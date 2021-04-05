«Большунов с тренажером наделал шуму больше, чем с золотом!» Итоги сезона от Бессмертных

Интервью серебряного призера Олимпиады и чемпионата мира по лыжным гонкам.

34-летний Александр Бессмертных — один из немногих лыжников поколения Сочи-2014, кто продолжает активную карьеру и берет международные награды. Легков и Вылегжанин ушли, Черноусов пытается возобновить выступления за Швейцарию, Белов, Волженцев и Япаров высоких результатов в последнее время, к сожалению, не показывают.

Вице-чемпион мира 2019 года, правда, тоже нынешний сезон пропустил. О причинах и своих перспективах неунывающий уроженец Кемеровской области рассказал «СЭ» после девятого места в марафоне на чемпионате России. А еще — о проблемах и технических нюансах в российских лыжах, статусе Александра Большунова и даже карьере дочери в фигурном катании.

Александр Бессмертных. Фото AFP

Настрой на Олимпиаду сохраняется

— Александр, на чемпионате России вы выступили на двух дистанциях. Так и планировали?

— Да, эстафету и марафон, решил чисто по классике выступить, только на гонки этим стилем заявиться. К ним и готовился потихоньку.

— Как у вас состояние сейчас, оптимальное?

— Не то чтобы оптимальное, но отпускает постепенно. Уже по эстафете было видно, что стало лучше. А 50 километров — особая дистанция, Мышцы лимитировали мои возможности. То есть состояние вроде нормальное, но мышечно тяжело.

— Вас привыкли видеть на Кубке мира. Расскажите, что помешало выступить на нем в этом году?

— Я переболел коронавирусом прямо перед началом сезона, в сентябре — октябре. Выздоровел и начал сезон — но состояние не позволяло не то что выступать, а мне просто врачи не дали допуск по здоровью. В декабре сделал обследование, и только тогда дали допуск. До этого не давали.

— Что было не так?

— Были кое-какие вопросы насчет сердца у врачей. Думали, что есть проблема, но вроде как нормально все. Но последствия болезни тяжелые. Вроде лежишь на кровати — ничего страшного, но когда бежать начинаешь... Из-за этого не получилось и на Кубке мира выступить, туда просто не имеет смысла ехать в таких кондициях. Был уговор, что если в Кирово-Чепецке выступлю хорошо, то поеду на Кубок. Но там все прошло не так, как хотелось бы. Так что приняли решение, что этот сезон без Кубка мира. Готовился целенаправленно к чемпионату России. Так что кто-то в сборную поехал, а я дома по плану, набирал сборы, а с ними форму.

— Вы говорили, что в Пекине нужно отыграться за несправедливость по отношению к вам перед Пхенчханом. Этот настрой сохранился?

— Да. На следующий сезон буду готовиться. Надеюсь, пройдет весна, немного отдохну, доделаю процедуры... Надо еще полечиться, чтобы организм окончательно восстановился. И летом буду в полном объеме тренироваться.

— На Олимпиаде рассчитываете именно на классические дистанции?

— Да, прежде всего «разделка» 15 километров классикой. Ставка на нее.

Александр Бессмертных после серебряной «разделки» на чемпионате мира 2019 года. Фото AFP

Наш народ любит нестандартные ситуации вроде потасовок

— Много разговоров в Тюмени было про завалы и столкновения. Вам не было тесно на трассе?

— Это всегда бывает, люди вылетают, столкновения происходят. Масс-старт — такая дисциплина. Тем более сначала ледок был, узковато здесь, скорость большая. Стандартная ситуация, ничего необычного. Когда 10 лет бегаешь в этой толпе, уже привыкаешь и понимаешь, по какому радиусу лучше зайти, где перестроиться. Аккуратненько так и идешь.

— Просто на этом турнире случилась потасовка между лыжниками, и ее почему-то ну очень сильно обсуждали. Чуть ли не активнее Большунова. Как это объяснить?

— У нас народ же любит нестандартные ситуации. О, что-то необычное произошло в лыжах, движуха! Из-за этого интерес. Я спокойный человек, я в такое не ввязывался.

— Не любите хайп, в общем.

— Спокойно к нему отношусь. Да, молодые горячие парни выяснили отношения, характер у всех разный, кто-то импульсивный, кто-то нет. Я, например, не вспыльчивый.

— Но для популяризации лыж такие истории нужны, наверное. Особенно когда кончаются хорошо.

