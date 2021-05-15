В лыжный Кубок мира хотят добавить больше марафонов. Для Большунова это отличный подарок

Планируют запустить целую серию!

Невероятную информацию раздобыло финское издание Kestavyysurheilu. По данным портала, FIS созрела к пересмотру программы лыжного Кубка мира. И для России это хорошие новости.



В пользу разнообразия

Если в прошлые годы мы видели одностороннее движение в сторону увеличения спринтов и минимизации продолжительных гонок, то теперь в Международной федерации внезапно осознали, что убирать марафонские дистанции — равно терять традиции. А одними гонками и преследованиями на 10-15 км зритель сыт не будет. Возможно, свою роль в этом сыграли зашкаливающие рейтинги последнего полтинника на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По словам финнов, FIS решила больше не ориентироваться на интересы зрителей Центральной Европы, а уважить те страны, в которых действительно мощные лыжные традиции, — это Скандинавия и Россия. Болельщики в этих краях ценят все разнообразие программы, и тактические разборки на длинных гонках для них — это не мучение, а кайф. Исходя из этого планируется создание марафонской серии в рамках Кубка мира. В нее войдут знаковые трассы: Холменколлен (мужские 50 и женские 30 км), Лахти (здесь и дальше — все бегут по 30 км), Фалун, плюс один из этапов будет отдан Центральной Европе (Давос, Рамзау или Зефельд).

Лыжный «Большой шлем»

В планах сделать из каждого такого этапа отдельный узнаваемый турнир. Что-то вроде «Большого шлема» в теннисе. Разумеется, призовые будут повышенные, а выиграть такой забег престижнее, чем обычную гонку Кубка мира. Нововведения планируют запустить уже с предстоящего сезона.

Если все сработает, то для нашей команды такой поворот — приятный бонус. Особенно для Александра Большунова. Ни для кого не секрет, что в спринтах ему бороться с Клебо гораздо сложнее, чем на длинных дистанциях. А тут целая марафонская серия. Не из полтинников, правда, но и 30 км — вполне себе годная для Сан Саныча история. А с учетом того, что все эти гонки получат статус особенных, для роста его потенциала на мировом спортивном рынке такие изменения могут послужить еще одним трамплином.

Другое дело, что и Йоханнес так просто ничего не отдаст.

В плюс такие перемены и для всей российской сборной. Норвежцы в спринтах доминируют слишком очевидно. По три викинга на подиуме — норма. Они и на дистанции, что четко показал последний чемпионат мира, в большом порядке. Но все-таки в длинных гонках разница не такая существенная. И при определенных раскладах забегать в призы может с десяток российских лыжников. Тогда как в спринте — единицы.

Так что ждем олимпийского сезона с еще большим нетерпением.