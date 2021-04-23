«Мы все оставили на последний день». Самая красивая пара российских лыжников сыграет свадьбу

Обладатель Кубка мира Александр Большунов и его невеста Анна Жеребятьева рассказали подробности предстоящей свадьбы.

Молодожены расписались сегодня, и Анна опубликовала совместную фотографию с мужем и свидетельством о регистрации брака. Сам праздник состоится уже в субботу, а спортсмены только накануне прилетели в Москву с очередного сбора. Все организационные хлопоты легли на плечи невесты.

«Мы все оставили буквально на последний день, — объяснила Анна. — Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю мнение Саши. Подготовка шла почти год, и я его вообще в это не втягивала».

Тем не менее в процессе подготовки к торжественному мероприятию девушке помогали организаторы. По словам Анны, свадьба будет в нежных пудровых оттенках. При этом Александр рассказывал, что мероприятие пройдет в норвежском стиле.

Известно, что молодожены не собираются устраивать пышный праздник, а пригласят только самых близких. Приглашения на мероприятие получили только группа Юрия Бородавко и несколько пар, с которыми дружат будущие супруги. Норвежец Йоханнес Клебо с 20 по 30 апреля снимается в шоу и, к сожалению, на свадьбу приехать не сможет.

А пока мы гадаем где Александр и Анна проведут свой медовый месяц, давайте посмотрим на свастливых жениха и невесту.