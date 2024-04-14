Эксперт — о роли инвентаря: «Если подготовить одинаково две пары лыж, они будут катить по-разному. Равные условия создать невозможно»

Руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина в интервью «СЭ» поделилась мнением о роли сервиса в лыжном спорте.

«Фактор сервиса в любом случае играет свою роль. Без мазей скольжения лыжи нужно больше шлифовать, легче явно не станет. Есть предложения, чтобы всем спортсменам на гонку готовить лыжи одинаково, будет один сервис на всех. И вот так якобы фактор сервисменов отпадет. Но из этого ничего не получится, мы уже через это проходили на контрольных тренировках. Каждая пара лыж уникальна и индивидуальна.

Даже если две пары лыж подготовить одинаково, то катить они будут по-разному. У кого-то в любом случае будет преимущество над другим спортсменом. Равные полностью условия в лыжах создать невозможно. Помимо физической готовности самого спортсмена, немаловажный фактор — инвентарь. Если мы говорим о чемпионате России, чемпионате мира, то, конечно, без грамотного сервиса делать нечего. Но это не значит, что команда, у которой всего по две пары лыж, не сможет победить. Главное, чтобы работал грамотный специалист, подготовил эти лыжи. Да и фактор самого спортсмена в любом случае ключевой», — сказала Родина.