью, что его «не интересует ни Елена Валерьевна, ни ее мнение».

— Понимаю, почему руководитель федерации обращает внимание на журналистов, в частности на меня, — говорил после турнира Губерниев порталу Team Russia. — Чтобы не говорить о существующих проблемах. Есть вопросы, которые задаю как журналист, но я не получаю на них ответа. И не получу. Ведь гораздо проще обсуждать меня и какие-то еще истории и уводить от реальных проблем.

Хайп или популяризация?

С тех самых пор разногласия между сторонами не утихают, а война из холодной стадии перетекает в горячую и наоборот. Позиция Вяльбе заключается в том, что Губерниев любит шумиху, в том числе и вокруг лыжных гонок, и порой переходит черту. Дмитрий парирует, что интерес к лыжным гонкам находится на низком уровне по сравнению с тем же биатлоном, но если ему дадут развернуться, то популярность, в том числе и спортсменов, вырастет в разы.

Кстати, перед ЧМ-2021 Губерниев даже написал, что помирился с Вяльбе. «Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения. За отдельные действия и высказывания попросил извинить меня, Вяльбе было непросто, но все в итоге хорошо. Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с вами всех победят!» И на протяжении всего турнира в Оберстдорфе казалось, что конфликт позади.

Но с этим была не согласна сама Вяльбе. «Не делаю для Димы рекламы, поэтому не хочу отвечать на вопросы о нем. Он считает так? А я по-другому. Сейчас вы это напишете, он получит море хайпа и будет счастлив», — сказала она корреспонденту «СЭ» Владимиру Иванову в начале марта.

Новый виток скандала случился буквально на днях и был связан с тем, что «Матч ТВ» не достались права на трансляции с чемпионата России. Губерниев мимо такого пройти не мог и заодно прошелся по недавнему биографическому фильму о Вяльбе и его авторам. «Прекрасное для владельцев прав. Придумал им слоган! Берем пример с создателей фильма «Белый снег»: нам важно, чтобы о нас никто не знал...» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

— Ничего не читаю из высказываний Губерниева и ничего не комментирую, — сказала в ответ Вяльбе «Телеспорту». — Не общаюсь с ним и не хочу общаться. Человеку нужен хайп, он таким образом его зарабатывает. Руководство телеканала «Матч ТВ» считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все. Миллион раз говорила, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что мы будем показывать.

При этом Губерниев на протяжении всего чемпионата России упрекал главу федерации, а также спортсменов в том, что они стремятся попиариться на его имени и что эта тема интересует болельщиков и читателей гораздо больше, чем сами лыжники и их результаты.

— Вяльбе врет, как и всегда, когда упоминает мою фамилию, — написал Губерниев в ответ на ту историю, с которой мы начинали рассказ. — Очередное интервью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора. Госпожа врунья, а когда я вас оскорблял? Лично вас? Не вспомните? Это исключительно ваш стиль!

Надежды на то, что этот конфликт будет исчерпан в ближайшее время, нет. Но вот что интересно — еще пару лет назад сама Вяльбе говорила, что ее натянутые отношения с Губерниевым не сказываются ни на спортсменах, ни на тренерах. Эти истории существуют параллельно, возможно, в этом и секрет. Комментатор и руководитель федерации могут сколько угодно говорить друг о друге колкости, но при этом внутри сборной нет деления на «лагерь Вяльбе» и «лагерь Губерниева» с взаимными упреками, напряженностью или еще чем-то подобным. Конфликт не мешает людям нормально общаться и с Вяльбе, и с Губерниевым. Зато у журналистов всегда есть что спросить и о чем написать.