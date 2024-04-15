Вяльбе подтвердила, что пара российских лыжников ждет ребенка

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве подтвердила, что лыжники Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) и Александр Терентьев ждут ребенка.

Пара поженилась в августе 2023 года.

«Думаю, ни для кого не секрет, что Наталья и Александр ждут пополнения. Так что будем теперь ждать, когда Наталья вернется на трассу», — сказала Вяльбе.

Ранее Александр и Наталья Терентьевы перешли из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.