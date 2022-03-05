Непряева провела великий сезон, но остается в тени, а «Глобус» ей пришлют по почте. Это жутко несправедливо

У Натальи — золотой хет-трик.

Общий зачет женского Кубка мира-2021/22

1. Наталья Непряева (Россия) — 973

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 732

3. Джессика Диггинс (США) — 721

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 702

5. Хайди Венг (Норвегия) — 637

6. Тереза Йохауг (Норвегия) — 635...

12. Татьяна Сорина Россия 483

Александр Большунов — главный супергерой российского спорта прямо сейчас. Три золотые медали в Пекине возвели его на Олимп. Сан Саныч — один из самых популярных и узнаваемых атлетов, и это заслуженно.

Но из-за его триумфального февраля в тень ушли успехи других лыжников. Того же Дениса Спицова. У парня — пять олимпийских медалей. Только вдумайтесь. У великих Александра Легкова и Максима Вылегжанина столько же на двоих за всю карьеру. А Денису всего 25!

Вот и фантастический сезон в исполнении Непряевой сильно недооценен. Она выиграла «Тур де Ски», три медали на Олимпийских играх, включая золотую, а теперь еще и общий зачет Кубка мира.

Непряевой зарубили концовку сезона

В иной год любая из трех этих побед стала бы событием, которое обсуждали и обсасывали до следующего сезона. Наталья же за пару месяцев оформила золотой хет-трик. Но все равно все затмевает феерия Большунова. За Непряеву в этом смысле обидно.

Взять «Тур де Ски». Эту многодневку никто из наших женщин никогда не выигрывал. Наталья — первая.

Олимпийские игры. В Пекине были не только успехи в эстафете, но и серебро в скиатлоне плюс обиднейшее четвертое место в разделке — когда до бронзы ей не хватило каких-то 0,1.

Теперь вот взят Кубок мира. Досрочно и даже без участия в трех финальных этапах. Большой хрустальный глобус российские девушки не брали 21 год — со времен Юлии Чепаловой. Это же прорыв!

И безумно жаль, что Непряевой зарубили концовку сезона. Жаль, потому что она только-только поймала кураж. В последней гонке, в Лахти, зарубилась в разделке с самой Йохауг. Их разделила «десятка». Увы, не в пользу Натальи. Но так близко к лыжной королеве Наталья еще не подбиралась. И кто знает, чем бы закончился субботний Холменолленский марафон, участвуй там подопечная Юрия Бородавко.

Универсальнее Натальи никого сейчас нет

Развязка с «Глобусом» — как иллюстрация этого сезона для Непряевой. Она одержала очень большую награду, но послевкусие будет странным. О победе в общем зачете Наталья узнала не в Осло, а в Рыбинске, где готовится к Деминскому марафону. И вместо красочной торжественной церемонии ей, скорее всего, просто отправят Кубок по почте. Иронично, что и Большунов свой первый БХГ получил аналогичным образом. Тогда, правда, причины были совсем другие...

Высока вероятность, что Наталья и ближайшие сезоны будет лыжницей номер один в мире. Тем более что Тереза Йохауг карьеру завершила. Универсальнее Натальи никого сейчас нет — она очень хороша в дистанционных гонках, но и в спринтах отнюдь не промах. Главное теперь, чтобы следующие сезоны у нее были.

Не допускать на международные старты победительницу Кубка мира — полнейший абсурд.