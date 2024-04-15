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Сегодня, 14:08

Вяльбе подтвердила, что пара российских лыжников ждет ребенка

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции в Москве подтвердила, что лыжники Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) и Александр Терентьев ждут ребенка.

Пара поженилась в августе 2023 года.

«Думаю, ни для кого не секрет, что Наталья и Александр ждут пополнения. Так что будем теперь ждать, когда Наталья вернется на трассу», — сказала Вяльбе.

Ранее Александр и Наталья Терентьевы перешли из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Александр Терентьев
Елена Вяльбе
Наталья Терентьева (Непряева)
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