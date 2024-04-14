Эксперт Fisher — о российских лыжах: «Индустрия развивается, используется хороший пластик, аналогичный европейскому»

Руководитель направления Nordic ООО «Фишер» Елена Родина в интервью «СЭ» поделилась мнением о развитии отечественных технологий лыжного инвентаря.

«На данный спортсмены уровня чемпионата России почти все на зарубежных лыжах. Они более стабильные, с ними хорошо знаком сервис, знает, как с ними работать и чего от них ждать. Хотя у меня есть живой пример, когда москвич Федор Николаев пробежал Мурманский марафон на лыжах российского производства и попал по своему возрасту в призы. То есть в целом индустрия развивается. И мы помогаем своими знаниями, и фабрики работают.

Мне нравится один российский производитель, топовая модель у них стоит 15 тысяч рублей. Используется хороший пластик, аналогичный пластику европейских брендов, вполне себе неплохой вариант. Европейские аналоги сейчас будут стоить от 40 тысяч и выше. Много брендов, широкий ассортимент, но с учетом проблем с логистикой цена выросла кратно», — сказала Родина.

Приобретение зарубежного европейского инвентаря после весны 2022 года возможно только через параллельный импорт.