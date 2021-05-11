Бронзовый призер Олимпийских игр, лидер общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов в разговоре с «СЭ» прокомментировал теракт в казанской школе №175.

«В первую очередь это трагедия. Приношу всем свои соболезнования. Сейчас всякие крикуны начнут заявлять, что школы надо обезопасить рамками, охраной и так далее. Это все фуфло. Ничего не будет работать, только руки потрет какой-нибудь аффилированный силовик по поводу того, чей это бизнес. Ничего не помешает ребенку сделать это не в школе, а где-то рядом. В первую очередь надо работать со смыслами. Нашими детьми сейчас занимается не государство, а «улица». Те проблемы, о которых я постоянно кричу: различные субкультуры, гангста-рэп, наркотики.

Круто своровать деньги, кого-то кинуть, подстрелить, насиловать женщин. Это все открыто и свободно заталкивается нашим подросткам, создает такую среду. Пока все эти вещи присутствуют в свободном доступе и никем жестко не пресекаются, подобные явления будут постоянными. Так что нужно воспитывать смыслы у молодежи. Этот подросток сейчас будет чувствовать себя героем. Об этом же все модные рэперы говорят, как это круто", — сказал Носов «СЭ».

Также экс-депутат порассуждал на тему безопасности школ.

«Я давно предлагаю идею изменить наше законодательство и сделать отягчающими не только состояние человека, но и место. Как в Америке — любое преступление, совершенное на территории школы, по степени тяжести увеличивается в 3 раза. Одно дело украсть велосипед на улице, а другое — в школе. Предлагаю сделать то же самое с нашими детскими учебными заведениями, храмами, святыми местами. Пусть туда не залазят алкоголики, наркоманы и прочие. И вообще пусть люди лишний раз не заходят в эти места. Тогда и охрану не надо будет ставить», — добавил Носов.

Сегодня, 11 мая, молодой человек с огнестрельным оружием напал на школу в Казани и открыл огонь.

(Сергей Федоров)