— Да, популярность лыж сейчас чувствуется. Когда есть результат, она нарастает. То, что телевидение и интернет начали нас чаще показывать, дает дополнительный эффект. Когда Клебо на финише марафона ломает палку Большунову, это ситуация, о которой можно поговорить. Да Саша со своим тредбаном шуму наделал больше, чем с золотом! А стандартно пробежали, кто каким финишировал — ну кому это интересно? Потасовка — сразу народ цепляет: а чего это они, а зачем, кто с кем? Так есть и так будет.

— У вас что-то нестандартное за этот сезон произошло?

— Болезнь, наверное (смеется). Нестандартная.

— А это вы перед марафоном «наставили рога» будущему чемпиону Илье Семикову?

— (Смеется) Да. Надеюсь, Илюша не обидится.

— Ну вы чего, теперь нужна разборка! А мы бы показывали в прямом эфире.

— Не-не, Илюха не придет разбираться, я точно знаю!

Не думаю, что в сборной есть риск внутренних конфликтов

— Вы сказали о том, что есть результат, но чемпионат мира показал, что он есть, по сути, только у одного человека. Сборной же не было видно, кроме эстафет.

— Это и пугает. Что один Саша, а у остальных чемпионат прошел объективно не впечатляюще.

— Можно говорить «провально»?

— Нельзя все-таки. Потому что норвежцы готовились прицельно к нему, пропускали почти весь сезон. Да, это не тот результат, который все ожидали и на который настраивались. Что-то получилось, что-то нет. У многих не получилось. Но сделают выводы, к Китаю подготовятся, все нормально будет.

— Если глобальнее посмотреть на картину — картина, когда один человек явно выделяется, не грозит коллективу? Ведь ему и больше внимания будет уделяться, нет риска, что интересы войдут в конфликт?

— Не думаю, что есть риск. Есть человек в команде сильнее, на него равняются, что-то черпают.

— Но не завидуют?

— Ну как завидуют. Ты же понимаешь, что он из тех же костей и крови сделан и если у тебя не получается, дело-то в тебе, а не в нем. К этому относишься больше с укором к себе, смотришь, где недорабатываешь, делаешь не так. Он же лучше не из-за того, что так запрограммировано.

— Согласен. Но были же и слова Андрея Ларькова, что у Клебо и Большунова всегда лыжи от производителя лучше.

— Блин, это нормально! Заслуженно. Производители делают все, чтобы их клиент выиграл эти медали. Понятно, ему принесут лучшие лыжи, потому что шансов у него на медаль больше. На всех хорошие лыжи не сделать. Поэтому я и бегаю на Madshus (смеется). Достать хороший Fischer в наше время очень тяжело. Но если серьезно, у меня все шикарно складывается, я благодарен этой компании, которая на протяжении многих лет со мной работает. Когда есть результат, к тебе и относятся как к лидеру, компания нацелена на тебя. То же самое у других. Поэтому и приносят Большунову. А кому еще им нести?

— Логично.

— Вот именно. Шумахер тоже не на «Запорожце» ездил.

— Вопрос задавали болельщики — а производители помогают с подготовкой лыж к соревнованиям? Они могут советовать смазку или решает исключительно сервис?

— Нет, не советуют. Производители могут только принести лыжи и сказать: вот такая пара у нас выехала, можно на них бежать. Приносят пару, она обычно реально классная, если сказали. В 90 процентах случаев на ней и бежишь. А подсказывать по смазке — нет, это чисто работа сервисменов. Слышал, что Swix дает рекомендации, они сами катают пары, потом приносят то, что у них выехало, и рассылают по странам рекомендации по тестам. Но будет ли сервис ими пользоваться — решает только он.

Проблема со спусками в российских лыжах есть

— Еще один технический вопрос — по ходу сезона у российских лыжников много падений со спусков. Устюгов и Спицов перед чемпионатом мира, да и Большунов. Проблема есть? Это недостаток горнолыжных баз и подготовки?

— Дело не в базах. Я сезон отсидел дома, не выезжал в Европу. В феврале поехал на сборы на Хмелевские озера. Там тоже был ледок, повороты серьезные. После Сибири и нашего тупого снега очень сильно болели ноги. Именно из-за скоростных поворотов. В чем разница с Европой — у нас пространство позволяет не делать крутые повороты, а в Европе все на клочке земли, негде разгуляться. У них все скукоженно.

