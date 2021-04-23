Лыжные гонки
Чемпионат мира
Статьи
Новости Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Статьи   //    Лыжные гонки

«Мы все оставили на последний день». Самая красивая пара российских лыжников сыграет свадьбу

Евгения Матвеева
Евгения Матвеева
Фоторедактор
Сегодня, 13:45
Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото ann_bananna, Instagram
Анна Жеребятьева и Александр Большунов. Фото ann_bananna, Instagram
Теги:
Обладатель Кубка мира Александр Большунов и его невеста Анна Жеребятьева рассказали подробности предстоящей свадьбы.
Анна Жеребятьева.Как выглядит девушка российского лыжника Александра Большунова

Молодожены расписались сегодня, и Анна опубликовала совместную фотографию с мужем и свидетельством о регистрации брака. Сам праздник состоится уже в субботу, а спортсмены только накануне прилетели в Москву с очередного сбора. Все организационные хлопоты легли на плечи невесты.

«Мы все оставили буквально на последний день, — объяснила Анна. — Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю мнение Саши. Подготовка шла почти год, и я его вообще в это не втягивала».

Тем не менее в процессе подготовки к торжественному мероприятию девушке помогали организаторы. По словам Анны, свадьба будет в нежных пудровых оттенках. При этом Александр рассказывал, что мероприятие пройдет в норвежском стиле.

Известно, что молодожены не собираются устраивать пышный праздник, а пригласят только самых близких. Приглашения на мероприятие получили только группа Юрия Бородавко и несколько пар, с которыми дружат будущие супруги. Норвежец Йоханнес Клебо с 20 по 30 апреля снимается в шоу и, к сожалению, на свадьбу приехать не сможет.

Александр и&nbsp;Анна познакомились на&nbsp;тренировке в&nbsp;2015 году, попав в&nbsp;группу к&nbsp;Юрию Бородавко.

А пока мы гадаем где Александр и Анна проведут свой медовый месяц, давайте посмотрим на свастливых жениха и невесту.

Читайте также

«Рассчитываю на Филиппа в следующем сезоне». Шварц — о Воронине, интересе «Айнтрахта», еврокубках и вакцинации «Спутником V»
Валерий Газзаев: «Есть ощущение, что ЦСКА двигается по пути «Спартака»...»
ЦСКА — «Авангард»: расписание матчей финала Кубка Гагарина-2021
Новый гендиректор «Динамо» — о взаимоотношениях с Бувачем и Шварцем

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгения Матвеева все материалы автора
vs
2
Офсайд