Международный паралимпийский комитет за день до старта Игр в Пекине все-таки запретил участие в них сборной России даже в нейтральном статусе.

О судьбе тренера Ирины Громовой и ее команды паралимпийцев лыжников и биатлонистов можно рассказывать бесконечно. Потому что по драматизму это готовый сюжет для книги или фильма.

Пару десятков лет назад Громова набрала ребят, которые, получив инвалидность, не очень представляли, что делать дальше со своей жизнью. Или вообще выросли в детском доме без родителей, потому что те отказались от них еще в младенчестве. Лично я никогда не забуду историю паралимпийской чемпионки Ванкувера-2010 Марии Иовлевой.

Громова нашла ее в интернате для умственно отсталых детей — Маша не только не могла ходить, но и практически не говорила. Днем Ирина Александровна учила ее кататься на лыжах, а вечерами — писать, читать, общаться. Отправляла на стрельбище, несмотря на протесты остальных наставников. Сейчас Иовлева — паралимпийская чемпионка, она переписывается в соцсетях, у нее есть семья и любящий опекун.

Санкции длиной четыре года

Так постепенно жизнь спортсменов Громовой из просто «выносимой» превращалась в крутую, насыщенную, интересную. А вместе со спортивными появились и навыки самообслуживания, ориентации в пространстве, умение распоряжаться финансами, ставить цели и добиваться их.

На домашней Паралимпиаде в Сочи наши спортсмены завоевали 80 медалей — абсолютный рекорд за всю историю. Из них львиная часть принадлежит воспитанникам Громовой — лыжникам и биатлонистам с поражением опорно-двигательного аппарата. Тогда казалось, все самое крутое впереди.

Но потом были Игры в Пхенчхане, где из-за допинговых санкций смогли выступить только 30 наших спортсменов. И наконец, Пекин-2022, пик кошмара. Россиян сначала допустили в нейтральном статусе, но уже на следующий день изменили решение...

Успели провести тренировку и получить подарки

— Просто даже не знала, как сказать об этом ребятам, — говорит Громова в интервью «СЭ». — Как посмотреть им в глаза, какие найти слова... Просто страшно. Слухи, что такое может случиться, ходили с утра. Но я старалась не верить...

— Что теперь будет? Когда полетите домой?

— Пока не знаю. Нас же не пять человек — целая большая команда, с оборудованием, инвентарем... Но думаю, обратный рейс организовать не проблема.

— Вы же, наверное, успели устроиться в Олимпийской деревне?

— Конечно. Буквально в четверг утром провели тренировку, посмотрели трассу. В деревне заселились, получили от организаторов кучу подарков. Ребята были настроены выступать. Даже мысли не хотелось допускать, что может получиться иначе.

— В Олимпийской деревне вы сталкивались с негативом от других сборных? МПК утверждает, что именно массовые отказы других команд соревноваться с россиянами вынудили чиновников отправить нашу сборную домой.

— Мы ничего такого не видели. Я ребят об этом спрашивала, они говорили: украинцы к нам не подходят, но рукой издалека приветствуют. От других команд тоже никакого негатива нет. Американцы, все остальные — нормально здороваются, общаются. Мы и на стадионе были, там тоже все о'кей.

— Возможно, для наших спортсменов теперь организуют дома какие-то соревнования вместо Паралимпиады?

— Я не знаю, это вопрос не ко мне. Сейчас даже думать об этом сложно. Для некоторых мальчишек, кого не пустили в Пхенчхан, это уже вторые зимние Игры мимо... 12 лет без Паралимпиад! Представьте, это же целая карьера. Своим спортсменам всегда говорила: не надо думать, что будет дальше, используйте каждый шанс! Потому что дальше — непонятно. И вот теперь у нас нет даже этого шанса...