— То есть страдаем из-за того, что страна большая?

— (Улыбается) У нас просто привыкли с советских времен: 25 километров туда, 25 — обратно. Сейчас от этого уходят. Второй момент — снег в России обычно тупой, сухой. По нему лыжи не едут. А за границей постоянно лед, скорость выше, повороты круче. Из-за этого разница. А то, что горнолыжная техника отличается... Горные и беговые лыжи разные. Вы попробуйте на горных зайти в поворот — там кант металлический, стоит как влитой. На беговых у вас так не получится. Какие-то моменты совпадают, но даже если заниматься весной на хорошем снегу, все равно за лето забудешь.

Но проблема есть, и она повсеместная по стране. Я домой приезжаю, смотрю детские трассы и подсказываю — надо больше поворотов. Дети растут, а не умеют их проходить.

— Еще одна глобальная проблема — доступность лыж. У вас все-таки «деревенский» вид спорта, это не городское богатое фигурное катание. Мария Истомина рассказывала — в деревне профессиональные лыжи никто купить не может. Можно говорить, что лыжи не такой уж доступный вид спорта?

— Сложно сказать. Если говорить о доступности, имеем в виду прежде всего детский спорт. А в спортивных школах лыжи — один из немногих видов, где тебе предоставляют инвентарь. Да и в «Спортмастере» комплект можно за 3000 рублей купить. Да, дальше цена будет расти, на чемпионат России с такими не приедешь. Но так в любом виде спорта.

У меня, кстати, дочь фигурным катанием занимается. Там коньки стоят 25 тысяч рублей. На сезон ей их хватает, но за эти деньги можно очень неплохие лыжи приобрести. Понятно, вообще нужны две пары, но... У школ есть финансирование, государство все-таки помогает. Сейчас проблема самая большая — мало специализированных трасс. Даже в деревнях не во всех спортивных школах они есть. Снег есть, завезти детям в школу лыжи — это не так дорого для руководства. А вот трассу содержать, платить человеку, тренерам, которые ее готовят, — это сложнее.

Александр Бессмертных на чемпионате мира 2017 года. Фото AFP

Фигурное катание — ранний спорт, поэтому тренер жесткий. В лыжах на детей не кричат

— Расскажите про дочь-фигуристку. Сколько ей лет?

— Девять, в Кемерово занимается.

— Двойные, тройные прыгает?

— Тройные нет, двойные старается.

— Кто идеал — Загитова, Медведева? Кто-то помоложе?

— Она занимается скорее для себя, не живет ради Олимпийских игр, нет. Детей надо заставлять чем-то заниматься, особенно в нынешнюю эпоху, когда они уперлись в телефоны и их ничем не сдвинуть от экрана. Да, иногда ей неохота. Но лень в принципе в человеке сильнее, чем стремление к чему-то созидательному, мне кажется. Она и на лыжах катается по выходным, когда я дома — то почаще. С женой они стали ездить.

— Всегда казалось, что фигурное катание — вид спорта про «из-под палки». Наверняка вы слышали про такого тренера — Этери Тутберидзе. Эталон строгости. Вот насколько это правильно?

— Знаете, почему так? Потому что ставка делается на детский спорт. Фигурное катание же ранний спорт. В художественной гимнастике то же самое с детьми в этом возрасте: чем жестче, тем лучше. С ними сюсюкаться не имеет смысла, они же дети, не воспринимают они «сю-сю». К сожалению или к счастью, это так. Конечно, есть единицы, которые занимаются целеустремленно, с ответственностью. Но большинство приходят ради тусовки.

— Но на Западе же не так? Нет же там такой культуры психологического давления, как кажется.

— Мое предположение — там детей меньше занимается, более индивидуальный подход. Родители больше заточены под профессиональный спорт, либо сами дети, такие и остаются. Как бы смешно ни звучало, у нас с доступностью все хорошо, детей в школах больше. Поэтому условная Тутберидзе понимает, что если начнет сюсюкаться, то эти 30 детей ей на шею сядут всей толпой и ничего не получится.

В лыжах такого, конечно, нет. На них никто не кричит — потому что в 10-12 лет не имеет смысла большие нагрузки давать. Они ходят, балдеют. Смысл кричать? Они только начинают. А в фигурном катании все раньше на несколько лет. Мы смотрим, как они уже в 14 всю элиту обыгрывают и делают невероятные прыжки, и рот открываем.